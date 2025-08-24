https://sarabic.ae/20250824/علماء-يكتشفون-أجزاء-شاسعة-من-قاع-البحر-مقلوبة-رأسا-على-عقب-1104096097.html
علماء يكتشفون أجزاء شاسعة من قاع البحر مقلوبة رأسا على عقب
وتتراكم هذه الأكوام فوق هياكل تُعرف باسم السنكيتات، وهي نتيجة عملية تُسمى الانعكاس الطبقي، ولم يسبق العثور عليها بهذا الحجم من قبل، وفقًا لبيان صادر عن جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.وصرح عالم الجيوفيزياء مادس هوس من جامعة مانشستر: "يكشف هذا الاكتشاف عن عملية جيولوجية لم نشهدها من قبل بهذا الحجم".وأضاف: "ما وجدناه هو هياكل غرقت فيها الرمال الكثيفة في رواسب أخف وزنًا طفت إلى سطح الرمال، مما أدى إلى قلب الطبقات التقليدية التي نتوقع رؤيتها وتكوين أكوام ضخمة تحت سطح البحر".وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يحدث الانعكاس الطبقي، أو عكس الطبقات، عندما تغوص الطبقات الأحدث، وترتفع الطبقات الأقدم إلى قمة التكوين، وهناك عدة طرق يمكن أن يحدث بها هذا، من الانهيارات الصخرية إلى الحركات التكتونية.وحدد هوس وزميله، الجيوفيزيائي يان إريك رودجورد من شركة النفط "أكر بي بي" في النرويج، الصخور السنكيتية في قاع بحر الشمال باستخدام بيانات زلزالية مفصلة.في هذه البيانات، وجد هوس ورودجورد أن أجزاء كبيرة من قاع بحر الشمال تبدو مقلوبة، حيث توجد طبقات رملية أحدث مدفونة تحت طبقات أقدم.وأطلق الباحثون على هذه الطوافات المسامية اسم "العوامات"، ويعتقدون أن هذه العملية ربما حدثت عند الحدود بين العصرين الميوسيني والبليوسيني، أي قبل حوالي 5.3 مليون سنة.وربما أدت اضطرابات كالزلازل إلى تفتيت الطبقة العليا إلى رمال، غاصت بدورها مع الرواسب العائمة، وعلى مدى ملايين السنين التي تلت ذلك، غطت رواسب قاع البحر الهيكل بأكمله، مما أدى إلى ظهور قاع البحر المتموج الذي يمكن العثور عليه هناك اليوم.ويعمل الفريق الآن على تحسين تفسيرهم والتحقق من صحته - تفسير قد يساعد في فهم أفضل لقشرة الأرض تحت المحيط، حيث تكون ضعيفة ومستقرة، والعمليات التي يمكن أن تغير هذه الخصائص بشكل كبير.اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"
وتتراكم هذه الأكوام فوق هياكل تُعرف باسم السنكيتات، وهي نتيجة عملية تُسمى الانعكاس الطبقي، ولم يسبق العثور عليها بهذا الحجم من قبل، وفقًا لبيان صادر عن جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وصرح عالم الجيوفيزياء مادس هوس من جامعة مانشستر: "يكشف هذا الاكتشاف عن عملية جيولوجية لم نشهدها من قبل بهذا الحجم".
وأضاف: "ما وجدناه هو هياكل غرقت فيها الرمال الكثيفة في رواسب أخف وزنًا طفت إلى سطح الرمال، مما أدى إلى قلب الطبقات التقليدية التي نتوقع رؤيتها وتكوين أكوام ضخمة تحت سطح البحر".
من المتوقع أن تتبع الطبقات الجيولوجية ترتيبًا معينًا يتوافق مع التقدم الخطي للزمن. تقع الطبقات الأقدم نحو أسفل التكوين، وتنمو تدريجيًا نحو الأحدث أقرب إلى القمة، وفقًا لترتيب الترسيب.
وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت
"، يحدث الانعكاس الطبقي، أو عكس الطبقات، عندما تغوص الطبقات الأحدث، وترتفع الطبقات الأقدم إلى قمة التكوين، وهناك عدة طرق يمكن أن يحدث بها هذا، من الانهيارات الصخرية إلى الحركات التكتونية.
وحدد هوس وزميله، الجيوفيزيائي يان إريك رودجورد من شركة النفط "أكر بي بي" في النرويج، الصخور السنكيتية في قاع بحر الشمال باستخدام بيانات زلزالية مفصلة.
عندما تنتقل الموجات الصوتية عبر الأرض، فإنها تنتشر وتنعكس بشكل مختلف عن المواد ذات خصائص الكثافة المختلفة، يمكن للعلماء بعد ذلك تحليل البيانات الزلزالية ورسم خرائط لأنواع الصخور المختلفة التي مرت بها الموجات.
في هذه البيانات، وجد هوس ورودجورد أن أجزاء كبيرة من قاع بحر الشمال تبدو مقلوبة، حيث توجد طبقات رملية أحدث مدفونة تحت طبقات أقدم.
هذه الطبقات الأحدث أكثر كثافةً وثقلًا من المادة الأخف وزنًا والأكثر ليونةً التي كانت تحتها، لذا غرقت مع مرور الوقت، منزاحةً المادة الأقدم والأكثر مساميةً، دافعةً إياها للأعلى، حيث استقرت فوق السنكيت الأكثر كثافةً.
وأطلق الباحثون على هذه الطوافات المسامية اسم "العوامات"، ويعتقدون أن هذه العملية ربما حدثت عند الحدود بين العصرين الميوسيني والبليوسيني، أي قبل حوالي 5.3 مليون سنة.
وتتكون المادة الأقدم من طبقة خفيفة الوزن، صلبة، ومسامية، تتكون في الغالب من أحافير بحرية مجهرية، تعلوها طبقة أثقل.
وربما أدت اضطرابات كالزلازل إلى تفتيت الطبقة العليا إلى رمال، غاصت بدورها مع الرواسب العائمة، وعلى مدى ملايين السنين التي تلت ذلك، غطت رواسب قاع البحر الهيكل بأكمله، مما أدى إلى ظهور قاع البحر المتموج الذي يمكن العثور عليه هناك اليوم.
ويعمل الفريق الآن على تحسين تفسيرهم والتحقق من صحته - تفسير قد يساعد في فهم أفضل لقشرة الأرض تحت المحيط، حيث تكون ضعيفة ومستقرة، والعمليات التي يمكن أن تغير هذه الخصائص بشكل كبير.