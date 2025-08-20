https://sarabic.ae/20250820/أستاذ-علوم-سياسية-الأوروبيون-غير-جديين-في-إنهاء-أزمة-أوكرانيا-لأنهم-سيكونون-بموقع-الخاسر--1103969141.html
أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر
أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جوزيف عيسى، أن الأوروبيين لا يتعاملون بجدية مع مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أنهم سيكونون... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T18:51+0000
2025-08-20T18:51+0000
2025-08-20T19:38+0000
أخبار العالم الآن
العالم
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/17/1075059885_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_4c255ce56f7a90c00d52e0019fb0d2a7.jpg
وعلّق عيسى، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، حول استمرار كييف في أعمالها الاستفزازية رغم المفاوضات الجارية، قائلا إن محاولات وقف إطلاق النار ما زالت شكلية ولم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مضيفا أن "طبيعة الصراع الحالية أقرب إلى حرب عصابات منها إلى حرب تقليدية".وأشار إلى أن المستجدات التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا، أدخلت العالم في مرحلة "الواقعية السياسية"، مؤكداً أن أوكرانيا هي الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر، فيما أثبتت روسيا أنها قطب دولي أساسي.وختم عيسى بالقول إن "الخريطة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الأوروبيين حملت ثلاث رسائل: الأولى للرأي العام الأمريكي بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة الولايات المتحدة، والثانية للأوروبيين بأن واشنطن هي الطرف المتحكم في اللعبة، والثالثة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتذكيره بالواقع السياسي الجديد".
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يحاولون-عرقلة-الحوار-الروسي-الأمريكي-بمزاعم-عدم-الثقة-1103947311.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/17/1075059885_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_cabcea5cf05185cd19d50dabb0ceb82b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, حصري
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, حصري
أستاذ علوم سياسية: الأوروبيون غير جديين في إنهاء أزمة أوكرانيا لأنهم سيكونون بموقع الخاسر
18:51 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 20.08.2025)
حصري
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جوزيف عيسى، أن الأوروبيين لا يتعاملون بجدية مع مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكداً أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال انتهت الأزمة.
وعلّق عيسى، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، حول استمرار كييف في أعمالها الاستفزازية رغم المفاوضات الجارية، قائلا إن محاولات وقف إطلاق النار ما زالت شكلية ولم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مضيفا أن "طبيعة الصراع الحالية أقرب إلى حرب عصابات منها إلى حرب تقليدية".
وأوضح عيسى أن الأوروبيين يسعون لعرقلة أي اتفاق محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لأنهم يدركون أن إنهاء الحرب سيضعهم خارج المعادلة السياسية في أوروبا، قائلاً: "أوروبا غير قادرة على اتخاذ قرار حقيقي، وهي تراهن على استمرار النزاع لتحقيق مكاسب، لكن الواقع أن روسيا استطاعت فرض نفسها عبر انتصارات ميدانية واضحة، ما يجعلها الطرف الأقوى اليوم".
وأشار إلى أن المستجدات التي طرأت بين روسيا وأوكرانيا، أدخلت العالم في مرحلة "الواقعية السياسية
"، مؤكداً أن أوكرانيا هي الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر، فيما أثبتت روسيا أنها قطب دولي أساسي.
وختم عيسى بالقول إن "الخريطة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الأوروبيين حملت ثلاث رسائل: الأولى للرأي العام الأمريكي بأن استمرار الحرب ليس في مصلحة الولايات المتحد
ة، والثانية للأوروبيين بأن واشنطن هي الطرف المتحكم في اللعبة، والثالثة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتذكيره بالواقع السياسي الجديد".