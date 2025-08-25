https://sarabic.ae/20250825/خبير-لـسبوتنيك-الصدام-بين-الجيش-السوداني-والحركات-المسلحة-غير-وارد-1104125787.html

خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن الحركات المسلحة مرتبطة بالجيش بموجب بروتوكول يسمى بروتوكول الترتيبات الأمنية، وهو جزء من اتفاقية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الإثنين ،أن "هناك تفاصيل في هذه البروتوكولات توضح الانضمام والنسب في الإدماج والدمج والتسريح وما إلى ذلك، وتابع قائلا، إن مسألة نشوب صراع بين الجيش وبعض الحركات المسلحة غير وارد بأي حال من الأحوال، باعتباره منظما بموجب اتفاق معلن وموقع عليه وعليه شهود من كثير من الدول.وأشار تاور، إلى أنه ،لا يعتقد أن تحدث مواجهات أو احتكاكات بين الطرفين ،لأن القوات المسلحة والقوات المشتركة تعمل جنبا إلى جنب بتناغم كبير جدا، ولعل نتائج المعارك في كردفان تشير إلى هذا التناغم والانسجام.وأكد الخبير العسكري، أن المسألة الآن ليست للخلافات أو الاشتباكات، وإنما لحسم المعركة العسكرية مع الدعم السريع الذي أصبح عدوا لكل الشعب السوداني ،وأن دحره في الأول هو الأساس وبعد ذلك إكمال الدمج والترتيبات.وفيما يتعلق بالتعليمات التي يصدرها القائد العام من وقت لآخر، أوضح تاور، أنها تتم بالتنسيق والتناغم، مثل خروج المظاهر المسلحة من المدن، وهي تعليمات رحبت بها القوات المسلحة والحركات المسلحة.وخلص إلى أنه، ليس هناك الآن موقف واحد يشير إلى وجود بوادر خلاف أو تمرد أو عصيان، معتبرا أن كل هذا الكلام غير صحيح، وأن ما يدحض ذلك هو معارك أبو قعود وأم صميمة وما حولها ومعارك الفاشر، حيث تعمل كل القوات بروح واحدة وتكاتف وجدية لحسم المعركة، والصوت الآن هو صوت المعركة وتحقيق النصر فيها، لذلك لا أتوقع أن تحدث أي اختلالات، فالناس خاضوا معارك بهذا الحجم.و بخصوص مسألة الانصياع لقانون القوات المسلحة، أكد تاور، أن القانون هو الأسمى، وحتى الدمج عندما يتم سيكون بموجب قانون القوات المسلحة ،رغم أن الدمج لم يكتمل بعد، فإن التنسيق قائم والعمل مشترك والتعاون وثيق جدا، وليس هناك أي خلاف الآن.واختتم حديثه بالقول: إنه لا يعتقد أن هناك حركة سترفض أو تتمرد، لأن هم الحركات هو أن يتم الدمج وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ،و أن كل ما أشارت إليه هو تنفيذ الدمج في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بموجب اتفاقية جوبا وبروتوكول الترتيبات الأمنية الموجود فيها.وأكدت حركة العدل والمساواة أنها لم تعترض على القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة السوداني بشأن إخضاع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال الحرب ولم تكن جزءا من الاتفاقيات الرسمية للسلام، بحسب موقع "أخبار السودان".جاء هذا التوضيح على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد زكريا، الذي نفى صحة ما تم تداوله بشأن رفض الحركة للقرار، مؤكدا أن موقفها يتماشى مع مقتضيات المرحلة الأمنية الراهنة.وأوضح زكريا أن القوات التابعة للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام تعد أطرافا شرعية في العملية السياسية، وقد التزمت ببنود الاتفاق، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة بالترتيبات الأمنية التي تنص على دمج هذه القوات في الجيش السوداني، لافتا إلى أن الالتزام بالاتفاق لا يزال قائما، رغم أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بعملية الدمج.وأشار إلى أن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني وتحت قيادته المباشرة، في مواجهة ما وصفها بـ المليشيات المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التنسيق العسكري قائم في إطار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

