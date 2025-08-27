https://sarabic.ae/20250827/وزير-الخارجية-الإيراني-منفتحون-على-الحوار-مع-واشنطن-فقط-إذا-ضمنت-عدم-شن-ضربات-خلال-المفاوضات-1104181297.html
وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على الحوار مع واشنطن فقط إذا ضمنت عدم شن ضربات خلال المفاوضات
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أمريكا بلا جدوى. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "طهران لا تزال مستعدة للتفاوض"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذا مشروط بتقديم واشنطن ضمانات بعدم شن أي هجوم عسكري خلال فترة المحادثات"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه "رغم ذلك، يعتقد كثير من الإيرانيين داخل البلاد أن التفاوض مع واشنطن لن يُفضي إلى نتائج"، محذرين من أن الوقت لا ينبغي أن يُهدر في حوارات بلا جدوى.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أمريكا بلا جدوى.
وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "طهران لا تزال مستعدة للتفاوض"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذا مشروط بتقديم واشنطن ضمانات بعدم شن أي هجوم عسكري خلال فترة المحادثات"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أنه "رغم ذلك، يعتقد كثير من الإيرانيين داخل البلاد أن التفاوض مع واشنطن لن يُفضي إلى نتائج"، محذرين من أن الوقت لا ينبغي أن يُهدر في حوارات بلا جدوى.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام
".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".
وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا
، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.