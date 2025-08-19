بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة... أمريكا ترحل الأوكرانيين إلى بلادهم
17:21 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 18:06 GMT 19.08.2025)
© Photo / x/هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكيةالمهاجرون الأوكرانيون بعد عودتهم من الولايات المتحدة
© Photo / x/هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية
يواجه نحو 120 ألف أوكراني يعيشون في الولايات المتحدة خطر الترحيل، بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة التي مُنحت لهم منذ عام 2022 .
ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عبر منصتها على "إكس"، صورا لمواطنين أوكرانيين، مرحّلين من البلاد.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي: "هذه صور للمهاجرين الأوكرانيين تم التقاطها في الدقائق الأولى من عودتهم إلى وطنهم من الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الحالي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نحو 120 ألف أوكراني فرّوا إلى الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين سيبدأون تدريجيًا بفقدان الحماية الإنسانية. ووفقًا للصحيفة، قد يكون هؤلاء هم من وصلوا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج "الوحدة من أجل أوكرانيا".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لتقييد الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن كثيرًا من البرامج الإنسانية السابقة "غير قانونية"، ووجّه وزارة الأمن الداخلي لتعليق دخول المهاجرين، بما في ذلك الأوكرانيون.