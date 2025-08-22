https://sarabic.ae/20250822/المغرب-يعتزم-شراء-طائرات-تكتيكية-برازيلية-بقيمة-600-مليون-دولار-1104022255.html

المغرب يعتزم شراء طائرات تكتيكية برازيلية بقيمة 600 مليون دولار

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، بأن المملكة على وشك إبرام صفقة ضخمة مع شركة "إمبراير" البرازيلية، لاقتناء 4-5 طائرات نقل تكتيكية من طراز "كي سي- 390... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T08:45+0000

2025-08-22T08:45+0000

2025-08-22T08:45+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414927_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_af2e61f75f6f9b485ca99dff1959178f.jpg

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية، صباح اليوم الجمعة، أن المغرب على وشك الاتفاق على شراء 4 أو 5 طائرات نقل تكتيكية تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.وأوضحت الصحيفة أن هذه الطائرات البرازيلية ستحل محل أسطول طائرات "سي - 130 إتش هيركوليس" القديم، خاصة وأنها قادرة على حمل 26 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 870 كلم/ ساعة تقريبا.وتتميز الطائرة بنظام تحكم كهربائي "فلاي- باي - واير"، وأجهزة طيران متقدمة، ومنحدر خلفي للبضائع، مع خاصية الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو غير معدّة، وهو ما يجعلها مثالية للعمل في المناطق الصحراوية أو النائية.وتتسع الطائرة إلى أكثر من 64 مظليا مجهزين بالكامل لعمليات الإنزال الجوي، ليمكن تجهيزها بوحدات متطورة للتزود بالوقود، توفر كل وحدة منها ما يصل إلى 400 غالون من الوقود في الدقيقة.يأتي الاهتمام بشراء هذه الطائرات في إطار استراتيجية المملكة لتنويع سلسلة الإمداد، حيث تحاول الرباط التقليل من اعتمادها على الجانب الأمريكي، وتختار بديلا برازيليا حديثا، ما يعكس علاقاتها المتنامية مع شركاء الدفاع في دول الجنوب العالمي، بحسب الصحيفة.ومن المقرر الانتهاء من المفاوضات بشأن صفقة الطائرات البرازيلية بحلول نهاية العام الجاري، مع توقع بدء التسليمات في العام 2027، إضافة إلى تدريب الطيارين والفنيين والدعم اللوجستي، مع إمكانيات للتعاون الصناعي، ما يعكس الطموحات السابقة لإنشاء مراكز صيانة وإصلاح وتجديد، كما تم الاتفاق عليه سابقا بين الشركة والحكومة المغربية.

