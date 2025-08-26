وزير الدفاع الإيراني: دمرنا الكثير من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإيراني: دمرنا الكثير من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة
ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن العميد نصير زاده، شرحه لإنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية وذلك في اجتماع مشترك عُقد بمشاركة رؤساء لجان مجلس الشورى الإيراني ومسؤولين في الوزارة.وأكد نصير زاده: "في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية وتعزيزها بشكل متزايد لمواجهة تهديدات العدو، أثبتت القوات المسلحة، بروح الثقة بالنفس والاعتماد على قوة الإيمان، والتركيز على المعرفة، والابتكار المستمر والتقنيات الجديدة بنهج جهادي، للعالم، القدرة على دحر الكيان الصهيوني الخبيث، وخاصة في الحرب المفروضة الأخيرة".وتابع: في الدفاع المقدس والوطني الأخير، تمكنت القوات المسلحة، باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة، في عمليات هجومية، من التغلب بنجاح على الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمتقدم للكيان الصهيوني، الذي كان مدعوما من الحكومات الغربية الأخرى والولايات المتحدة، وتدمير الكثير من أهدافه العسكرية بالصواريخ التي هي ثمرة جهود علماء الدفاع في البلاد".ومن جانبه، أشاد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ورؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإيراني بإنجازات الجيش في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على بلادهم.وأشار الأعضاء إلى جهود القوات المسلحة الإيرانية وتعزيز إجراءاتها لتطوير قدرات الصناعات الدفاعية في المجالات الاستراتيجية مثل تطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي والحرب السيبرانية وغيرها من مجالات القتال البري والجوي والبحري، من أجل تحقيق قدرات تكنولوجية ودفاع مشترك أكبر.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
وزير الدفاع الإيراني: دمرنا الكثير من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة

22:09 GMT 26.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025
مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، بأن بلاده استطاعت باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المحلية المتطورة، اختراق الدفاعات الإسرائيلية متعددة الطبقات وتدمير الكثير من أهدافها العسكرية بالصواريخ.
ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن العميد نصير زاده، شرحه لإنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية وذلك في اجتماع مشترك عُقد بمشاركة رؤساء لجان مجلس الشورى الإيراني ومسؤولين في الوزارة.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران
17 أغسطس, 20:50 GMT
وأكد نصير زاده: "في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية وتعزيزها بشكل متزايد لمواجهة تهديدات العدو، أثبتت القوات المسلحة، بروح الثقة بالنفس والاعتماد على قوة الإيمان، والتركيز على المعرفة، والابتكار المستمر والتقنيات الجديدة بنهج جهادي، للعالم، القدرة على دحر الكيان الصهيوني الخبيث، وخاصة في الحرب المفروضة الأخيرة".
وتابع: في الدفاع المقدس والوطني الأخير، تمكنت القوات المسلحة، باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة، في عمليات هجومية، من التغلب بنجاح على الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمتقدم للكيان الصهيوني، الذي كان مدعوما من الحكومات الغربية الأخرى والولايات المتحدة، وتدمير الكثير من أهدافه العسكرية بالصواريخ التي هي ثمرة جهود علماء الدفاع في البلاد".
ومن جانبه، أشاد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ورؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإيراني بإنجازات الجيش في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على بلادهم.
وأشار الأعضاء إلى جهود القوات المسلحة الإيرانية وتعزيز إجراءاتها لتطوير قدرات الصناعات الدفاعية في المجالات الاستراتيجية مثل تطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي والحرب السيبرانية وغيرها من مجالات القتال البري والجوي والبحري، من أجل تحقيق قدرات تكنولوجية ودفاع مشترك أكبر.
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
إيران تحذر: لو تكرر العدوان الإسرائيلي سنشهد توسع الحرب إلى مناطق جديدة
08:17 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
