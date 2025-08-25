خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/خبير-لـسبوتنيك-الصدام-بين-الجيش-السوداني-والحركات-المسلحة-غير-وارد-1104125787.html
خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"
خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"
سبوتنيك عربي
قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن الحركات المسلحة مرتبطة بالجيش بموجب بروتوكول يسمى بروتوكول الترتيبات الأمنية، وهو جزء من اتفاقية... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T19:51+0000
2025-08-25T19:51+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الإثنين ،أن "هناك تفاصيل في هذه البروتوكولات توضح الانضمام والنسب في الإدماج والدمج والتسريح وما إلى ذلك، وتابع قائلا، إن مسألة نشوب صراع بين الجيش وبعض الحركات المسلحة غير وارد بأي حال من الأحوال، باعتباره منظما بموجب اتفاق معلن وموقع عليه وعليه شهود من كثير من الدول.وأشار تاور، إلى أنه ،لا يعتقد أن تحدث مواجهات أو احتكاكات بين الطرفين ،لأن القوات المسلحة والقوات المشتركة تعمل جنبا إلى جنب بتناغم كبير جدا، ولعل نتائج المعارك في كردفان تشير إلى هذا التناغم والانسجام.وأكد الخبير العسكري، أن المسألة الآن ليست للخلافات أو الاشتباكات، وإنما لحسم المعركة العسكرية مع الدعم السريع الذي أصبح عدوا لكل الشعب السوداني ،وأن دحره في الأول هو الأساس وبعد ذلك إكمال الدمج والترتيبات.وفيما يتعلق بالتعليمات التي يصدرها القائد العام من وقت لآخر، أوضح تاور، أنها تتم بالتنسيق والتناغم، مثل خروج المظاهر المسلحة من المدن، وهي تعليمات رحبت بها القوات المسلحة والحركات المسلحة.وخلص إلى أنه، ليس هناك الآن موقف واحد يشير إلى وجود بوادر خلاف أو تمرد أو عصيان، معتبرا أن كل هذا الكلام غير صحيح، وأن ما يدحض ذلك هو معارك أبو قعود وأم صميمة وما حولها ومعارك الفاشر، حيث تعمل كل القوات بروح واحدة وتكاتف وجدية لحسم المعركة، والصوت الآن هو صوت المعركة وتحقيق النصر فيها، لذلك لا أتوقع أن تحدث أي اختلالات، فالناس خاضوا معارك بهذا الحجم.و بخصوص مسألة الانصياع لقانون القوات المسلحة، أكد تاور، أن القانون هو الأسمى، وحتى الدمج عندما يتم سيكون بموجب قانون القوات المسلحة ،رغم أن الدمج لم يكتمل بعد، فإن التنسيق قائم والعمل مشترك والتعاون وثيق جدا، وليس هناك أي خلاف الآن.واختتم حديثه بالقول: إنه لا يعتقد أن هناك حركة سترفض أو تتمرد، لأن هم الحركات هو أن يتم الدمج وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ،و أن كل ما أشارت إليه هو تنفيذ الدمج في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بموجب اتفاقية جوبا وبروتوكول الترتيبات الأمنية الموجود فيها.وأكدت حركة العدل والمساواة أنها لم تعترض على القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة السوداني بشأن إخضاع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال الحرب ولم تكن جزءا من الاتفاقيات الرسمية للسلام، بحسب موقع "أخبار السودان".جاء هذا التوضيح على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد زكريا، الذي نفى صحة ما تم تداوله بشأن رفض الحركة للقرار، مؤكدا أن موقفها يتماشى مع مقتضيات المرحلة الأمنية الراهنة.وأوضح زكريا أن القوات التابعة للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام تعد أطرافا شرعية في العملية السياسية، وقد التزمت ببنود الاتفاق، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة بالترتيبات الأمنية التي تنص على دمج هذه القوات في الجيش السوداني، لافتا إلى أن الالتزام بالاتفاق لا يزال قائما، رغم أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بعملية الدمج.وأشار إلى أن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني وتحت قيادته المباشرة، في مواجهة ما وصفها بـ المليشيات المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التنسيق العسكري قائم في إطار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250820/الأمم-المتحدة-مقتل-أكثر-من-30-مدنيا-في-هجمات-على-مخيم-أبو-شوك-بالسودان-1103937746.html
https://sarabic.ae/20250818/إسرائيل-تعلن-تقديم-مساعدات-إنسانية-عاجلة-لجنوب-السودان-لمواجهة-الكوليرا-1103887909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"

19:51 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، إن الحركات المسلحة مرتبطة بالجيش بموجب بروتوكول يسمى بروتوكول الترتيبات الأمنية، وهو جزء من اتفاقية جوبا للسلام، أن هذه الاتفاقية هي التي بموجبها أصبحت هذه الحركات جزءا من السلطة القائمة ولها مشاركة فعلية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الإثنين ،أن "هناك تفاصيل في هذه البروتوكولات توضح الانضمام والنسب في الإدماج والدمج والتسريح وما إلى ذلك، وتابع قائلا، إن مسألة نشوب صراع بين الجيش وبعض الحركات المسلحة غير وارد بأي حال من الأحوال، باعتباره منظما بموجب اتفاق معلن وموقع عليه وعليه شهود من كثير من الدول.
وأشار تاور، إلى أنه ،لا يعتقد أن تحدث مواجهات أو احتكاكات بين الطرفين ،لأن القوات المسلحة والقوات المشتركة تعمل جنبا إلى جنب بتناغم كبير جدا، ولعل نتائج المعارك في كردفان تشير إلى هذا التناغم والانسجام.
وذكر تاور، أن قادة الحركات المسلحة أنفسهم، سواء جبريل إبراهيم أو مني أركو مناوي، يعلنون في كل وقت وآخر أنهم جزء من القوات المسلحة وأنهم متعاونون معها، وبناء على ذلك، اعتبر أن فرضية وجود خلاف هي فرضية غير موجودة الآن بأي حال من الأحوال.
وأكد الخبير العسكري، أن المسألة الآن ليست للخلافات أو الاشتباكات، وإنما لحسم المعركة العسكرية مع الدعم السريع الذي أصبح عدوا لكل الشعب السوداني ،وأن دحره في الأول هو الأساس وبعد ذلك إكمال الدمج والترتيبات.
وفيما يتعلق بالتعليمات التي يصدرها القائد العام من وقت لآخر، أوضح تاور، أنها تتم بالتنسيق والتناغم، مثل خروج المظاهر المسلحة من المدن، وهي تعليمات رحبت بها القوات المسلحة والحركات المسلحة.
السودان .. أوضاع مأساوية يعيشها المواطن بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 30 مدنيا في هجمات على مخيم أبو شوك بالسودان
20 أغسطس, 04:05 GMT
وخلص إلى أنه، ليس هناك الآن موقف واحد يشير إلى وجود بوادر خلاف أو تمرد أو عصيان، معتبرا أن كل هذا الكلام غير صحيح، وأن ما يدحض ذلك هو معارك أبو قعود وأم صميمة وما حولها ومعارك الفاشر، حيث تعمل كل القوات بروح واحدة وتكاتف وجدية لحسم المعركة، والصوت الآن هو صوت المعركة وتحقيق النصر فيها، لذلك لا أتوقع أن تحدث أي اختلالات، فالناس خاضوا معارك بهذا الحجم.
و بخصوص مسألة الانصياع لقانون القوات المسلحة، أكد تاور، أن القانون هو الأسمى، وحتى الدمج عندما يتم سيكون بموجب قانون القوات المسلحة ،رغم أن الدمج لم يكتمل بعد، فإن التنسيق قائم والعمل مشترك والتعاون وثيق جدا، وليس هناك أي خلاف الآن.
واختتم حديثه بالقول: إنه لا يعتقد أن هناك حركة سترفض أو تتمرد، لأن هم الحركات هو أن يتم الدمج وتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ،و أن كل ما أشارت إليه هو تنفيذ الدمج في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بموجب اتفاقية جوبا وبروتوكول الترتيبات الأمنية الموجود فيها.
وأكدت حركة العدل والمساواة أنها لم تعترض على القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة السوداني بشأن إخضاع القوات المساندة لأحكام قانون القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال الحرب ولم تكن جزءا من الاتفاقيات الرسمية للسلام، بحسب موقع "أخبار السودان".
جاء هذا التوضيح على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد زكريا، الذي نفى صحة ما تم تداوله بشأن رفض الحركة للقرار، مؤكدا أن موقفها يتماشى مع مقتضيات المرحلة الأمنية الراهنة.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان
18 أغسطس, 14:01 GMT
وأوضح زكريا أن القوات التابعة للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام تعد أطرافا شرعية في العملية السياسية، وقد التزمت ببنود الاتفاق، بما في ذلك البروتوكولات الخاصة بالترتيبات الأمنية التي تنص على دمج هذه القوات في الجيش السوداني، لافتا إلى أن الالتزام بالاتفاق لا يزال قائما، رغم أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بعملية الدمج.
وأشار إلى أن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تواصل القتال إلى جانب الجيش السوداني وتحت قيادته المباشرة، في مواجهة ما وصفها بـ المليشيات المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مؤكدا أن التنسيق العسكري قائم في إطار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала