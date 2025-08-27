https://sarabic.ae/20250827/السيسي-يؤكد-على-ضرورة-ضمان-استقرار-لبنان-والانسحاب-الإسرائيلي-الكامل-من-الجنوب-1104184628.html

السيسي يؤكد على ضرورة ضمان استقرار لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب

السيسي يؤكد على ضرورة ضمان استقرار لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T11:20+0000

2025-08-27T11:20+0000

2025-08-27T11:20+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104182673_164:0:1437:716_1920x0_80_0_0_e190f5b1b6815d90a9994031098647b7.jpg

وخلال استقباله نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أكد السيسي، "دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار"، مشدداً في ذلك الخصوص على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.كما أكد الرئيس المصري، على موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه.من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن بالغ شكره وتقديره للرئيس المصري على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن اللقاء تناول مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم في هذا الإطار التأكيد على تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما شهد اللقاء توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

https://sarabic.ae/20250716/مصر-تدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وسوريا-وتؤكد-انتهاكها-للقانون-الدولي-1102729526.html

مصر

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي