خبيرة: لقاء ترامب وزيلينسكي أظهر رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ صورته كـ"قائد سلام"
خبيرة: لقاء ترامب وزيلينسكي أظهر رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ صورته كـ"قائد سلام"
خبيرة: لقاء ترامب وزيلينسكي أظهر رغبة الرئيس الأمريكي في ترسيخ صورته كـ"قائد سلام"
وأشارت الخبيرة، في تصريحات لموقع "أخبار البرازيل"، إلى أن تصريحات ترامب خلال اللقاء، ومنها قوله إنه "أنهى ست حروب" منذ بداية ولايته الثانية، تدل على سعيه لتصوير نفسه كزعيم قادر على إنهاء صراع آخر، لكن ليس عبر هدنة مؤقتة بل من خلال اتفاق سلام فوري.وأكدت سوزا أن ترامب يبتعد تماما عن نهج سلفه جو بايدن، الذي يحمله بشكل مباشر مسؤولية اندلاع الحرب، قائلا: "هذه حرب بايدن، أما أنا فجئت لإنهائها".كما لفتت الخبيرة إلى تغير ملحوظ في موقف كييف، مشيرة إلى أن زيلينسكي عاد لطرح إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو أمر كان يتجنب الحديث عنه مؤخرا بسبب استمرار النزاع.وترى سوزا أن هذا التغيير جاء نتيجة ضغط مباشر من الحلفاء الغربيين، إذ أن غياب الانتخابات في بلد يصف نفسه بالديمقراطي يسبب حرجا لشركائه الأوروبيين. لكنها أوضحت أن زيلينسكي يربط الانتخابات بضرورة توفير "ظروف آمنة"، من دون أن يحدد المقصود بذلك، قائلة: "من كلامه لا يتضح إن كان يقصد إنهاء العمليات العسكرية، أو وجوداً عسكرياً أمريكياً، أو شيئاً آخر. كل شيء يبدو ضبابياً للغاية".
رأت لاريسا سوزا، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو (UERJ)، أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي عكس اهتمام ترامب بتعزيز مكانته كـ"شريك في صنع السلام".
وأشارت الخبيرة، في تصريحات لموقع "أخبار البرازيل"، إلى أن تصريحات ترامب خلال اللقاء، ومنها قوله إنه "أنهى ست حروب" منذ بداية ولايته الثانية، تدل على سعيه لتصوير نفسه كزعيم قادر على إنهاء صراع آخر، لكن ليس عبر هدنة مؤقتة بل من خلال اتفاق سلام فوري.
وأضافت: "إنه يقدم نفسه باعتباره الوحيد القادر على لعب دور الوسيط في هذه الأزمة".
وأكدت سوزا أن ترامب يبتعد تماما عن نهج سلفه جو بايدن، الذي يحمله بشكل مباشر مسؤولية اندلاع الحرب، قائلا: "هذه حرب بايدن، أما أنا فجئت لإنهائها".
كما لفتت الخبيرة إلى تغير ملحوظ في موقف كييف، مشيرة إلى أن زيلينسكي عاد لطرح إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو أمر كان يتجنب الحديث عنه مؤخرا بسبب استمرار النزاع.
وترى سوزا أن هذا التغيير جاء نتيجة ضغط مباشر من الحلفاء الغربيين، إذ أن غياب الانتخابات في بلد يصف نفسه بالديمقراطي يسبب حرجا لشركائه الأوروبيين.
لكنها أوضحت أن زيلينسكي يربط الانتخابات بضرورة توفير "ظروف آمنة"، من دون أن يحدد المقصود بذلك، قائلة: "من كلامه لا يتضح إن كان يقصد إنهاء العمليات العسكرية، أو وجوداً عسكرياً أمريكياً، أو شيئاً آخر. كل شيء يبدو ضبابياً للغاية".
