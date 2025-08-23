https://sarabic.ae/20250823/اتحاد-جدة-السعودي-في-طريقه-إلى-إتمام-الصفقة-الأغلى-في-تاريخ-العميد-1104065163.html

اتحاد جدة السعودي في طريقه إلى إتمام الصفقة الأغلى في تاريخ "العميد"

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع نجم فريق بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب رودريجو مورا، لتعزيز صفوف "العميد" في الموسم الجديد بعد الثنائية التي حققها الفريق هذا الموسم.ويرغب النادي السعودي في تدعيم تشكيلته بلاعب أجنبي، خاصة أن الفريق لم ينشط بشكل ملحوظ في سوق الانتقالات الأجنبية حتى الآن، رغم أن مورا يرتبط بعقد مع ناديه يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 70 مليون يورو. فيما أبدى النادي السعودي استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، مما يجعل من الصفقة الأغلى في تاريخ "العميد" حال إتمامها رسميا.ويُعد مورا (18 عاما) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، فقد ظهر لأول مرة مع الفريق الثاني لبورتو في سن الـ15، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي.يُذكر أن أغلى صفقة في تاريخ الاتحاد حتى الآن كانت التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي انضم من أستون فيلا في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو. وخاض رودريجو مورا الموسم الماضي 36 مباراة مع بورتو البرتغالي، سجل خلالها 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.

