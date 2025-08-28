https://sarabic.ae/20250828/الأولى-عالميا-مدينة-عربية-تحصل-على-شهادة-المطابقة-العالمية-للمساواة-وتمكين-المرأة-1104240859.html
الأولى عالميا... مدينة عربية تحصل على شهادة المطابقة العالمية "للمساواة وتمكين المرأة"
دبي
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بـ "يوم المرأة الإماراتية"، الذي يصادف 28 أغسطس/أب من كل عام، في تأكيد على مكانة المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في مسيرة التنمية، وتجسيدا لسياسات التمكين التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي برؤية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة.كما يتماشى الإنجاز مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، مما يعزز قيم العدالة الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية الشاملة، ويبرز الجهود المستمرة التي تقودها الحكومة الإماراتية لتعزيز دور المرأة وضمان المساواة بين الجنسين ضمن بيئة مؤسسية واستراتيجية واضحة، تضع المرأة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتماسك المجتمعي، بحسب وسائل إعلام عربية.وأكد المدير العام لبلدية دبي أن الحصول على هذه الشهادة يعد تتويجا لمساعي بلدية دبي في دعم المرأة وتمكينها، انسجاما مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023–2031، والتزام البلدية بتوفير بيئة عمل عادلة تعتمد على الكفاءة والجدارة دون تمييز، وتعزز أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين.وتعد شهادة الأيزو (53800)، أول معيار عالمي يعنى بوضع إطار شامل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئات العمل. وتشمل المواصفة عدة محاور رئيسية، منها: السياسات الداخلية، وتكافؤ الفرص، والتمكين القيادي، وتوازن الأجور، والممارسات الإدارية والتنظيمية العادلة.
