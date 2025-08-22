عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
المغرب يعتزم شراء طائرات تكتيكية برازيلية بقيمة 600 مليون دولار
وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية، صباح اليوم الجمعة، أن المغرب على وشك الاتفاق على شراء 4 أو 5 طائرات نقل تكتيكية تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.وأوضحت الصحيفة أن هذه الطائرات البرازيلية ستحل محل أسطول طائرات "سي - 130 إتش هيركوليس" القديم، خاصة وأنها قادرة على حمل 26 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 870 كلم/ ساعة تقريبا.وتتميز الطائرة بنظام تحكم كهربائي "فلاي- باي - واير"، وأجهزة طيران متقدمة، ومنحدر خلفي للبضائع، مع خاصية الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو غير معدّة، وهو ما يجعلها مثالية للعمل في المناطق الصحراوية أو النائية.وتتسع الطائرة إلى أكثر من 64 مظليا مجهزين بالكامل لعمليات الإنزال الجوي، ليمكن تجهيزها بوحدات متطورة للتزود بالوقود، توفر كل وحدة منها ما يصل إلى 400 غالون من الوقود في الدقيقة.يأتي الاهتمام بشراء هذه الطائرات في إطار استراتيجية المملكة لتنويع سلسلة الإمداد، حيث تحاول الرباط التقليل من اعتمادها على الجانب الأمريكي، وتختار بديلا برازيليا حديثا، ما يعكس علاقاتها المتنامية مع شركاء الدفاع في دول الجنوب العالمي، بحسب الصحيفة.ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات بشأن صفقة الطائرات البرازيلية بحلول نهاية العام الجاري، مع توقع بدء التسليمات في العام 2027، إضافة إلى تدريب الطيارين والفنيين والدعم اللوجستي، مع إمكانيات للتعاون الصناعي، ما يعكس الطموحات السابقة لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح وتجديد، كما تم الاتفاق عليه سابقا بين الشركة والحكومة المغربية.
أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، بأن المملكة على وشك إبرام صفقة ضخمة مع شركة "إمبراير" البرازيلية، لاقتناء 4-5 طائرات نقل تكتيكية من طراز "كي سي- 390 ميلينيوم".
وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية، صباح اليوم الجمعة، أن المغرب على وشك الاتفاق على شراء 4 أو 5 طائرات نقل تكتيكية تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الطائرات البرازيلية ستحل محل أسطول طائرات "سي - 130 إتش هيركوليس" القديم، خاصة وأنها قادرة على حمل 26 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 870 كلم/ ساعة تقريبا.
جندي في الحرس الوطني بجيش واشنطن العاصمة يتفقد مركبات عسكرية تم تنظيمها في مخزن الأسلحة في العاصمة لاستخدامها في شوارع واشنطن قبل الاستئناف المتوقع للاحتجاجات على وفاة جورج فلويد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
القوات المسلحة المغربية تعتزم شراء مركبات "يو جي في إس" لتعزيز قدراتها العسكرية
15 أغسطس, 08:06 GMT
وتتميز الطائرة بنظام تحكم كهربائي "فلاي- باي - واير"، وأجهزة طيران متقدمة، ومنحدر خلفي للبضائع، مع خاصية الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو غير معدّة، وهو ما يجعلها مثالية للعمل في المناطق الصحراوية أو النائية.

ويمكن لطائرات "كي سي- 390 ميلينيوم" البرازيلية، تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بكفاءة عالية على غرار نقل القوات والبضائع، سواء المركبات المدرعة أو المروحيات الخفيفة، ومهام الإخلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية، كما أنها تتميز بمرونة عالية للتعامل مع الطوارئ أو الاستجابة متعددة المجالات، وهو ما يشكل تحوّلًا نوعيًا في قدرات القوات الجوية الملكية المغربية.

وتتسع الطائرة إلى أكثر من 64 مظليا مجهزين بالكامل لعمليات الإنزال الجوي، ليمكن تجهيزها بوحدات متطورة للتزود بالوقود، توفر كل وحدة منها ما يصل إلى 400 غالون من الوقود في الدقيقة.
يأتي الاهتمام بشراء هذه الطائرات في إطار استراتيجية المملكة لتنويع سلسلة الإمداد، حيث تحاول الرباط التقليل من اعتمادها على الجانب الأمريكي، وتختار بديلا برازيليا حديثا، ما يعكس علاقاتها المتنامية مع شركاء الدفاع في دول الجنوب العالمي، بحسب الصحيفة.
ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات بشأن صفقة الطائرات البرازيلية بحلول نهاية العام الجاري، مع توقع بدء التسليمات في العام 2027، إضافة إلى تدريب الطيارين والفنيين والدعم اللوجستي، مع إمكانيات للتعاون الصناعي، ما يعكس الطموحات السابقة لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح وتجديد، كما تم الاتفاق عليه سابقا بين الشركة والحكومة المغربية.
