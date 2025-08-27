عربي
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على الحوار مع واشنطن فقط إذا ضمنت عدم شن ضربات خلال المفاوضات
وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على الحوار مع واشنطن فقط إذا ضمنت عدم شن ضربات خلال المفاوضات
وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على الحوار مع واشنطن فقط إذا ضمنت عدم شن ضربات خلال المفاوضات
وزير الخارجية الإيراني: منفتحون على الحوار مع واشنطن فقط إذا ضمنت عدم شن ضربات خلال المفاوضات

09:49 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Alexander Kazakov
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أمريكا بلا جدوى.
وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "طهران لا تزال مستعدة للتفاوض"، مشددا في الوقت ذاته على أن "هذا مشروط بتقديم واشنطن ضمانات بعدم شن أي هجوم عسكري خلال فترة المحادثات"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أنه "رغم ذلك، يعتقد كثير من الإيرانيين داخل البلاد أن التفاوض مع واشنطن لن يُفضي إلى نتائج"، محذرين من أن الوقت لا ينبغي أن يُهدر في حوارات بلا جدوى.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
7 أغسطس, 18:56 GMT
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا".
وقال بزشكيان: "لم يقل أحد إننا عندما نتحدث نعني الاستسلام، فالاستسلام ليس من طبيعتنا إطلاقا، ولكن من قال إننا يجب أن نخشى الحوار؟ إذا لم تتحدثوا، فماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون القتال؟ لقد هاجمنا العدو، ودعونا نعيد بناء الأنقاض، وسيهاجموننا مرة أخرى؟ هذه ليست قضايا يمكننا التعامل معها عاطفيًا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 18 كيانا وفردا، لدورهم في التهرب والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
إيران تكشف عن تبادل للرسائل مع أمريكا عبر دول وسيطة
26 يوليو, 14:31 GMT
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 18 كيانا وفردا يلعبون أدوارا محورية في جهود النظام الإيراني لتوليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات الأمريكية".
واتهمت واشنطن طهران بإنشاء مخططات مصرفية متطورة وأنظمة مراسلة دفع بديلة مصممة خصيصا لتجاوز العقوبات وحماية قدرتها على تحصيل عائدات التصدير، وفقا للبيان.
