تركيا تعلن عن عقد اجتماع ثلاثي مع سوريا والأردن
جاء ذلك خلال تصريح صحفي نقلته وكالة "الأناضول"، كشف فيه الوزير التركي عن خطوات عملية لتبسيط عمليات العبور للشاحنات على الحدود السورية التركية، وإلغاء شرط التفريغ وإعادة التحميل الذي كان معمولًا به.وأوضح أوغلو أن بلاده "ستسمح في المرحلة الأولى للشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات بالدخول إلى الأراضي التركية في الولايات المحاذية للحدود، بينما سيقتصر عبور الشاحنات المطابقة للمواصفات إلى دول أخرى، كما سيتم السماح للشاحنات التركية بالعبور إلى سوريا ومنها إلى الأردن".وأشار الوزير التركي إلى "وجود اتفاق مع الجانب السوري لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التصاريح"، معربًا عن أمله في "أن تبدأ سوريا في تطبيق هذه الآلية قريبا".وفي إطار التعاون الإقليمي، أكد أوغلو أن "تركيا نفذت العديد من مشاريع البنية التحتية في سوريا، وما تزال المفاوضات مستمرة مع الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل خط سكة حديد غازي عنتاب - حلب المدمر بالكامل، والذي تبلغ تكلفة إصلاحه 120 مليون دولار، وتجري التشاور مع مؤسسات تمويل دولية لتأمين المبلغ".أما فيما يخص خط الحجاز الحديدي، فأكد الوزير التركي أن "الأضرار فيه أقل، وأن أعمال الترميم ستُنفذ بتمويل تركي بالكامل".وختم الوزير تصريحه، بالقول: "سوريا بحاجة إلى كل شيء من البنية التحتية إلى البنية الفوقية، والتحدي الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع".
تركيا تعلن عن عقد اجتماع ثلاثي مع سوريا والأردن

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن عقد اجتماع وزاري ثلاثي بين تركيا وسوريا والأردن، خلال الخريف المقبل، بهدف "تنظيم عمليات النقل البري بين الدول الثلاث بشكل أكثر مهنية وكفاءة".
جاء ذلك خلال تصريح صحفي نقلته وكالة "الأناضول"، كشف فيه الوزير التركي عن خطوات عملية لتبسيط عمليات العبور للشاحنات على الحدود السورية التركية، وإلغاء شرط التفريغ وإعادة التحميل الذي كان معمولًا به.
وأوضح أوغلو أن بلاده "ستسمح في المرحلة الأولى للشاحنات السورية غير المطابقة للمواصفات بالدخول إلى الأراضي التركية في الولايات المحاذية للحدود، بينما سيقتصر عبور الشاحنات المطابقة للمواصفات إلى دول أخرى، كما سيتم السماح للشاحنات التركية بالعبور إلى سوريا ومنها إلى الأردن".
طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا
20 أغسطس, 16:20 GMT
وأشار الوزير التركي إلى "وجود اتفاق مع الجانب السوري لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على التصاريح"، معربًا عن أمله في "أن تبدأ سوريا في تطبيق هذه الآلية قريبا".
وفي إطار التعاون الإقليمي، أكد أوغلو أن "تركيا نفذت العديد من مشاريع البنية التحتية في سوريا، وما تزال المفاوضات مستمرة مع الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل خط سكة حديد غازي عنتاب - حلب المدمر بالكامل، والذي تبلغ تكلفة إصلاحه 120 مليون دولار، وتجري التشاور مع مؤسسات تمويل دولية لتأمين المبلغ".
Тدبابة الجيش التركي عند الحدود السورية (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري...ماذا جاء فيها؟
14 أغسطس, 14:41 GMT
أما فيما يخص خط الحجاز الحديدي، فأكد الوزير التركي أن "الأضرار فيه أقل، وأن أعمال الترميم ستُنفذ بتمويل تركي بالكامل".

وتطرق أوغلو إلى مشاريع التطوير في مطاري دمشق وحلب السوريين، مشيرًا إلى أن "شركات تركية فازت بعطاء تطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي، فيما لا تزال المفاوضات جارية حول مطار حلب".

وختم الوزير تصريحه، بالقول: "سوريا بحاجة إلى كل شيء من البنية التحتية إلى البنية الفوقية، والتحدي الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع".
