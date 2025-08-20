عربي
عراقجي: قد نصل إلى نقطة ننسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن عراقجي أن إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالح وشعبها، موضحا أنه "من المرجح أن نوفد فريقا إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "زيارة السيد أبارو كانت مفيدة لتقريب وجهات النظر، وبعدها قدّمنا رؤيتنا بشأن صياغة آلية ممكنة استنادا إلى قانون البرلمان".وأشار إلى أن الوكالة أرسلت ردها وما زال التفاعل المتبادل مستمرا، وقد تستكمل إيران جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، منوها بأن المفاوضات صُممت قبل الحرب الإسرائيلية على بلاده داخل وزارة الخارجية.وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أنه "لا يمكنك في التفاوض أن تتخذ أي موقف خارج الهدف المرسوم، وهذا ليس احتياطا بل واجبا، القرارات تُتخذ على مستوى أعلى من وزارة الخارجية، ودورنا تنفيذها".ولفت إلى أنه لا يمكن لإيران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وعودة المفتشين ممكنة وفق قانون البرلمان، خاصة مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر الشهر المقبل والذي يستلزم وجودهم.وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
عراقجي: قد نصل إلى نقطة ننسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

14:20 GMT 20.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده قد تصل في المستقبل إلى نقطة تنسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغيّر عقيدتها الدفاعية.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن عراقجي أن إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالح وشعبها، موضحا أنه "من المرجح أن نوفد فريقا إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي
12 أغسطس, 08:27 GMT
وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "زيارة السيد أبارو كانت مفيدة لتقريب وجهات النظر، وبعدها قدّمنا رؤيتنا بشأن صياغة آلية ممكنة استنادا إلى قانون البرلمان".
وأشار إلى أن الوكالة أرسلت ردها وما زال التفاعل المتبادل مستمرا، وقد تستكمل إيران جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، منوها بأن المفاوضات صُممت قبل الحرب الإسرائيلية على بلاده داخل وزارة الخارجية.
وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أنه "لا يمكنك في التفاوض أن تتخذ أي موقف خارج الهدف المرسوم، وهذا ليس احتياطا بل واجبا، القرارات تُتخذ على مستوى أعلى من وزارة الخارجية، ودورنا تنفيذها".
ولفت إلى أنه لا يمكن لإيران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وعودة المفتشين ممكنة وفق قانون البرلمان، خاصة مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر الشهر المقبل والذي يستلزم وجودهم.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل لقاء نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
11 أغسطس, 19:16 GMT
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
