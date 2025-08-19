https://sarabic.ae/20250819/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-اليابان-1103910444.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له فوق... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكاالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو
09:09 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 19.08.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس" رحلة جوية مقررة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستمرت الرحلة لأكثر من ست ساعات".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية وفرت حراسة جوية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية، تنفذ وفقًا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي.
وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي
وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.