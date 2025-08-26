206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل

عربي
القوات الروسية تحسن تموضعها وتسيطر على نقاط حاكمة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250826/206-سفراء-ومسؤولين-سابقين-بالاتحاد-الأوروبي-يطالبون-بإجراءات-صارمة-ضد-إسرائيل-1104135478.html
206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل
206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
وقع 206 من السفراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم 74 سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي و96 سفيرا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على رسالة مشتركة غير مسبوقة تدعو... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T08:48+0000
2025-08-26T08:47+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار الاتحاد الأوروبي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وتعد هذه الرسالة، التي تم توجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ثاني تحرك من هذا النوع خلال أقل من شهرين، بعد رسالة سابقة في يوليو/ تموز الماضي وقعها 58 دبلوماسيا فقط، بحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء.وأشار الموقعون إلى أن تأكيد الأمم المتحدة مؤخرا لوجود مجاعة في غزة، أضاف عنصرا عاجلا للتحرك، محذرين من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، وأن 132 ألف طفل دون الخامسة مهددون بسوء التغذية الحاد حتى منتصف 2026.كما لفتت الرسالة إلى وفاة أكثر من 200 مدني، بينهم 60 طفلا، جراء سوء التغذية في القطاع.وأدان الدبلوماسيون السابقون استمرار منع إسرائيل لوكالة "أونروا" من تقديم المساعدات الإنسانية، ونددوا بخططها لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، معتبرين أن ذلك "يستهدف تقويض حل الدولتين".وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جوهرية للضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، مشيرة إلى أن غياب موقف أوروبي موحد قد يدفع بعض الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل منفرد أو في مجموعات.وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس، إن العمل الجماعي الأوروبي بات متأخرا للغاية، مضيفا: "إذا لم يتم الآن في ظل المجاعة، فمتى يحدث؟"، بحسب وسائل إعلام غربية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250826/روسيا-ندعو-إسرائيل-إلى-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-لمنع-تدهور-الوضع-في-قطاع-غزة---عاجل-1104134003.html
https://sarabic.ae/20250826/صندوق-الثروة-السيادية-النرويجي-يسحب-استثماراته-من-5-بنوك-إسرائيلية-بسبب-الانتهاكات-في-غزة-1104133598.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_88:0:1499:1058_1920x0_80_0_0_f16d7427bb1890fcbdc9b5ff49256060.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل

206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل

08:48 GMT 26.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
وقع 206 من السفراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم 74 سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي و96 سفيرا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على رسالة مشتركة غير مسبوقة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل على خلفية تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتعد هذه الرسالة، التي تم توجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ثاني تحرك من هذا النوع خلال أقل من شهرين، بعد رسالة سابقة في يوليو/ تموز الماضي وقعها 58 دبلوماسيا فقط، بحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
07:35 GMT
وأشار الموقعون إلى أن تأكيد الأمم المتحدة مؤخرا لوجود مجاعة في غزة، أضاف عنصرا عاجلا للتحرك، محذرين من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، وأن 132 ألف طفل دون الخامسة مهددون بسوء التغذية الحاد حتى منتصف 2026.
كما لفتت الرسالة إلى وفاة أكثر من 200 مدني، بينهم 60 طفلا، جراء سوء التغذية في القطاع.
وأدان الدبلوماسيون السابقون استمرار منع إسرائيل لوكالة "أونروا" من تقديم المساعدات الإنسانية، ونددوا بخططها لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، معتبرين أن ذلك "يستهدف تقويض حل الدولتين".
وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جوهرية للضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، مشيرة إلى أن غياب موقف أوروبي موحد قد يدفع بعض الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل منفرد أو في مجموعات.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"
07:23 GMT
وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس، إن العمل الجماعي الأوروبي بات متأخرا للغاية، مضيفا: "إذا لم يتم الآن في ظل المجاعة، فمتى يحدث؟"، بحسب وسائل إعلام غربية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала