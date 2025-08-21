https://sarabic.ae/20250821/سفير-واشنطن-لدى-تل-أبيب-نحترم-أي-قرار-تتخذه-إسرائيل-بشأن-صفقة-إعادة-المخطوفين-1103978014.html

سفير واشنطن لدى تل أبيب: نحترم أي قرار تتخذه إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين

سبوتنيك عربي

صرح مايك هاكابي، سفير واشنطن لدى تل أبيب، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية ستحترم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيل بشأن صفقة إعادة الأسرى والرهائن.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن هاكابي، أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ القرار الأنسب لمصلحة البلاد والرهائن. حماس مسؤولة عن المعاناة الحالية، وليس أي جهة أخرى".وشدد هاكابي على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في القرار الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن أو تصعيد القتال في غزة، مضيفا أنه "ليس من الحكمة أن أحاول تقديم النصح لنتنياهو بشأن ما يجب فعله".وتابع السفير الأمريكي لدى تل أبيب، أنه "علينا التأكد من جدية حماس في التوصل إلى اتفاق لأنه في الماضي، كلما بدا أن هناك اتفاقا، كانت حماس تُغير الشروط في اللحظة الأخيرة ولا يمكن لحماس البقاء في السلطة".وأمس الأربعاء، وجه نتنياهو بتقليص الإطار الزمني المخصص للسيطرة على آخر معاقل حركة "حماس" في قطاع غزة وهزيمتها، حيث نشر مكتب نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن هذا القرار اتخذ قبل الموافقة على الخطط العسكرية المتعلقة بمدينة غزة.وكان نتنياهو، قد أبدى، أمس الثلاثاء، ميله لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول وقف الحرب في قطاع غزة، وأنه طالب بالإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلا: "لن نترك أي رهينة وراءنا".ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

