https://sarabic.ae/20250819/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-اليابان-1103910444.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له فوق... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T09:09+0000
2025-08-19T09:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
سلاح روسيا
رصد عسكري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104567/36/1045673683_292:0:3933:2048_1920x0_80_0_0_227df1c652c7305f01366136903517ad.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس" رحلة جوية مقررة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستمرت الرحلة لأكثر من ست ساعات".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية، تنفذ وفقًا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي. وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكاالقوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
https://sarabic.ae/20250818/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-المحايدة-لبحر-بارنتس-1103885398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104567/36/1045673683_798:0:3529:2048_1920x0_80_0_0_eca0636d22438838315ae7f85433903e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, رصد عسكري, العالم

قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.. فيديو

09:09 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . Alexander Wilf / الانتقال إلى بنك الصورحاملات الصواريخ الروسية من طراز "تو-95 إم إس"
حاملات الصواريخ الروسية من طراز تو-95 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Alexander Wilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة لسلاح الجو الروسي بعيد المدى، نفذت تحليقًا مخططًا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس" رحلة جوية مقررة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستمرت الرحلة لأكثر من ست ساعات".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية وفرت حراسة جوية.
تدريبات العرض الجوي العسكري بمناسبة عيد النصر - القاذفات الاستراتيجية تو-160 (نيكولاي كوزنيستوف) وقاذفات من طراز تو-22إم3 تحلق فوق الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس.. فيديو
أمس, 13:03 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوفضائية الروسية، تنفذ وفقًا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي.
وتحلق القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ وبحر البلطيق والبحر الأسود.
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان باتجاه الساحل الغربي لألاسكا
القوات الجوية الروسية والصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ... فيديو
