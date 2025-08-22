عربي
حزب لبناني بشأن تسليم أسير إسرائيلي لتل أبيب: فعل مدان يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية

دان حزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان، في بيان اليوم الجمعة، "إقدام السلطة السياسية اللبنانية على تسليم أحد المعتقلين الصهاينة إلى العدو من دون أي مقابل".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، عن الحزب أن "ما جرى جريمة وطنية مكتملة الأركان، ووصمة عار سياسي لن تُمحى من ذاكرة اللبنانيين، وتفريط فاضح بالسيادة والكرامة الوطنية لصالح إملاءات واشنطن وتل أبيب".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان
20 أغسطس, 23:29 GMT
وأوضح حزب "البعث" أن "هذا القرار المشؤوم تجاوز كل حدود المنطق الوطني والأخلاقي، وضرب بعرض الحائط قضية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، من مدنيين ومقاومين، الذين كان من الممكن أن يكونوا في صدارة أي تفاوض".

وذكر الحزب أن "السلطة اللبنانية، قد تخلّت عن واجبها تجاه أبنائها، واستهانت بآلام عائلات الأسرى وتضحيات المقاومين، وقدّمت هدية مجانية لإسرائيل"، واصفًا الأمر بأنه "واحدة من أخطر مظاهر الانبطاح السياسي والارتهان الخارجي".

فيما طالب الحزب بالكشف عن الأسماء والجهات، التي شاركت في اتخاذ هذا القرار وامتثالها أمام القضاء لمحاسبتها، لأن "ما جرى ليس خطأ إداريا أو ثغرة قانونية، بل فعل مدان يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية".
ومن جهت، أكد رئيس "حركة النهج" اللبناني، النائب السابق حسن يعقوب، في تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "تسليم الأسير الإسرائيلي، ولدينا 19 أسيرا لبنانيا لدى الكيان على الأقل، دون تبادل ودون توضيح، يتماشى مع منطق الهزيمة الذي يعتمده أركان الدولة ومجموعة سياسية تطبل للسلام والتطبيع".
وأضاف يعقوب: "لا يمكن متابعة المعالجة هكذا ولا تمارس السياسة والوعود الخارجية على حساب الكرامة الوطنية والسيادة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أمس الخميس، "استعادة مواطن إسرائيلي، كان محتجزا في لبنان، منذ عام، بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين".
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
15 أغسطس, 17:35 GMT
ونقلت تلك الوسائل، عن بيان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، أعلن استعادة الأسير صالح أبو حسين، من لبنان، حيث تم نقله عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد" لقطاع غزة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة تهديدات "حزب الله"، على حد قوله.
