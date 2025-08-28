https://sarabic.ae/20250828/شركات-طيران-عالمية-تطالب-بتغيير-سن-تقاعد-الطيارين-ما-السبب-1104249168.html
شركات طيران عالمية تطالب بتغيير سن تقاعد الطيارين... ما السبب؟
ومن المقرر أن تناقش منظمة الطيران المدني الدولي التابع للأمم المتحدة المقترح خلال جمعيتها العامة المقررة في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط اعتراض من نقابات طيارين أمريكية بارزة، التي عبّرت عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.وفي مذكرة نشرتها على موقع منظمة الطيران المدني، أوضحت رابطة النقل الجوي الدولي التي تمثل نحو 350 شركة طيران حول العالم، أن التعديل المقترح "خطوة محسوبة ومعقولة ولا تتعارض مع معايير السلامة".وأضافت الرابطة أن كل رحلة جوية يجب أن تضم طيارين اثنين على الأقل، أحدهما لا يزيد عمره عن 65 عاما إذا تجاوز الآخر هذا السن، بما يضمن الحفاظ على أعلى درجات الأمان أثناء التشغيل.من جانبها، عبّرت نقابات طيارين أمريكية عن معارضتها للمقترح الجديد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالقدرات الصحية والذهنية للطيارين مع التقدم في العمر، وانعكاس ذلك على سلامة الرحلات الجوية.
دعت مجموعة شركات طيران دولية كبرى إلى رفع السن القانوني الأقصى للطيارين التجاريين في الرحلات الدولية من 65 إلى 67 عاما، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد في أعداد الطيارين مقارنة بالطلب العالمي المتصاعد على السفر الجوي.
ومن المقرر أن تناقش منظمة الطيران المدني الدولي التابع للأمم المتحدة المقترح خلال جمعيتها العامة المقررة في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط اعتراض من نقابات طيارين أمريكية بارزة، التي عبّرت عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران.
وبموجب القوانين الدولية الحالية، يمنع الطيارون الذين تجاوزوا 65 عاما من قيادة الرحلات الجوية الدولية، وهو ما تطبقه بعض الدول محليا أيضا، من بينها الولايات المتحدة.
وفي مذكرة نشرتها على موقع منظمة الطيران المدني
، أوضحت رابطة النقل الجوي الدولي التي تمثل نحو 350 شركة طيران حول العالم، أن التعديل المقترح "خطوة محسوبة ومعقولة ولا تتعارض مع معايير السلامة".
وأضافت الرابطة أن كل رحلة جوية
يجب أن تضم طيارين اثنين على الأقل، أحدهما لا يزيد عمره عن 65 عاما إذا تجاوز الآخر هذا السن، بما يضمن الحفاظ على أعلى درجات الأمان أثناء التشغيل.
يذكر أن منظمة الطيران المدني كانت قد رفعت الحد الأقصى لعمر الطيارين من 60 إلى 65 عاما في عام 2006.
من جانبها، عبّرت نقابات طيارين أمريكية عن معارضتها للمقترح الجديد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالقدرات الصحية والذهنية للطيارين مع التقدم في العمر، وانعكاس ذلك على سلامة الرحلات الجوية.