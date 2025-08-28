https://sarabic.ae/20250828/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-رفض-نتنياهو-الهدنة-يعكس-استغلاله-للمرونة-الأمريكية-والأوضاع-الداخلية-1104243947.html

محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": رفض نتنياهو الهدنة يعكس استغلاله للمرونة الأمريكية والأوضاع الداخلية

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن رفض الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو للمقترح الذي وافقت عليه "حماس"، يعكس رفضاً لأي مبادرة تهدف إلى هدنة مؤقتة... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتمثل المسألة الأولى في المرونة الأمريكية التي أبداها الرئيس دونالد ترامب، وتصريحاته بأن حرب غزة يجب أن تنتهي بشكل أو بآخر مع نهاية عام 2025، معتبرا أن هذا يعني أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو وحكومته ليفعلوا ما يشاؤون حتى نهاية هذا العام.أما المسألة الثانية، وفقا للمحلل الفلسطيني، تتعلق بالمعطى الداخلي الإسرائيلي، حيث نجح نتنياهو في ترحيل أزمة الحريديم في شهر يونيو (حزيران) الماضي لمدة ستة أشهر، والتي كانت ستطيح بحكومته وتحالفه اليميني. وأضاف أن ترحيل هذه الأزمة أو "القنبلة الموقوتة" لستة أشهر (أي حتى نهاية العام) يمنح نتنياهو المجال للتحرر من الضغوط الداخلية الإسرائيلية ومن أي ضغط أمريكي محتمل حتى نهاية العام.وبشأن سبل مواجهة المشروع الإسرائيلي، شدد أبو بكر على أهمية التعالي عن كل الاعتبارات الحزبية والفصائلية الضيقة، مؤكداً أن الفعل الوطني الجامع هو القادر على حماية الشعب الفلسطيني من التهجير والانتصار، ودعا إلى التقدم في العمل المشترك مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي عموماً، في سياق تحويل مطلب الحماية الدولية إلى برنامج عمل دولي ملزم، والضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من أجل وقف هذا "المشروع التوحشي" الإسرائيلي في المنطقة.وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة على تواصل دائم مع الجانب الأمريكي بشأن جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحًا أنه أبلغ الأمريكيين بأن "الحل العملي الوحيد القائم" هو قبول مقترح وقف إطلاق النار الأخير، الذي قبلت به حركة "حماس" الفلسطينية.وقال عبد العاطي ردا على سؤال "سبوتنيك"، حول التواصل مع الإدارة الأمريكية وردها على "التعنت" الإسرائيلي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: "هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، لدي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونتعاون معهم ونقول لهم إن الحل العملي الوحيد القائم هو القبول بهذه الصفقة المبنية على اقتراح المبعوث ويتكوف".وتابع: "إن ذلك بطبيعة الحال هو أفضل الخيارات المطروحة حاليًا وبما يؤسس ويؤدي إلى الوقف الكامل للحرب والعدوان والتوصل إلى الصفقة الشاملة التي نرغب بها جميعًا".وأضاف: "كلنا نبغي صفقة شاملة حتى لا يتكرر العدوان مرة أخرى، لكن علينا أن نكون واقعيين وعمليين من خلال طرح أمور قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما يتجسد ويتحدد في مقترح ويتكوف الذي قبلت به حركة حماس".وأكد عبد العاطي رفض الدولتين للمحاولات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرين ذلك "خطا أحمر" غير مقبول، وشدد الوزيران على "منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط"، مشيرين إلى أن "استخدام المساعدات كسلاح للتجويع وللعقاب الجماعي يعد سابقة خطيرة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

