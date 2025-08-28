عربي
أمساليوم
بث مباشر
الأولى عالميا... مدينة عربية تحصل على شهادة المطابقة العالمية "للمساواة وتمكين المرأة"
أعلنت بلدية دبي، حصولها على شهادة المطابقة الدولية وفق المواصفة العالمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، "إيزو (53800)"، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد من شركة "جلوبال تي يو في"، الرائدة في مجال التدقيق والفحص وإصدار شهادات المطابقة العالمية.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بـ "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يصادف 28 أغسطس/أب من كل عام، في تأكيد على مكانة المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في مسيرة التنمية، وتجسيدا لسياسات التمكين التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي برؤية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2019
مجتمع
الإمارات تصعد 23 مركزا في المساواة بين الجنسين
9 ديسمبر 2019, 19:03 GMT
كما يتماشى الإنجاز مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، مما يعزز قيم العدالة الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية الشاملة، ويبرز الجهود المستمرة التي تقودها الحكومة الإماراتية لتعزيز دور المرأة وضمان المساواة بين الجنسين ضمن بيئة مؤسسية واستراتيجية واضحة، تضع المرأة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتماسك المجتمعي، بحسب وسائل إعلام عربية.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لبلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: "هذا الإنجاز العالمي يجسد ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ثمرة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي رسخت هذه القيم كمبادئ راسخة في ثقافتنا المؤسسية والمجتمعية".

ورش عمل في ليبيا تطالب بحقوق المرأة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
حقوقيات يتحدثن لـ"سبوتنيك" عن تهميش دور المرأة الليبية في المناصب القيادية
18 يونيو 2022, 11:05 GMT
وأكد المدير العام لبلدية دبي أن الحصول على هذه الشهادة يعد تتويجا لمساعي بلدية دبي في دعم المرأة وتمكينها، انسجاما مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023–2031، والتزام البلدية بتوفير بيئة عمل عادلة تعتمد على الكفاءة والجدارة دون تمييز، وتعزز أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين.
وتعد شهادة الأيزو (53800)، أول معيار عالمي يعنى بوضع إطار شامل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئات العمل. وتشمل المواصفة عدة محاور رئيسية، منها: السياسات الداخلية، وتكافؤ الفرص، والتمكين القيادي، وتوازن الأجور، والممارسات الإدارية والتنظيمية العادلة.
