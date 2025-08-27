عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإسرائيلي من واشنطن: لن تكون هناك دولة فلسطينية
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردًّا على سؤال عن الخطة المتعلقة بدولة فلسطينية.
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحافيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، واصفا اللقاء بأنه كان "جيد جدا".وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "الوزير ساعر اجتمع بنظيره الأمريكي روبيو في واشنطن وشكره على وقوفه إلى جانب إسرائيل"، مشيرة إلى أن الوزيران بحثا التحديات والفرص المختلفة في الشرق الأوسط، والحرب في غزة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الوزير روبيو ناقش مع نظيره الإسرائيلي القضايا الرئيسية في غزة ولبنان وسوريا وأهمية مواجهة النفوذ الخبيث لإيران".ولفتت الوزارة إلى أن "الوزير روبيو أكد لنظيره الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، وجدد التأكيد على التعاون الوثيق بين البلدين الذي يعد أمر حيوي لضمان الأمن والازدهار في المنطقة.وأكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جنوب إنجلترا، إنه لا يعرف معنى الاعتراف الفعلي، "نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وفقا لقوله.وكانت بريطانيا اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، معلنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب فرنسا وكندا، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لإعلام غربي.وعندما سُئل عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك لحل الأزمة في الشرق الأوسط.وقال: "قد تختلف بريطانيا وأمريكا حول كيفية معالجة الأزمة في غزة، لكنهما تشتركان في هدف مشترك لحلها".وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى بريطانيا وسط تزايد الاهتمام بآراء فانس في السياسة الخارجية، مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومرشحه المحتمل لخلافته.يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين".
وزير الخارجية الإسرائيلي من واشنطن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردًّا على سؤال عن الخطة المتعلقة بدولة فلسطينية.
وأدلى ساعر بهذا التصريح للصحافيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، واصفا اللقاء بأنه كان "جيد جدا".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن "الوزير ساعر اجتمع بنظيره الأمريكي روبيو في واشنطن وشكره على وقوفه إلى جانب إسرائيل"، مشيرة إلى أن الوزيران بحثا التحديات والفرص المختلفة في الشرق الأوسط، والحرب في غزة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الوزير روبيو ناقش مع نظيره الإسرائيلي القضايا الرئيسية في غزة ولبنان وسوريا وأهمية مواجهة النفوذ الخبيث لإيران".
ولفتت الوزارة إلى أن "الوزير روبيو أكد لنظيره الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، وجدد التأكيد على التعاون الوثيق بين البلدين الذي يعد أمر حيوي لضمان الأمن والازدهار في المنطقة.
وأكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في جنوب إنجلترا، إنه لا يعرف معنى الاعتراف الفعلي، "نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك"، وفقا لقوله.
وكانت بريطانيا اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، معلنة نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب فرنسا وكندا، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في غزة، وفقا لإعلام غربي.
وعندما سُئل عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك لحل الأزمة في الشرق الأوسط.
وقال: "قد تختلف بريطانيا وأمريكا حول كيفية معالجة الأزمة في غزة، لكنهما تشتركان في هدف مشترك لحلها".
وتأتي زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى بريطانيا وسط تزايد الاهتمام بآراء فانس في السياسة الخارجية، مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومرشحه المحتمل لخلافته.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا أن تعترف بدولة فلسطين".
