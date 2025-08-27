عربي
العراق يعلن عن عمليات استباقية لحصر السلاح
العراق يعلن عن عمليات استباقية لحصر السلاح
أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات استباقية للقبض على العمالة الأجنبية غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، إشارته إلى وجود خطة لتسليم أقسام الشرطة للأمن المناطقي.وقال التميمي إن "الوضع الأمني في بغداد مستقر وهناك عمليات استباقية كثيرة تقوم بها قيادة عمليات بغداد الغرض منها حصر السلاح المنفلت بيد الدولة".ولفت إلى أن "هناك عمليات استباقية بخصوص العمالة الأجنبية الداخلة إلى العاصمة بغداد من دون موافقات رسمية، حيث تم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء العمالة وتسليمهم إلى الجهات المختصة".وأضاف المسؤول العراقي، أن "هناك أيضا خطة لتسليم أقسام الشرطة إلى الأمن المناطقي، وتم العمل بها خلال هذه الفترة، حيث سلمت الكثير من المناطق في مركز العاصمة بغداد إلى أقسام الشرطة، وربطت كل الأجهزة الأمنية التي هي ضمن هذه المناطق بإمرة مدير القسم لإدارتها أمنيا.وأشار التميمي إلى أن "هناك إنجازات كثيرة نقوم بها من أوامر قبض بحق المطلوبين للقضاء، منها العمالة الأجنبية والأسلحة غير المرخصة".وكشف أن الكثير من الأقسام داخل مركز العاصمة تم تسليمها إلى أقسام الشرطة، ويديرها مدير قسم برتبة عميد، حيث ترتبط به كل الأجهزة الأمنية من مراكز الشرطة إلى أفواج الطوارئ وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في هذه المنطقة وتكون في إمرته، وهو يقوم بإدارة هذه المنطقة أمنيا.
https://sarabic.ae/20250109/العراق-اختناق-مسؤولين-بسبب-قنابل-دخانية-أطلقت-بالخطأ-في-حفل-تأسيس-الشرطة-1096619983.html
13:32 GMT 27.08.2025
الشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
أعلنت قيادة عمليات بغداد العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عمليات استباقية للقبض على العمالة الأجنبية غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، إشارته إلى وجود خطة لتسليم أقسام الشرطة للأمن المناطقي.
استعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العراق... اختناق مسؤولين بسبب قنابل دخانية أطلقت بالخطأ في حفل تأسيس الشرطة
9 يناير, 10:26 GMT
وقال التميمي إن "الوضع الأمني في بغداد مستقر وهناك عمليات استباقية كثيرة تقوم بها قيادة عمليات بغداد الغرض منها حصر السلاح المنفلت بيد الدولة".
ولفت إلى أن "هناك عمليات استباقية بخصوص العمالة الأجنبية الداخلة إلى العاصمة بغداد من دون موافقات رسمية، حيث تم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء العمالة وتسليمهم إلى الجهات المختصة".
وأضاف المسؤول العراقي، أن "هناك أيضا خطة لتسليم أقسام الشرطة إلى الأمن المناطقي، وتم العمل بها خلال هذه الفترة، حيث سلمت الكثير من المناطق في مركز العاصمة بغداد إلى أقسام الشرطة، وربطت كل الأجهزة الأمنية التي هي ضمن هذه المناطق بإمرة مدير القسم لإدارتها أمنيا.
وأشار التميمي إلى أن "هناك إنجازات كثيرة نقوم بها من أوامر قبض بحق المطلوبين للقضاء، منها العمالة الأجنبية والأسلحة غير المرخصة".
وكشف أن الكثير من الأقسام داخل مركز العاصمة تم تسليمها إلى أقسام الشرطة، ويديرها مدير قسم برتبة عميد، حيث ترتبط به كل الأجهزة الأمنية من مراكز الشرطة إلى أفواج الطوارئ وكل الأجهزة الأمنية الموجودة في هذه المنطقة وتكون في إمرته، وهو يقوم بإدارة هذه المنطقة أمنيا.
