اتحاد جدة السعودي في طريقه إلى إتمام الصفقة الأغلى في تاريخ "العميد"
اتحاد جدة السعودي في طريقه إلى إتمام الصفقة الأغلى في تاريخ "العميد"

14:54 GMT 23.08.2025
يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع نجم فريق بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، بأن اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب رودريجو مورا، لتعزيز صفوف "العميد" في الموسم الجديد بعد الثنائية التي حققها الفريق هذا الموسم.
ويرغب النادي السعودي في تدعيم تشكيلته بلاعب أجنبي، خاصة أن الفريق لم ينشط بشكل ملحوظ في سوق الانتقالات الأجنبية حتى الآن، رغم أن مورا يرتبط بعقد مع ناديه يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 70 مليون يورو. فيما أبدى النادي السعودي استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، مما يجعل من الصفقة الأغلى في تاريخ "العميد" حال إتمامها رسميا.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
مجتمع
الاتحاد السعودي يكشف عن عقوبات الهلال بعد انسحابه من السوبر المحلي
5 أغسطس, 18:35 GMT
ويُعد مورا (18 عاما) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرتغالية، فقد ظهر لأول مرة مع الفريق الثاني لبورتو في سن الـ15، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي.
يُذكر أن أغلى صفقة في تاريخ الاتحاد حتى الآن كانت التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي انضم من أستون فيلا في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو. وخاض رودريجو مورا الموسم الماضي 36 مباراة مع بورتو البرتغالي، سجل خلالها 11 هدفا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وفي السياق ذاته، يعتزم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد خسارته لكأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي النصر.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.
وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.
ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.
