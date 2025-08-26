https://sarabic.ae/20250826/206-سفراء-ومسؤولين-سابقين-بالاتحاد-الأوروبي-يطالبون-بإجراءات-صارمة-ضد-إسرائيل-1104135478.html

206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل

206 سفراء ومسؤولين سابقين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

وقع 206 من السفراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم 74 سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبي و96 سفيرا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، على رسالة مشتركة غير مسبوقة تدعو... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T08:48+0000

2025-08-26T08:48+0000

2025-08-26T08:47+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

أخبار الاتحاد الأوروبي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg

وتعد هذه الرسالة، التي تم توجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ثاني تحرك من هذا النوع خلال أقل من شهرين، بعد رسالة سابقة في يوليو/ تموز الماضي وقعها 58 دبلوماسيا فقط، بحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء.وأشار الموقعون إلى أن تأكيد الأمم المتحدة مؤخرا لوجود مجاعة في غزة، أضاف عنصرا عاجلا للتحرك، محذرين من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، وأن 132 ألف طفل دون الخامسة مهددون بسوء التغذية الحاد حتى منتصف 2026.كما لفتت الرسالة إلى وفاة أكثر من 200 مدني، بينهم 60 طفلا، جراء سوء التغذية في القطاع.وأدان الدبلوماسيون السابقون استمرار منع إسرائيل لوكالة "أونروا" من تقديم المساعدات الإنسانية، ونددوا بخططها لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، معتبرين أن ذلك "يستهدف تقويض حل الدولتين".وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جوهرية للضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، مشيرة إلى أن غياب موقف أوروبي موحد قد يدفع بعض الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل منفرد أو في مجموعات.وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس، إن العمل الجماعي الأوروبي بات متأخرا للغاية، مضيفا: "إذا لم يتم الآن في ظل المجاعة، فمتى يحدث؟"، بحسب وسائل إعلام غربية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250826/روسيا-ندعو-إسرائيل-إلى-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-لمنع-تدهور-الوضع-في-قطاع-غزة---عاجل-1104134003.html

https://sarabic.ae/20250826/صندوق-الثروة-السيادية-النرويجي-يسحب-استثماراته-من-5-بنوك-إسرائيلية-بسبب-الانتهاكات-في-غزة-1104133598.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل