دفاع كارابيتيان يطعن بتمديد اعتقاله
دفاع كارابيتيان يطعن بتمديد اعتقاله
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس حماية حقوق رواد الأعمال، اليوم الثلاثاء، أن محامي رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، طعنوا في قرار تمديد اعتقاله أمام محكمة الاستئناف الأرمينية.
وجاء في تقرير لمجلس حماية حقوق رواد الأعمال: "في ١٨ آب/ أغسطس، تقدمت المجموعة الحقوقية بشكوى إلى محكمة الاستئناف ضد قرار تمديد احتجاز سامفيل كارابيتيان غير القانوني".وأضاف التقرير: "إن هذا العبث القانوني الناشئ لا يتناقض فقط مع قانون الإجراءات الجنائية الأرميني، وقرارات محكمة النقض والمحكمتين الدستورية، بل يتناقض أيضًا مع الممارسات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... وهو دليل قاطع على الاضطهاد السياسي".ولم يقرّ رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف القيادة الأرمنية بالإفلاس. وقد أثار موقفه الداعم للكنيسة استياء رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أهان فيها رجال الدين ومحسني الكنيسة.كما يخصّص جزء من الأموال لدعم الرياضات الجماعية والشبابية، وتنمية الثقافة والفنون، وتنفيذ البرامج الاجتماعية، ومساعدة المحتاجين، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة. وتقوم المؤسسة ببناء وإصلاح المؤسسات التعليمية، كما تنفّذ برامج تعليمية.يشار إلى أن كارابيتيان اعتقل بموجب قرار قضائي غير قانوني، في 18 حزيران/ يونيو، وفي 14 آب/ أغسطس، وافقت المحكمة على طلب التحقيق غير القانوني بتمديد احتجازه.محامي كارابيتيان: محكمة الاستئناف الأرمينية وجدت أن احتجاز رجل الأعمال غير قانونيخبراء: غضب عارم في الشارع الأرميني ضد باشينيان لتهميشه سيادة البلاد
أفاد مجلس حماية حقوق رواد الأعمال، اليوم الثلاثاء، أن محامي رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، طعنوا في قرار تمديد اعتقاله أمام محكمة الاستئناف الأرمينية.
وجاء في تقرير لمجلس حماية حقوق رواد الأعمال: "في ١٨ آب/ أغسطس، تقدمت المجموعة الحقوقية بشكوى إلى محكمة الاستئناف ضد قرار تمديد احتجاز سامفيل كارابيتيان غير القانوني".
وأضاف التقرير: "إن هذا العبث القانوني الناشئ لا يتناقض فقط مع قانون الإجراءات الجنائية الأرميني، وقرارات محكمة النقض والمحكمتين الدستورية، بل يتناقض أيضًا مع الممارسات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... وهو دليل قاطع على الاضطهاد السياسي".
ووجهت اتهامات إلى كارابيتيان، مالك مجموعة شركات "تاشير"، واعتقل في أرمينيا بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية وسط هجمات من السلطات.
ولم يقرّ رجل الأعمال نفسه بالذنب، ووصف القيادة الأرمنية بالإفلاس. وقد أثار موقفه الداعم للكنيسة
استياء رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي نشر عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أهان فيها رجال الدين ومحسني الكنيسة.
ويستثمر كارابيتيان أموالاً طائلة في تنمية أرمينيا. وتتمثل المجالات الرئيسية للأنشطة الخيرية لمجموعة شركات "تاشير" في الحفاظ على التراث التاريخي وإحيائه، وإعادة بناء الكنائس والمعابد، وتطوير الرعاية الصحية والطبية.
كما يخصّص جزء من الأموال لدعم الرياضات الجماعية والشبابية، وتنمية الثقافة والفنون، وتنفيذ البرامج الاجتماعية، ومساعدة المحتاجين، بمن فيهم الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة. وتقوم المؤسسة ببناء وإصلاح المؤسسات التعليمية، كما تنفّذ برامج تعليمية.
يشار إلى أن كارابيتيان اعتقل بموجب قرار قضائي
غير قانوني، في 18 حزيران/ يونيو، وفي 14 آب/ أغسطس، وافقت المحكمة على طلب التحقيق غير القانوني بتمديد احتجازه.