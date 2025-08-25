https://sarabic.ae/20250825/محللون-انعقاد-مؤتمر-أجهزة-الأمن-والاستخبارات-الأفريقية-في-بنغازي-خطوة-لتعزيز-الاستقرار-في-القارة-1104116221.html

محللون: انعقاد مؤتمر أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية في بنغازي خطوة لتعزيز الاستقرار في القارة

شهدت مدينة بنغازي صباح اليوم الإثنين انطلاق فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا)، بمشاركة وفود رسمية تمثل أكثر من 50... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

ويطرح المؤتمر على جدول أعماله أبرز التحديات الأمنية التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الإرهاب، الهجرة غير النظامية، الجريمة المنظمة، وقضايا الأمن القومي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. ويأتي انعقاد المؤتمر في بنغازي ليعكس حضور ليبيا المتجدد في الساحة الأفريقية، وجهودها الرامية إلى توطيد الشراكات الأمنية والاستخباراتية، بما يسهم في توحيد المواقف وصياغة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار والأمن في القارة.قضايا مشتركةأما المحور الثاني فيتعلق بـ الأمن الغذائي، حيث تعاني عدة دول أفريقية من أزمات غذاء حادة نتيجة تراكمات تاريخية، منها الإرث الاستعماري، وسوء استغلال الموارد الطبيعية، وعدم توظيفها بالشكل المطلوب لتلبية احتياجات الشعوب، مما أدى إلى انتشار المجاعات والأمراض. كما أشار امطيريد إلى أن المؤتمر سيولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأمن المائي وأزمة المياه، باعتبارها من أبرز القضايا المشتركة التي تواجه دول القارة في المرحلة الراهنة.وأضاف أن ليبيا، بصفتها من الدول المؤسسة لمنظمة سيسا التي أُنشئت عام 2004 في أبوجا – نيجيريا، تمثل بوابة رئيسية لأفريقيا، وكل ما يتعلق بالقارة له أهمية خاصة لديها. واعتبر أن انعقاد الدورة العشرين للمؤتمر في مدينة بنغازي يمثل إضافة نوعية لجهاز المخابرات الليبي، ودليلاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في دعم التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأفريقية.وأوضح الباحث الليبي أن المؤتمر سيتطرق أيضًا إلى قضايا محورية أخرى مثل الإرهاب، الجريمة المنظمة، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن التوصيات المنتظر صدورها ستتم صياغتها في شكل خارطة تنفيذية عملية تهدف إلى دفع عجلة التقدم والتنمية في القارة.وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بعض الوقت، نظراً لما تشهده بعض الدول الأفريقية من انقسامات داخلية، إضافة إلى الحاجة لوجود منظمة اقتصادية أفريقية قوية تنظم العمل المشترك وتدعم الاستقرار. ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ خطوات جادة على المستويين الأمني والاقتصادي، وتعزيز وحدة الموقف الأفريقي، مع ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بدور أكبر في دعم الأمن والاستقرار والتعاون التجاري المشترك، وذلك عبر إنشاء أجهزة ومنظمات إقليمية تشرف على تنفيذ هذه الرؤى الطموحة. هدف واحدوأشار حتيته في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن بعض رؤساء الأجهزة الاستخباراتية المشاركين قد يحاولون توجيه النقاشات نحو الوضع في ليبيا، غير أن ذلك بحسب قوله، لا يغير من جوهر المؤتمر ولا من أولوياته الكبرى، وهي تعزيز الأمن ومكافحة التحديات العابرة للحدود في أفريقيا.ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر في ليبيا لا يرتبط مباشرة بتطورات الوضع الداخلي فيها، بل يأتي في إطار استمرارية المشروع الذي انطلق منذ عام 2004 بمبادرة من السودان. وأكد المحلل السياسي أن من بين النتائج المنتظرة للمؤتمر التشديد على مكافحة الإرهاب والتطرف، الحد من الحروب والنزاعات الداخلية، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.ومع ذلك، استبعد حتيته أن يتمكن المؤتمر في المدى القصير من صياغة استراتيجية أفريقية موحدة، مرجحًا أن تظل التوصيات حاضرة بينما يظل التنفيذ على أرض الواقع بطيئًا.

