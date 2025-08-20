أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/أستاذ-علوم-سياسية-الأوروبيون-غير-جديين-في-إنهاء-أزمة-أوكرانيا-لأنهم-سيكونون-بموقع-الخاسر--1103969141.html
أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر
أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جوزيف عيسى، أن الأوروبيين لا يتعاملون بجدية مع مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أنهم سيكونون... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T18:51+0000
2025-08-20T19:38+0000
أخبار العالم الآن
العالم
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/17/1075059885_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_4c255ce56f7a90c00d52e0019fb0d2a7.jpg
وعلّق عيسى، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، حول استمرار كييف في أعمالها الاستفزازية رغم المفاوضات الجارية، قائلا إن محاولات وقف إطلاق النار ما زالت شكلية ولم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مضيفا أن "طبيعة الصراع الحالية أقرب إلى حرب عصابات منها إلى حرب تقليدية".وأشار إلى أن المستجدات التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا، أدخلت العالم في مرحلة "الواقعية السياسية"، مؤكداً أن أوكرانيا هي الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر، فيما أثبتت روسيا أنها قطب دولي أساسي.وختم عيسى بالقول إن "الخريطة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الأوروبيين حملت ثلاث رسائل: الأولى للرأي العام الأمريكي بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة الولايات المتحدة، والثانية للأوروبيين بأن واشنطن هي الطرف المتحكم في اللعبة، والثالثة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتذكيره بالواقع السياسي الجديد".
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/17/1075059885_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_cabcea5cf05185cd19d50dabb0ceb82b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, حصري
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, حصري

أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر

18:51 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي - 90" خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جوزيف عيسى، أن الأوروبيين لا يتعاملون بجدية مع مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال انتهت الأزمة.
وعلّق عيسى، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، حول استمرار كييف في أعمالها الاستفزازية رغم المفاوضات الجارية، قائلا إن محاولات وقف إطلاق النار ما زالت شكلية ولم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مضيفا أن "طبيعة الصراع الحالية أقرب إلى حرب عصابات منها إلى حرب تقليدية".
وأوضح عيسى أن الأوروبيين يسعون لعرقلة أي اتفاق محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لأنهم يدركون أن إنهاء الحرب سيضعهم خارج المعادلة السياسية في أوروبا، قائلاً: "أوروبا غير قادرة على اتخاذ قرار حقيقي، وهي تراهن على استمرار النزاع لتحقيق مكاسب، لكن الواقع أن روسيا استطاعت فرض نفسها عبر انتصارات ميدانية واضحة، ما يجعلها الطرف الأقوى اليوم".
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا: زعماء الاتحاد الأوروبي يحاولون عرقلة الحوار الروسي الأمريكي بمزاعم "عدم الثقة"
10:48 GMT
وأشار إلى أن المستجدات التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا، أدخلت العالم في مرحلة "الواقعية السياسية"، مؤكداً أن أوكرانيا هي الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر، فيما أثبتت روسيا أنها قطب دولي أساسي.
وختم عيسى بالقول إن "الخريطة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الأوروبيين حملت ثلاث رسائل: الأولى للرأي العام الأمريكي بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة الولايات المتحدة، والثانية للأوروبيين بأن واشنطن هي الطرف المتحكم في اللعبة، والثالثة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتذكيره بالواقع السياسي الجديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала