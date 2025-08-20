https://sarabic.ae/20250820/علماء-يبتكرون-برنامجا-لتحديد-العمر-البيولوجي-للإنسان-1103963771.html
علماء يبتكرون برنامجا لتحديد العمر البيولوجي للإنسان
علماء يبتكرون برنامجا لتحديد العمر البيولوجي للإنسان
اقترح علماء من جامعة نيجني نوفغورود الحكومية، ضمن فريق بحثي، نهجًا جديدًا لتشخيص معدل الشيخوخة وتحديد العمر البيولوجي الحقيقي للشخص.
ويعتمد النهج الجديد على تحليل مؤشرات الآلية الرئيسية للشيخوخة (الالتهاب المزمن) مع مراعاة نمط الحياة، والتوتر، والنظام الغذائي، والجينات لكل مريض.مدير معهد أبحاث بيولوجيا الشيخوخة في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية في نيجني نوفغورود، ميخائيل إيفانتشينكو، أعطى مثالا على ذلك بقوله: "تخيل أنك تعيش باستمرار بدرجة حرارة +37.1، يؤدي ارتفاع مستوى الالتهاب الجهازي إلى تسريع الشيخوخة والتطور المبكر لأهم الأمراض المرتبطة بالعمر: أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية التنكسية، والأورام".ووفقا لما ذكره إيفانتشينكو، فإن اتباع النظام الغذائي المتوسطي يؤدي إلى انخفاض مؤشرات الالتهاب بنسبة 15-25%، وهو ما يمكن استخدامه لتقديم توصيات مخصصة. ويمكن في المستقبل، أي بعد 5-10 سنوات، أن يؤدي دمج هذه الأساليب في الممارسة السريرية إلى زيادة متوسط العمر المتوقع الصحي بمقدار 5-10 سنوات، وخفض تكلفة علاج الأمراض المرتبطة بالعمر بنسبة 20-30%.وأضاف إيفانتشينكو: "تكمن خصوصية نتيجتنا في أننا ندرس السبب الجذري - الآلية المناعية الالتهابية للشيخوخة - ونطور أدوات لتقييمها واستراتيجيات إدارتها. وتعاني النظائر الحالية من بعض القيود فهي لا تقدم معلومات دقيقة عن الحالة المناعية الالتهابية، وتعاني من معدل خطأ مرتفع، كما أنها غير قابلة للتطبيق في اتخاذ القرارات من قبل الطبيب المختص. أما حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، فتأخذ في الاعتبار العديد من المؤشرات في آن واحد، مما يضمن دقة تحديد العمر البيولوجي حتى 7 سنوات".
علماء يبتكرون برنامجا لتحديد العمر البيولوجي للإنسان
