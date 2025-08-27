https://sarabic.ae/20250827/وزير-الخارجية-المغربي-نتمسك-بالحوار-في-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسبانيا-1104215094.html

وزير الخارجية المغربي: نتمسك بالحوار في ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا

وزير الخارجية المغربي: نتمسك بالحوار في ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا

سبوتنيك عربي

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية اختارت أن تكون أمة بحرية في وقت فضلت فيه الكثير من الدول الساحلية أن تدير ظهرها... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T20:22+0000

2025-08-27T20:22+0000

2025-08-27T20:22+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/09/1047122010_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_d742d595cd4f2f92e23cbaa92c5ce812.jpg

ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، عن بوريطة، أن العقيدة المغربية تقوم على أن ترسيم الحدود البحرية لا يمكن أن تبنى على سياسة الأمر الواقع. وكلما واجهنا ذلك، كنا نرد رسميا وبحزم وفق ما ينص عليه قانون البحار". وشدد على أن المغرب متمسك دائما بالحوار، وبأن الترسيم يجب أن يتم عبر حوار مباشر وهادئ وبناء. والمثال الأوضح على ذلك هو ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، سواء في المتوسط أو الأطلسي، حيث يُعالج الملف بروح حسن الجوار والشفافية والمصلحة المشتركة. وأشار إلى أن التعاون البحري يعكس واقعا سياسيا أعمق يتجلى في نضج الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وإسبانيا، حيث تتجاوز هذه الشراكة قضية الترسيم لتشمل التحديات البحرية الكبرى المشتركة. وأكد ناصر بوريطة أن "البحر يقف في قلب المبادرات الدبلوماسية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في السنوات الأخيرة؛ بدءا من مسار الرباط الذي يجمع منذ 2022 ثلاثا وعشرين دولة أفريقية أطلسية حول رؤية مشتركة قائمة على الأمن البحري حماية البيئة، وتشجيع تنمية زرقاء مستدامة، ثم المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي، التي أُطلقت في 2023، وتشكل تعبيرا غير مسبوق عن التضامن الجيوسياسي".ولفت إلى مشروع أنبوب الغاز الأفريقي–الأطلسي الذي أطلقه العاهل المغربي مع رئيس نيجيريا في 2016، والذي يُعد أكبر مشروع هيكلي لترسيخ الاستقرار الإقليمي وتحفيز إحداث بنى تحتية محلية تدعم التنمية الصناعية الإقليمية.

https://sarabic.ae/20250220/اكتشاف-نفق-يصل-بين-المغرب-وإسبانيا-والشرطة-تكشف-عن-استخدامه-1097978155.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار