ويتكوف: سألتقي بمسؤولين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع

صرح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، بأنه سيلتقي بمسؤولين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع.
وقال ويتكوف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء: "سألتقي بالأوكرانيين هذا الأسبوع. سألتقي بهم هذا الأسبوع في نيويورك، وهذه إشارة مهمة".
وأوضح ويتكوف أن "الولايات المتحدة تأمل في إيجاد مكونات اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية عام 2025 أو قبل ذلك التاريخ".
فيما أضاف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي أن "كييف تدرس مقترح السلام الذي قدمته موسكو وروسيا تريد التوصل إلى حل بشأن أوكرانيا".
وجاءت تصريحات ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس، نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام"، على حد قوله.
ويشار إلى أنه في 15 أغسطس/ آب الجاري، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أغسطس/ آب، بأن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، "كان غنيًا وصريحًا".
وقال بوتين، خلال لقائه مع موظفي مؤسسات الصناعة النووية الروسية: "أجرينا لقاءً جيدًا جدًا، غنيًا وصريحًا في ألاسكا".
وأضاف الرئيس الروسي إن "استعادة العلاقات الروسية – الأمريكية، بشكل كامل لا يتوقف على موسكو، بل على شركائنا الغربيين قبل كل شيء".
وقال بوتين: "آمل كثيرًا أن تكون الخطوات الأولى، التي تم اتخاذها مجرد بداية لاستعادة شاملة لعلاقاتنا. الأمر لا يعتمد علينا، بل يعتمد على شركائنا الغربيين بالدرجة الأولى، لأن الولايات المتحدة أيضًا مرتبطة بالتزامات معينة ضمن مختلف التحالفات، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي".
