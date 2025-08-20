https://sarabic.ae/20250820/عراقجي-قد-نصل-إلى-نقطة-ننسحب-فيها-من-معاهدة-حظر-انتشار-الأسلحة-النووية-1103961861.html

عراقجي: قد نصل إلى نقطة ننسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

عراقجي: قد نصل إلى نقطة ننسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده قد تصل في المستقبل إلى نقطة تنسحب فيها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتغيّر عقيدتها... 20.08.2025

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن عراقجي أن إيران ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها ومصالح وشعبها، موضحا أنه "من المرجح أن نوفد فريقا إلى فيينا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن "زيارة السيد أبارو كانت مفيدة لتقريب وجهات النظر، وبعدها قدّمنا رؤيتنا بشأن صياغة آلية ممكنة استنادا إلى قانون البرلمان".وأشار إلى أن الوكالة أرسلت ردها وما زال التفاعل المتبادل مستمرا، وقد تستكمل إيران جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، منوها بأن المفاوضات صُممت قبل الحرب الإسرائيلية على بلاده داخل وزارة الخارجية.وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أنه "لا يمكنك في التفاوض أن تتخذ أي موقف خارج الهدف المرسوم، وهذا ليس احتياطا بل واجبا، القرارات تُتخذ على مستوى أعلى من وزارة الخارجية، ودورنا تنفيذها".ولفت إلى أنه لا يمكن لإيران قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وعودة المفتشين ممكنة وفق قانون البرلمان، خاصة مع اقتراب موعد تبديل وقود محطة بوشهر الشهر المقبل والذي يستلزم وجودهم.وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

