مصادر لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية سورية بريف دمشق.. فيديو
أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية سورية بريف دمشق وسط سماع دوي انفجارات عنيفة بالمنطقة. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت مصادر محلية سورية لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أن أصوات الانفجارات العنيفة التي تسمع بريف دمشق ناجمة عن غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على مواقع عسكرية سورية.وأكدت المصادر السورية أن المواقع العسكرية التي تم استهدافها بنيران إسرائيلية تابعة لوزارة الدفاع السورية، وتقع في منطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق.وأشارت إلى أن الغارات تركزت على آليات ودبابات ومواقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في جبل المانع، سبق ذلك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة نفسها.ويشار إلى أن وزارة الخارجية السورية تؤكد دوما "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعية "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطرة، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.
