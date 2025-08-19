بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة... أمريكا ترحل الأوكرانيين إلى بلادهم

عربي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عبر منصتها على "إكس"، صورا لمواطنين أوكرانيين، مرحّلين من البلاد.وفي وقت سابق من أغسطس/آب الحالي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نحو 120 ألف أوكراني فرّوا إلى الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين سيبدأون تدريجيًا بفقدان الحماية الإنسانية. ووفقًا للصحيفة، قد يكون هؤلاء هم من وصلوا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج "الوحدة من أجل أوكرانيا".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لتقييد الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن كثيرًا من البرامج الإنسانية السابقة "غير قانونية"، ووجّه وزارة الأمن الداخلي لتعليق دخول المهاجرين، بما في ذلك الأوكرانيون.
المهاجرون الأوكرانيون بعد عودتهم من الولايات المتحدة
المهاجرون الأوكرانيون بعد عودتهم من الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Photo / x/هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية
يواجه نحو 120 ألف أوكراني يعيشون في الولايات المتحدة خطر الترحيل، بعد انتهاء مدة الحماية الإنسانية المؤقتة التي مُنحت لهم منذ عام 2022 .
ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عبر منصتها على "إكس"، صورا لمواطنين أوكرانيين، مرحّلين من البلاد.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي: "هذه صور للمهاجرين الأوكرانيين تم التقاطها في الدقائق الأولى من عودتهم إلى وطنهم من الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من أغسطس/آب الحالي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن نحو 120 ألف أوكراني فرّوا إلى الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين سيبدأون تدريجيًا بفقدان الحماية الإنسانية. ووفقًا للصحيفة، قد يكون هؤلاء هم من وصلوا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج "الوحدة من أجل أوكرانيا".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لتقييد الهجرة غير الشرعية، معتبراً أن كثيرًا من البرامج الإنسانية السابقة "غير قانونية"، ووجّه وزارة الأمن الداخلي لتعليق دخول المهاجرين، بما في ذلك الأوكرانيون.
