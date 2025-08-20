https://sarabic.ae/20250820/نظرا-لخطورتها-على-الأطفال-دولة-عربية-تتجه-إلى-حظر-لعبة-افتراضية-شهيرة--1103972826.html

نظرا لخطورتها على الأطفال... دولة عربية تتجه إلى حظر لعبة افتراضية شهيرة

تتجه السلطات الكويتية لحجب منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، في ظل تزايد المخاوف من تأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء قرار الحجب بعد مطالبات متكررة من شرائح واسعة من المواطنين، أكدوا فيها أن اللعبة تتضمن مشاهد عنف دموية وتروج للسلوك العدواني، إلى جانب احتوائها على محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وتناقل عدد من المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي، كثيراً من المنشورات ومقاطع الفيديو، التي تحذر من خطورة اللعبة على فئة الأطفال تحديداً، واستغرب البعض منهم تحوّل اللعبة إلى خطر داهم بعدما كانت في وقت من الأوقات تمثِّل شكلاً جديداً من الألعاب التي توفّر ملايين التجارب من المغامرات ثلاثية الأبعاد في تقنيات الميتافيرس.وفي سياق متصل، تواجه شركة منصة "روبلوكس"، دعوى قضائية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تتهمها بإهمال حماية المستخدمين الأطفال.ما هي لعبة "روبلوكس"؟هي عبارة عن منصة ألعاب إلكترونية تفاعلية مجانية تأسست في عام 2004، وحققت شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين حول العالم، وتقوم فكرتها الرئيسية على إتاحة الفرصة للمستخدمين لـ"تصميم عوالم افتراضية خاصة بهم"، باستخدام أدوات برمجية مبسّطة، وخوض مغامرات متنوعة داخل هذه العوالم، واللعب بشكل جماعي مع مستخدمين آخرين، والتواصل المباشر مع لاعبين من مختلف الدول.وتشير الإحصاءات إلى أن اللعبة تجذب نحو 82 مليون مستخدم يوميا، أكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما.مميزات ومخاوفتتميز "روبلوكس" بقدرتها على الجمع بين عناصر البرمجة التعليمية، والأدوات الإبداعية في التصميم، وبيئة تفاعلية جذابة، ورغم هذه المميزات، إلا أن المنصة تواجه انتقادات بسبب نظامها المفتوح الذي قد يسمح بنشر محتوى غير ملائم، وإمكانية التواصل مع أشخاص مجهولين، فضلًا عن مخاوف تتعلق بالسلامة الرقمية للمستخدمين الصغار.خبراء يحذرونحذّر خبراء تربويون، من بينهم المتخصص السعودي في المجال التقني، تركي المحمود، من مخاطر رئيسية عدة تتعلق باللعبة أهمها، التواصل مع الغرباء عبر نظام الدردشة المفتوح، والتعرض لمحتوى غير مناسب في بعض العوالم الافتراضية، وعمليات الشراء غير المراقبة عبر العملة الافتراضية "روبوكس"، وخطر الإدمان الرقمي وتأثيره على التحصيل الدراسي.ونصح المحمود، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور، بضرورة مراقبة استخدام أطفالهم للعبة، وتفعيل إعدادات الخصوصية، وتحديد وقت اللعب، مع التوعية بمخاطر التواصل مع الغرباء. كما أوصوا بإبلاغ الجهات المعنية عن أي محتوى أو سلوك غير لائق على المنصة.

