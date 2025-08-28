https://sarabic.ae/20250828/الرئيس-الجزائري-يقيل-رئيس-الحكومة-نذير-العرباوي-ويعين-سيفي-غريب-خلفا-له-1104236190.html
الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة نذير العرباوي ويعين سيفي غريب خلفا له
أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة نذير العرباوي وعيّن سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، خلفا له بالنيابة. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
الجزائر
العالم العربي
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "أمضى، اليوم [الخميس]، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرّر تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفا له".يشار إلى أن رئيس الحكومة الجزائرية بالنيابة سيفي غريب كان يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة الحالية.وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة الجديدة برئاسة نذير العرباوي وهي الأولى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.وفي 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، قدم الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، استقالة الحكومة، مباشرة بعد أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية لولاية ثانية إلا أنه أمر بتأجيل القرار لوجود "ملفات مستعجلة".وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، حينها، أن رئيس الجمهورية أمر الوزير الأول بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.يُشار إلى أن عبد المجيد تبون اُنتخب رئيسا للجزائر أول مرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحصل آنذاك على نسبة 58.13 بالمئة من أصوات الناخبين.
الأخبار
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "أمضى، اليوم [الخميس]، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرّر تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفا له".
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أسباب إنهاء مهام رئيس الحكومة نذير العرباوي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الجزائرية بالنيابة سيفي غريب كان يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة الحالية.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة الجديدة برئاسة نذير العرباوي وهي الأولى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.
وقبلها، استقبل الرئيس الجزائري، الوزير الأول نذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه تبون الثقة وأمره بمواصلة مهامه.
وفي 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، قدم الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، استقالة الحكومة، مباشرة بعد أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية لولاية ثانية إلا أنه أمر بتأجيل القرار لوجود "ملفات مستعجلة".
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، حينها، أن رئيس الجمهورية أمر الوزير الأول بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2024، أعلن رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، أكدت فوز المرشح والرئيس الحالي عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 84.30 بالمئة من أصوات الناخبين.
يُشار إلى أن عبد المجيد تبون اُنتخب رئيسا للجزائر أول مرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحصل آنذاك على نسبة 58.13 بالمئة من أصوات الناخبين.