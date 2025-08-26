https://sarabic.ae/20250826/وزير-الدفاع-الإيراني-دمرنا-الكثير-من-الأهداف-العسكرية-الإسرائيلية-في-الحرب-الأخيرة-1104172129.html

وزير الدفاع الإيراني: دمرنا الكثير من الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الحرب الأخيرة

ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن العميد نصير زاده، شرحه لإنجازات الصناعات الدفاعية الإيرانية وذلك في اجتماع مشترك عُقد بمشاركة رؤساء لجان مجلس الشورى الإيراني ومسؤولين في الوزارة.وأكد نصير زاده: "في إطار إجراءات القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية وتعزيزها بشكل متزايد لمواجهة تهديدات العدو، أثبتت القوات المسلحة، بروح الثقة بالنفس والاعتماد على قوة الإيمان، والتركيز على المعرفة، والابتكار المستمر والتقنيات الجديدة بنهج جهادي، للعالم، القدرة على دحر الكيان الصهيوني الخبيث، وخاصة في الحرب المفروضة الأخيرة".وتابع: في الدفاع المقدس والوطني الأخير، تمكنت القوات المسلحة، باستخدام إنجازات الصناعات الدفاعية المتقدمة، في عمليات هجومية، من التغلب بنجاح على الدفاع الجوي متعدد الطبقات والمتقدم للكيان الصهيوني، الذي كان مدعوما من الحكومات الغربية الأخرى والولايات المتحدة، وتدمير الكثير من أهدافه العسكرية بالصواريخ التي هي ثمرة جهود علماء الدفاع في البلاد".ومن جانبه، أشاد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ورؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإيراني بإنجازات الجيش في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على بلادهم.وأشار الأعضاء إلى جهود القوات المسلحة الإيرانية وتعزيز إجراءاتها لتطوير قدرات الصناعات الدفاعية في المجالات الاستراتيجية مثل تطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي والحرب السيبرانية وغيرها من مجالات القتال البري والجوي والبحري، من أجل تحقيق قدرات تكنولوجية ودفاع مشترك أكبر.وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

