الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة نذير العرباوي ويعين سيفي غريب خلفا له

الرئيس الجزائري يقيل رئيس الحكومة نذير العرباوي ويعين سيفي غريب خلفا له

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة نذير العرباوي وعيّن سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، خلفا له بالنيابة. 28.08.2025

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "أمضى، اليوم [الخميس]، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرّر تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفا له".يشار إلى أن رئيس الحكومة الجزائرية بالنيابة سيفي غريب كان يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة الحالية.وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة الجديدة برئاسة نذير العرباوي وهي الأولى بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.وفي 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، قدم الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، استقالة الحكومة، مباشرة بعد أداء الرئيس عبد المجيد تبون اليمين الدستورية لولاية ثانية إلا أنه أمر بتأجيل القرار لوجود "ملفات مستعجلة".وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، حينها، أن رئيس الجمهورية أمر الوزير الأول بتأجيل القرار، ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.يُشار إلى أن عبد المجيد تبون اُنتخب رئيسا للجزائر أول مرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحصل آنذاك على نسبة 58.13 بالمئة من أصوات الناخبين.في تصعيد جديد... فرنسا تعلن تقليص عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائربرلماني جزائري: اختيار ألاسكا للقاء بوتين وترامب محمل بتاريخ طويل ورمزية عميقة

