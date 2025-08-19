https://sarabic.ae/20250819/بعد-انتهاء-مدة-الحماية-الإنسانية-المؤقتة-أمريكا-ترحل-الأوكرانيين-إلى-بلادهم-1103930968.html

بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة... أمريكا ترحل الأوكرانيين إلى بلادهم

يواجه نحو 120 ألف أوكراني يعيشون في الولايات المتحدة خطر الترحيل، بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة التي مُنحت لهم منذ عام 2022 .

ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عبر منصتها على "إكس"، صورا لمواطنين أوكرانيين، مرحّلين من البلاد.وفي وقت سابق من أغسطس/آب الحالي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نحو 120 ألف أوكراني فرّوا إلى الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين سيبدأون تدريجيًا بفقدان الحماية الإنسانية. ووفقًا للصحيفة، قد يكون هؤلاء هم من وصلوا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج "الوحدة من أجل أوكرانيا".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لتقييد الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن كثيرًا من البرامج الإنسانية السابقة "غير قانونية"، ووجّه وزارة الأمن الداخلي لتعليق دخول المهاجرين، بما في ذلك الأوكرانيون.

