إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقرر عدم الرد على مقترح وقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عدم الرد على مقترح الوسطاء بعد مرور 48 ساعة من استلام تل أبيب رد حركة "حماس". 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T18:31+0000
2025-08-20T18:31+0000
2025-08-20T18:31+0000
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قرر عدم الرد على حركة حماس، بالتوازي مع عدم إرسال وفد للتفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة في الفترة المقبلة.وشددت القناة على موقعها الإلكتروني على أن نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، بينما أوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أطلقت اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء والتهدئة في غزة.وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إسرائيل
غزة
12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو قرر عدم الرد على حركة حماس، بالتوازي مع عدم إرسال وفد للتفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة في الفترة المقبلة.
وشددت القناة على موقعها الإلكتروني على أن نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، بينما أوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أطلقت اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء والتهدئة في غزة.
وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.