في مشهد صادم.. ثور ينقض على مصارع شاب ويرديه قتيلا أمام الجمهور.. فيديو
في مشهد صادم.. ثور ينقض على مصارع شاب ويرديه قتيلا أمام الجمهور.. فيديو
شهدت إحدى حلبات مصارعة الثيران في العاصمة البرتغالية لشبونة، حادثا مأساويا، راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن هاجمه ثور ضخم يزن نحو 700 كيلوغرام.
وخلال العرض، حاول المصارع الشاب الإمساك بقرن الثور لإظهار شجاعته، إلا أن الحيوان الهائج قذفه في الهواء بعنف، قبل أن يسقط بقوة على جدار الحلبة، وسط صرخات وذهول الحاضرين.وسارعت فرق الإسعاف إلى نقله إلى المستشفى، حيث تم وضعه في قسم العناية المشددة نتيجة إصابات خطيرة في الرأس، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وتوفي الشب بعد ساعات من الحادث.وأثار الحادث صدمة واسعة في الأوساط الرياضية والشعبية، وفتح مجددا باب الجدل حول تقليد مصارعة الثيران في البرتغال، الذي يجمع بين مؤيدين يرونه جزءا من التراث، ومعارضين يعتبرونه خطرًا على حياة البشر والحيوانات.
الأخبار
ar_EG
وخلال العرض، حاول المصارع الشاب الإمساك بقرن الثور لإظهار شجاعته، إلا أن الحيوان الهائج قذفه في الهواء بعنف، قبل أن يسقط بقوة على جدار الحلبة، وسط صرخات وذهول الحاضرين.
وسارعت فرق الإسعاف إلى نقله إلى المستشفى، حيث تم وضعه في قسم العناية المشددة نتيجة إصابات خطيرة في الرأس، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وتوفي الشب بعد ساعات من الحادث.
وأثار الحادث صدمة واسعة في الأوساط الرياضية والشعبية، وفتح مجددا باب الجدل حول تقليد مصارعة الثيران في البرتغال، الذي يجمع بين مؤيدين يرونه جزءا من التراث، ومعارضين يعتبرونه خطرًا على حياة البشر والحيوانات.