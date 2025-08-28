عربي
شركات طيران عالمية تطالب بتغيير سن تقاعد الطيارين... ما السبب؟
شركات طيران عالمية تطالب بتغيير سن تقاعد الطيارين... ما السبب؟
شركات طيران عالمية تطالب بتغيير سن تقاعد الطيارين... ما السبب؟
سبوتنيك عربي
دعت مجموعة شركات طيران دولية كبرى إلى رفع السن القانوني الأقصى للطيارين التجاريين في الرحلات الدولية من 65 إلى 67 عاما، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T20:19+0000
2025-08-28T20:19+0000
طيران
شركات طيران
النقل الجوي
حول العالم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
ومن المقرر أن تناقش منظمة الطيران المدني الدولي التابع للأمم المتحدة المقترح خلال جمعيتها العامة المقررة في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط اعتراض من نقابات طيارين أمريكية بارزة، التي عبّرت عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.وفي مذكرة نشرتها على موقع منظمة الطيران المدني، أوضحت رابطة النقل الجوي الدولي التي تمثل نحو 350 شركة طيران حول العالم، أن التعديل المقترح "خطوة محسوبة ومعقولة ولا تتعارض مع معايير السلامة".وأضافت الرابطة أن كل رحلة جوية يجب أن تضم طيارين اثنين على الأقل، أحدهما لا يزيد عمره عن 65 عاما إذا تجاوز الآخر هذا السن، بما يضمن الحفاظ على أعلى درجات الأمان أثناء التشغيل.من جانبها، عبّرت نقابات طيارين أمريكية عن معارضتها للمقترح الجديد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالقدرات الصحية والذهنية للطيارين مع التقدم في العمر، وانعكاس ذلك على سلامة الرحلات الجوية.
طيران, شركات طيران, النقل الجوي, حول العالم, العالم, أخبار العالم الآن
20:19 GMT 28.08.2025
دعت مجموعة شركات طيران دولية كبرى إلى رفع السن القانوني الأقصى للطيارين التجاريين في الرحلات الدولية من 65 إلى 67 عاما، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في أعداد الطيارين مقارنة بالطلب العالمي المتصاعد على السفر الجوي.
ومن المقرر أن تناقش منظمة الطيران المدني الدولي التابع للأمم المتحدة المقترح خلال جمعيتها العامة المقررة في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط اعتراض من نقابات طيارين أمريكية بارزة، التي عبّرت عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.
وبموجب القوانين الدولية الحالية، يمنع الطيارون الذين تجاوزوا 65 عاما من قيادة الرحلات الجوية الدولية، وهو ما تطبقه بعض الدول محليا أيضا، من بينها الولايات المتحدة.
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
طواقم "طيران كندا" تستمر في الإضراب متحدية أمرا حكوميا وصفته بـ"غير الدستوري"
17 أغسطس, 17:32 GMT
وفي مذكرة نشرتها على موقع منظمة الطيران المدني، أوضحت رابطة النقل الجوي الدولي التي تمثل نحو 350 شركة طيران حول العالم، أن التعديل المقترح "خطوة محسوبة ومعقولة ولا تتعارض مع معايير السلامة".
وأضافت الرابطة أن كل رحلة جوية يجب أن تضم طيارين اثنين على الأقل، أحدهما لا يزيد عمره عن 65 عاما إذا تجاوز الآخر هذا السن، بما يضمن الحفاظ على أعلى درجات الأمان أثناء التشغيل.

يذكر أن منظمة الطيران المدني كانت قد رفعت الحد الأقصى لعمر الطيارين من 60 إلى 65 عاما في عام 2006.

من جانبها، عبّرت نقابات طيارين أمريكية عن معارضتها للمقترح الجديد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالقدرات الصحية والذهنية للطيارين مع التقدم في العمر، وانعكاس ذلك على سلامة الرحلات الجوية.
