سفير واشنطن لدى تل أبيب: نحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250821/سفير-واشنطن-لدى-تل-أبيب-نحترم-أي-قرار-تتخذه-إسرائيل-بشأن-صفقة-إعادة-المخطوفين-1103978014.html
سفير واشنطن لدى تل أبيب: نحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين
سفير واشنطن لدى تل أبيب: نحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين
سبوتنيك عربي
صرح مايك هاكابي، سفير واشنطن لدى تل أبيب، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية ستحترم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيل بشأن صفقة إعادة الأسرى والرهائن. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T05:41+0000
2025-08-21T05:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103286333_0:57:1139:698_1920x0_80_0_0_31f88e7b45ee70734c6f961620278138.jpg
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن هاكابي، أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة البلاد والرهائن. حماس مسؤولة عن المعاناة الحالية، وليس أي جهة أخرى".وشدد هاكابي على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في القرار الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن أو تصعيد القتال في غزة، مضيفا أنه "ليس من الحكمة أن أحاول تقديم النصح لنتنياهو بشأن ما يجب فعله".وتابع السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أنه "علينا التأكد من جدية حماس في التوصل إلى اتفاق لأنه في الماضي، كلما بدا أن هناك اتفاقا، كانت حماس تُغير الشروط في اللحظة الأخيرة ولا يمكن لحماس البقاء في السلطة".وأمس الأربعاء، وجه نتنياهو بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة "حماس" في قطاع غزة وهزيمتها، حيث نشر مكتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250820/نتنياهو-يوجه-بتسريع-الجدول-الزمني-لاحتلال-غزة-1103973958.html
https://sarabic.ae/20250820/بن-غفير-يجبر-أسرى-فلسطينيين-على-مشاهدة-لقطات-من-دمار-غزة-فيديو-1103963176.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103286333_98:0:1110:759_1920x0_80_0_0_79cbb0b3553047e1f9179d0ea08a77ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

سفير واشنطن لدى تل أبيب: نحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين

05:41 GMT 21.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
صرح مايك هاكابي، سفير واشنطن لدى تل أبيب، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية ستحترم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيل بشأن صفقة إعادة الأسرى والرهائن.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن هاكابي، أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة البلاد والرهائن. حماس مسؤولة عن المعاناة الحالية، وليس أي جهة أخرى".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
نتنياهو يوجه بتسريع الجدول الزمني لاحتلال غزة
أمس, 20:46 GMT
وشدد هاكابي على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في القرار الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن أو تصعيد القتال في غزة، مضيفا أنه "ليس من الحكمة أن أحاول تقديم النصح لنتنياهو بشأن ما يجب فعله".
وتابع السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أنه "علينا التأكد من جدية حماس في التوصل إلى اتفاق لأنه في الماضي، كلما بدا أن هناك اتفاقا، كانت حماس تُغير الشروط في اللحظة الأخيرة ولا يمكن لحماس البقاء في السلطة".
وأمس الأربعاء، وجه نتنياهو بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة "حماس" في قطاع غزة وهزيمتها، حيث نشر مكتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.
وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
أمس, 14:53 GMT
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала