https://sarabic.ae/20250825/محللون-انعقاد-مؤتمر-أجهزة-الأمن-والاستخبارات-الأفريقية-في-بنغازي-خطوة-لتعزيز-الاستقرار-في-القارة-1104116221.html
محللون: انعقاد مؤتمر أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية في بنغازي خطوة لتعزيز الاستقرار في القارة
محللون: انعقاد مؤتمر أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية في بنغازي خطوة لتعزيز الاستقرار في القارة
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بنغازي صباح اليوم الإثنين انطلاق فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا)، بمشاركة وفود رسمية تمثل أكثر من 50... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T14:40+0000
2025-08-25T14:40+0000
2025-08-25T14:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611313_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_788e6d60fb1da3885dfe21b7bf3ca430.jpg
ويطرح المؤتمر على جدول أعماله أبرز التحديات الأمنية التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الإرهاب، الهجرة غير النظامية، الجريمة المنظمة، وقضايا الأمن القومي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. ويأتي انعقاد المؤتمر في بنغازي ليعكس حضور ليبيا المتجدد في الساحة الأفريقية، وجهودها الرامية إلى توطيد الشراكات الأمنية والاستخباراتية، بما يسهم في توحيد المواقف وصياغة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار والأمن في القارة.قضايا مشتركةأما المحور الثاني فيتعلق بـ الأمن الغذائي، حيث تعاني عدة دول أفريقية من أزمات غذاء حادة نتيجة تراكمات تاريخية، منها الإرث الاستعماري، وسوء استغلال الموارد الطبيعية، وعدم توظيفها بالشكل المطلوب لتلبية احتياجات الشعوب، مما أدى إلى انتشار المجاعات والأمراض. كما أشار امطيريد إلى أن المؤتمر سيولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن المائي وأزمة المياه، باعتبارها من أبرز القضايا المشتركة التي تواجه دول القارة في المرحلة الراهنة.وأضاف أن ليبيا، بصفتها من الدول المؤسسة لمنظمة سيسا التي أُنشئت عام 2004 في أبوجا – نيجيريا، تمثل بوابة رئيسية لأفريقيا، وكل ما يتعلق بالقارة له أهمية خاصة لديها. واعتبر أن انعقاد الدورة العشرين للمؤتمر في مدينة بنغازي يمثل إضافة نوعية لجهاز المخابرات الليبي، ودليلاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في دعم التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأفريقية.وأوضح الباحث الليبي أن المؤتمر سيتطرق أيضًا إلى قضايا محورية أخرى مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن التوصيات المنتظر صدورها ستتم صياغتها في شكل خارطة تنفيذية عملية تهدف إلى دفع عجلة التقدم والتنمية في القارة.وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بعض الوقت، نظراً لما تشهده بعض الدول الأفريقية من انقسامات داخلية، إضافة إلى الحاجة لوجود منظمة اقتصادية أفريقية قوية تنظم العمل المشترك وتدعم الاستقرار. ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ خطوات جادة على المستويين الأمني والاقتصادي، وتعزيز وحدة الموقف الأفريقي، مع ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في دعم الأمن والاستقرار والتعاون التجاري المشترك، وذلك عبر إنشاء أجهزة ومنظمات إقليمية تشرف على تنفيذ هذه الرؤى الطموحة. هدف واحدوأشار حتيته في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن بعض رؤساء الأجهزة الاستخباراتية المشاركين قد يحاولون توجيه النقاشات نحو الوضع في ليبيا، غير أن ذلك بحسب قوله، لا يغير من جوهر المؤتمر ولا من أولوياته الكبرى، وهي تعزيز الأمن ومكافحة التحديات العابرة للحدود في أفريقيا.ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر في ليبيا لا يرتبط مباشرة بتطورات الوضع الداخلي فيها، بل يأتي في إطار استمرارية المشروع الذي انطلق منذ عام 2004 بمبادرة من السودان. وأكد المحلل السياسي أن من بين النتائج المنتظرة للمؤتمر التشديد على مكافحة الإرهاب والتطرف، الحد من الحروب والنزاعات الداخلية، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.ومع ذلك، استبعد حتيته أن يتمكن المؤتمر في المدى القصير من صياغة استراتيجية أفريقية موحدة، مرجحًا أن تظل التوصيات حاضرة بينما يظل التنفيذ على أرض الواقع بطيئًا.
https://sarabic.ae/20250824/البعثة-الأممية-في-ليبيا-نسعى-لإشراك-قادة-البلاد-في-عملية-سياسية-لتنفيذ-خارطة-الطريق-1104087190.html
https://sarabic.ae/20250823/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-كل-الأطراف-إلى-قبول-نتائج-الانتخابات-البلدية-1104067019.html
https://sarabic.ae/20250820/ليبيا-أزمة-سياسية-مفتوحة-على-حوار-الداخل-وضغوط-الخارج-1103967628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099611313_56:0:1225:877_1920x0_80_0_0_a0fc549ee6860a2a81d5cc2354c60a67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم
محللون: انعقاد مؤتمر أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية في بنغازي خطوة لتعزيز الاستقرار في القارة
حصري
شهدت مدينة بنغازي صباح اليوم الإثنين انطلاق فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا)، بمشاركة وفود رسمية تمثل أكثر من 50 دولة أفريقية، إضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين.
ويطرح المؤتمر على جدول أعماله أبرز التحديات الأمنية التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الإرهاب، الهجرة غير النظامية، الجريمة المنظمة، وقضايا الأمن القومي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
ويأتي انعقاد المؤتمر في بنغازي ليعكس حضور ليبيا
المتجدد في الساحة الأفريقية، وجهودها الرامية إلى توطيد الشراكات الأمنية والاستخباراتية، بما يسهم في توحيد المواقف وصياغة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار والأمن في القارة.
قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية محمد امطيريد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن الأهداف الرئيسية التي يناقشها مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) تنحصر في ثلاثة محاور أساسية، أولها ملف الهجرة غير الشرعية التي تتدفق عبر عدد من الدول الأفريقية باتجاه شمال القارة، وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الأمن القومي، وخاصة في دول شمال أفريقيا وبالتحديد ليبيا.
أما المحور الثاني فيتعلق بـ الأمن الغذائي، حيث تعاني عدة دول أفريقية من أزمات غذاء حادة نتيجة تراكمات تاريخية، منها الإرث الاستعماري، وسوء استغلال الموارد الطبيعية، وعدم توظيفها بالشكل المطلوب لتلبية احتياجات الشعوب، مما أدى إلى انتشار المجاعات والأمراض.
كما أشار امطيريد إلى أن المؤتمر سيولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن المائي وأزمة المياه، باعتبارها من أبرز القضايا المشتركة التي تواجه دول القارة في المرحلة الراهنة.
وأضاف أن ليبيا، بصفتها من الدول المؤسسة لمنظمة سيسا التي أُنشئت عام 2004 في أبوجا – نيجيريا، تمثل بوابة رئيسية لأفريقيا، وكل ما يتعلق بالقارة له أهمية خاصة لديها.
واعتبر أن انعقاد الدورة العشرين للمؤتمر في مدينة بنغازي
يمثل إضافة نوعية لجهاز المخابرات الليبي، ودليلاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في دعم التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأفريقية.
وأوضح الباحث الليبي أن المؤتمر سيتطرق أيضًا إلى قضايا محورية أخرى مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن التوصيات المنتظر صدورها ستتم صياغتها في شكل خارطة تنفيذية عملية تهدف إلى دفع عجلة التقدم والتنمية في القارة.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بعض الوقت، نظراً لما تشهده بعض الدول الأفريقية من انقسامات داخلية، إضافة إلى الحاجة لوجود منظمة اقتصادية أفريقية قوية تنظم العمل المشترك وتدعم الاستقرار.
ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ خطوات جادة على المستويين الأمني والاقتصادي، وتعزيز وحدة الموقف الأفريقي، مع ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في دعم الأمن والاستقرار والتعاون التجاري المشترك، وذلك عبر إنشاء أجهزة ومنظمات إقليمية تشرف على تنفيذ هذه الرؤى الطموحة.
من جانبه، قال المحلل السياسي المصري عبدالستار حتيته إن الهدف الرئيسي من مؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) يتمثل في حفظ الأمن والاستقرار داخل القارة السمراء، مؤكدًا أنه لا توجد خلفيات أو أهداف سياسية للمؤتمر تتعارض مع هذه الغاية الأساسية.
وأشار حتيته في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن بعض رؤساء الأجهزة الاستخباراتية المشاركين قد يحاولون توجيه النقاشات نحو الوضع في ليبيا، غير أن ذلك بحسب قوله، لا يغير من جوهر المؤتمر ولا من أولوياته الكبرى، وهي تعزيز الأمن ومكافحة التحديات العابرة للحدود في أفريقيا.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر في ليبيا لا يرتبط مباشرة بتطورات الوضع الداخلي فيها، بل يأتي في إطار استمرارية المشروع الذي انطلق منذ عام 2004 بمبادرة من السودان.
وأضاف: "يكفي أن نرى أين وصل السودان اليوم لندرك أن المؤتمر يركز على ترسيخ الأمن في القارة ككل، بعيدًا عن ظروف هذه الدولة أو تلك".
وأكد المحلل السياسي أن من بين النتائج المنتظرة للمؤتمر التشديد على مكافحة الإرهاب
والتطرف، الحد من الحروب والنزاعات الداخلية، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.
ومع ذلك، استبعد حتيته أن يتمكن المؤتمر في المدى القصير من صياغة استراتيجية أفريقية موحدة، مرجحًا أن تظل التوصيات حاضرة بينما يظل التنفيذ على أرض الواقع بطيئًا.