نظرا لخطورتها على الأطفال... دولة عربية تتجه إلى حظر لعبة افتراضية شهيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250820/نظرا-لخطورتها-على-الأطفال-دولة-عربية-تتجه-إلى-حظر-لعبة-افتراضية-شهيرة--1103972826.html
نظرا لخطورتها على الأطفال... دولة عربية تتجه إلى حظر لعبة افتراضية شهيرة
نظرا لخطورتها على الأطفال... دولة عربية تتجه إلى حظر لعبة افتراضية شهيرة
سبوتنيك عربي
تتجه السلطات الكويتية لحجب منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، في ظل تزايد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T20:10+0000
2025-08-20T20:10+0000
مجتمع
ألعاب
ألعاب الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843240_0:0:1260:710_1920x0_80_0_0_dd7bbac5cd2891704c39ec86c3763702.jpg
وجاء قرار الحجب بعد مطالبات متكررة من شرائح واسعة من المواطنين، أكدوا فيها أن اللعبة تتضمن مشاهد عنف دموية وتروج للسلوك العدواني، إلى جانب احتوائها على محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وتناقل عدد من المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي، كثيراً من المنشورات ومقاطع الفيديو، التي تحذر من خطورة اللعبة على فئة الأطفال تحديداً، واستغرب البعض منهم تحوّل اللعبة إلى خطر داهم بعدما كانت في وقت من الأوقات تمثِّل شكلاً جديداً من الألعاب التي توفّر ملايين التجارب من المغامرات ثلاثية الأبعاد في تقنيات الميتافيرس.وفي سياق متصل، تواجه شركة منصة "روبلوكس"، دعوى قضائية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تتهمها بإهمال حماية المستخدمين الأطفال.ما هي لعبة "روبلوكس"؟هي عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست في عام 2004، وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ"تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم"، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر مع لاعبين من مختلف الدول.وتشير الإحصاءات إلى أن اللعبة تجذب نحو 82 مليون مستخدم يوميا، أكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما.مميزات ومخاوفتتميز "روبلوكس" بقدرتها على الجمع بين عناصر البرمجة التعليمية، والأدوات الإبداعية في التصميم، وبيئة تفاعلية جذابة، ورغم هذه المميزات، إلا أن المنصة تواجه انتقادات بسبب نظامها المفتوح الذي قد يسمح بنشر محتوى غير ملائم، وإمكانية التواصل مع أشخاص مجهولين، فضلًا عن مخاوف تتعلق بالسلامة الرقمية للمستخدمين الصغار.خبراء يحذرونحذّر خبراء تربويون، من بينهم المتخصص السعودي في المجال التقني، تركي المحمود، من مخاطر رئيسية عدة تتعلق باللعبة أهمها، التواصل مع الغرباء عبر نظام الدردشة المفتوح، والتعرض لمحتوى غير مناسب في بعض العوالم الافتراضية، وعمليات الشراء غير المراقبة عبر العملة الافتراضية "روبوكس"، وخطر الإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي.ونصح المحمود، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور، بضرورة مراقبة استخدام أطفالهم للعبة، وتفعيل إعدادات الخصوصية، وتحديد وقت اللعب، مع التوعية بمخاطر التواصل مع الغرباء. كما أوصوا بإبلاغ الجهات المعنية عن أي محتوى أو سلوك غير لائق على المنصة.
https://sarabic.ae/20250819/خطر-الموت-السلطات-الأمريكية-تحذر-الأطفال-من-دمية-لابوبو-1103904652.html
https://sarabic.ae/20230714/السعودية-والإمارات-توسعان-استثماراتهما-في-الشركات-الكورية-الجنوبية-المصنعة-للألعاب-الإلكترونية--1079077068.html
https://sarabic.ae/20250813/روبوتات-الذكاء-الاصطناعي-تخوض-أول-مباراة-كرة-قدم-خماسية-في-العالم-ببكين--1103702153.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843240_0:0:1260:945_1920x0_80_0_0_feb2792ecfc06c835e93ee3731c62783.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ألعاب, ألعاب الفيديو
ألعاب, ألعاب الفيديو

نظرا لخطورتها على الأطفال... دولة عربية تتجه إلى حظر لعبة افتراضية شهيرة

20:10 GMT 20.08.2025
© AP Photo / Leon Keithلعبة "روبلوكس" الإلكترونية
لعبة روبلوكس الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Leon Keith
تابعنا عبر
تتجه السلطات الكويتية لحجب منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، في ظل تزايد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين.
وجاء قرار الحجب بعد مطالبات متكررة من شرائح واسعة من المواطنين، أكدوا فيها أن اللعبة تتضمن مشاهد عنف دموية وتروج للسلوك العدواني، إلى جانب احتوائها على محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وبهذا القرار، تلتحق الكويت بدول خليجية أخرى اتخذت إجراءات مماثلة، إذ كانت سلطنة عُمان قد بادرت إلى حجب اللعبة، تلتها قطر مؤخراً، في إطار مساعٍ لحماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الافتراضي، إلى جانب عدد من الدول حول العالم، من بينها الصين التي أوقفت المنصة لأسباب تتعلق بالرقابة على المحتوى، وتركيا التي حظرتها بدعوى احتوائها على عناصر تشجع السلوكيات غير اللائقة بين الأطفال، الأمر الذي انعكس بمطالبة شريحة كبرى من المتابعين بفرض حظر على الوصول إلى اللعبة في باقي دول الخليج.
دمية لابوبو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مجتمع
خطر الموت... السلطات الأمريكية تحذر الأطفال من دمية "لابوبو"
أمس, 05:01 GMT
وتناقل عدد من المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي، كثيراً من المنشورات ومقاطع الفيديو، التي تحذر من خطورة اللعبة على فئة الأطفال تحديداً، واستغرب البعض منهم تحوّل اللعبة إلى خطر داهم بعدما كانت في وقت من الأوقات تمثِّل شكلاً جديداً من الألعاب التي توفّر ملايين التجارب من المغامرات ثلاثية الأبعاد في تقنيات الميتافيرس.
وفي سياق متصل، تواجه شركة منصة "روبلوكس"، دعوى قضائية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تتهمها بإهمال حماية المستخدمين الأطفال.
ويقول نص الدعوى إن "المنصة تسهّل استغلال القاصرين رغم معرفة الشركة بهذه المخاطر".
ألعاب فيديو جيم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجتمع
السعودية والإمارات توسعان استثماراتهما في الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للألعاب الإلكترونية
14 يوليو 2023, 20:59 GMT

ما هي لعبة "روبلوكس"؟

هي عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست في عام 2004، وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ"تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم"، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر مع لاعبين من مختلف الدول.
وتشير الإحصاءات إلى أن اللعبة تجذب نحو 82 مليون مستخدم يوميا، أكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما.

مميزات ومخاوف

تتميز "روبلوكس" بقدرتها على الجمع بين عناصر البرمجة التعليمية، والأدوات الإبداعية في التصميم، وبيئة تفاعلية جذابة، ورغم هذه المميزات، إلا أن المنصة تواجه انتقادات بسبب نظامها المفتوح الذي قد يسمح بنشر محتوى غير ملائم، وإمكانية التواصل مع أشخاص مجهولين، فضلًا عن مخاوف تتعلق بالسلامة الرقمية للمستخدمين الصغار.
يغير بطاريته بنفسه... الصين تكشف عن أول روبوت بشري في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين
13 أغسطس, 19:21 GMT

خبراء يحذرون

حذّر خبراء تربويون، من بينهم المتخصص السعودي في المجال التقني، تركي المحمود، من مخاطر رئيسية عدة تتعلق باللعبة أهمها، التواصل مع الغرباء عبر نظام الدردشة المفتوح، والتعرض لمحتوى غير مناسب في بعض العوالم الافتراضية، وعمليات الشراء غير المراقبة عبر العملة الافتراضية "روبوكس"، وخطر الإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي.
ونصح المحمود، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور، بضرورة مراقبة استخدام أطفالهم للعبة، وتفعيل إعدادات الخصوصية، وتحديد وقت اللعب، مع التوعية بمخاطر التواصل مع الغرباء. كما أوصوا بإبلاغ الجهات المعنية عن أي محتوى أو سلوك غير لائق على المنصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала