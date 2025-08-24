https://sarabic.ae/20250824/علماء-يكتشفون-أجزاء-شاسعة-من-قاع-البحر-مقلوبة-رأسا-على-عقب-1104096097.html

علماء يكتشفون أجزاء شاسعة من قاع البحر مقلوبة رأسا على عقب

علماء يكتشفون أجزاء شاسعة من قاع البحر مقلوبة رأسا على عقب

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء مئات من أكوام الرمل الشاسعة، في قعر بحر الشمال، بعضها يصل عرضه إلى عدة كيلومترات، والتي، "تتحدى المبادئ الجيولوجية الأساسية". 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T19:56+0000

2025-08-24T19:56+0000

2025-08-24T19:57+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/06/1050635500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4518a94d8a3bc6d014b7bcb2ea30c35b.jpg

وتتراكم هذه الأكوام فوق هياكل تُعرف باسم السنكيتات، وهي نتيجة عملية تُسمى الانعكاس الطبقي، ولم يسبق العثور عليها بهذا الحجم من قبل، وفقًا لبيان صادر عن جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.وصرح عالم الجيوفيزياء مادس هوس من جامعة مانشستر: "يكشف هذا الاكتشاف عن عملية جيولوجية لم نشهدها من قبل بهذا الحجم".وأضاف: "ما وجدناه هو هياكل غرقت فيها الرمال الكثيفة في رواسب أخف وزنًا طفت إلى سطح الرمال، مما أدى إلى قلب الطبقات التقليدية التي نتوقع رؤيتها وتكوين أكوام ضخمة تحت سطح البحر".وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يحدث الانعكاس الطبقي، أو عكس الطبقات، عندما تغوص الطبقات الأحدث، وترتفع الطبقات الأقدم إلى قمة التكوين، وهناك عدة طرق يمكن أن يحدث بها هذا، من الانهيارات الصخرية إلى الحركات التكتونية.وحدد هوس وزميله، الجيوفيزيائي يان إريك رودجورد من شركة النفط "أكر بي بي" في النرويج، الصخور السنكيتية في قاع بحر الشمال باستخدام بيانات زلزالية مفصلة.في هذه البيانات، وجد هوس ورودجورد أن أجزاء كبيرة من قاع بحر الشمال تبدو مقلوبة، حيث توجد طبقات رملية أحدث مدفونة تحت طبقات أقدم.وأطلق الباحثون على هذه الطوافات المسامية اسم "العوامات"، ويعتقدون أن هذه العملية ربما حدثت عند الحدود بين العصرين الميوسيني والبليوسيني، أي قبل حوالي 5.3 مليون سنة.وربما أدت اضطرابات كالزلازل إلى تفتيت الطبقة العليا إلى رمال، غاصت بدورها مع الرواسب العائمة، وعلى مدى ملايين السنين التي تلت ذلك، غطت رواسب قاع البحر الهيكل بأكمله، مما أدى إلى ظهور قاع البحر المتموج الذي يمكن العثور عليه هناك اليوم.ويعمل الفريق الآن على تحسين تفسيرهم والتحقق من صحته - تفسير قد يساعد في فهم أفضل لقشرة الأرض تحت المحيط، حيث تكون ضعيفة ومستقرة، والعمليات التي يمكن أن تغير هذه الخصائص بشكل كبير.اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"

https://sarabic.ae/20250823/علماء-روس-يطورون-خوارزمية-مبتكرة-لتحسين-رؤية-الأوردة-1104072071.html

https://sarabic.ae/20250823/علماء-يبتكرون-خلايا-شمسية-صغيرة-تعمل-بالإضاءة-الداخلية-1104073349.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم