مقتل وزير الاقتصاد في حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

قُتل وزير الاقتصاد في حكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر القصف الجوي الإسرائيلي على العاصمة صنعاء أول أمس الخميس. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مصدر يمني في صنعاء لـ"سبوتنيك" إن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة "أنصار الله" المهندس معين المحاقري، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد أحمد المرتضى، قتلا إلى جانب رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، إثر استهداف غارات جوية إسرائيلية منزلاً في منطقة حَدة جنوبي صنعاء.وأضاف أن عددًا إضافيًا من المسؤولين مصابون بجراح متفاوتة إثر القصف الإسرائيلي على المنزل المستهدف لحظة اجتماعهم فيه.وأمس، قال مصدر يمني لـ"سبوتنيك" إن مقاتلات جوية إسرائيلية قصفت الساعات الماضية، منزلاً في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "أنصار الله" أحمد غالب الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.وأضاف المصدر المقرب من عائلة الرهوي، أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا له عقب عام من تعيينه في 10 آب/أغسطس الماضي.ومساء الخميس، نفذت إسرائيل 12 غارة جوية على ثكنات ومواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من شن مقاتلات إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت على محطة للوقود في شارع الستين، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومحطة حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء، وصهريج للغاز في شارع الجزائر، حسب ما أفاد مصدر لـ"ريا نوفوستي"، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين بينهم 7 أطفال وثلاث نساء، فيما حالة 21 جريحًا حرجة، وفقًا لوزارة الصحة في حكومة "أنصار الله".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر تموز/يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مُسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

