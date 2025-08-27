https://sarabic.ae/20250827/-الأمن-الداخلي-الإيراني-لدينا-سيطرة-استخباراتية-كاملة-على-حدودنا-ولن-نسمح-بأي-خلل-1104209269.html
الأمن الداخلي الإيراني: لدينا سيطرة استخباراتية كاملة على حدودنا ولن نسمح بأي خلل
الأمن الداخلي الإيراني: لدينا سيطرة استخباراتية كاملة على حدودنا ولن نسمح بأي خلل
سبوتنيك عربي
صرح نائب قائد الشرطة الإيرانية العميد قاسم رضائي، اليوم الأربعاء، بأن حرس الحدود، بكل يقظة، لن يسمحوا بأي خلل في الشريط الحدودي للبلاد. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T16:57+0000
2025-08-27T16:57+0000
2025-08-27T16:57+0000
إيران
العالم
العراق
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7373382b062a3dcb9e2d31ef18bc2353.jpg
أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد رضائي جاءت في كلمة بلجنة الاستخبارات والعمليات الخاصة بحرس حدود إقليم كردستان، وأكد خلالها أن الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية من الاستراتيجيات الرئيسة في تنفيذ مهام حرس الحدود، ولن تكتمل أيّ عمليات دون معلومات دقيقة وفعّالة.وأضاف القائد العسكري أن حرس الحدود الإيراني عون متواضع لسكان الحدود على البلاد، معربا عن ارتياحه للأمن والتنمية النموذجية لحدود كردستان، قائلا: إن حرس الحدود الإيراني بسيطرته الكاملة على حدود البلاد المقدسة، ثابت على مبادئ الثورة ولن يتسامح مع أي خلل أمني على الحدود".وشدد قاسم رضائي على ضرورة الاهتمام باستراتيجيات قيادة حرس الحدود في بلاده، والتي تتطلب سرعة عالية وسيطرة تامة ودقة ويقظة من الضباط، منوها إلى أن تدريب قوات ملتزمة وواعية ومتخصصة هو من الاحتياجات الأساسية لحرس الحدود ويلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف هذه المؤسسة. يشار إلى أن إيران تعد من الدول ذات أطول الحدود في المنطقة، حيث يتجاوز طولها 8750 كيلومترا، منها حوالي 5890 كيلومترا حدود برية و2610 كيلومترات بحرية.وتشترك الحدود الإيرانية مع 15 دولة، منها العراق وتركيا وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وأذربيجان، وتتمتع بأهمية جيوسياسية خاصة في مجال الأمن القومي.وبيَّن المسؤل الإيراني أن "حرس الحدود الإيراني تمكن من زيادة معلوماته الاستخباراتية والعملياتية في السنوات الأخيرة عبر تعزيز بنيته التحتية التقنية وتقنيات المراقبة الحديثة، مثل أنظمة الرادار وطائرات الاستطلاع المسيرة وأجهزة الرؤية الليلية.
https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الإيراني-يكشف-حقيقة-وقوع-حادث-أمني-في-قاعدة-عسكرية-بمدينة-تبريز-1103978502.html
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1476d842164810e9edbe3cbb3f75a4ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, العراق, الأخبار
إيران, العالم, العراق, الأخبار
الأمن الداخلي الإيراني: لدينا سيطرة استخباراتية كاملة على حدودنا ولن نسمح بأي خلل
صرح نائب قائد الشرطة الإيرانية العميد قاسم رضائي، اليوم الأربعاء، بأن حرس الحدود، بكل يقظة، لن يسمحوا بأي خلل في الشريط الحدودي للبلاد.
أفادت وكالة
مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد رضائي جاءت في كلمة بلجنة الاستخبارات والعمليات الخاصة بحرس حدود إقليم كردستان، وأكد خلالها أن الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية من الاستراتيجيات الرئيسة في تنفيذ مهام حرس الحدود، ولن تكتمل أيّ عمليات دون معلومات دقيقة وفعّالة.
وأضاف القائد العسكري أن حرس الحدود الإيراني عون متواضع لسكان الحدود على البلاد، معربا عن ارتياحه للأمن والتنمية النموذجية لحدود كردستان، قائلا: إن حرس الحدود الإيراني بسيطرته الكاملة على حدود البلاد المقدسة، ثابت على مبادئ الثورة ولن يتسامح مع أي خلل أمني على الحدود".
وشدد قاسم رضائي على ضرورة الاهتمام باستراتيجيات قيادة حرس الحدود
في بلاده، والتي تتطلب سرعة عالية وسيطرة تامة ودقة ويقظة من الضباط، منوها إلى أن تدريب قوات ملتزمة وواعية ومتخصصة هو من الاحتياجات الأساسية لحرس الحدود ويلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف هذه المؤسسة.
يشار إلى أن إيران تعد من الدول ذات أطول الحدود في المنطقة، حيث يتجاوز طولها 8750 كيلومترا، منها حوالي 5890 كيلومترا حدود برية و2610 كيلومترات بحرية.
وتشترك الحدود الإيرانية مع 15 دولة، منها العراق وتركيا وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وأذربيجان، وتتمتع بأهمية جيوسياسية خاصة في مجال الأمن القومي.
وبيَّن المسؤل الإيراني أن "حرس الحدود الإيراني تمكن من زيادة معلوماته الاستخباراتية والعملياتية في السنوات الأخيرة عبر تعزيز بنيته التحتية التقنية وتقنيات المراقبة الحديثة، مثل أنظمة الرادار
وطائرات الاستطلاع المسيرة وأجهزة الرؤية الليلية.