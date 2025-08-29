مقتل وزير الاقتصاد في حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/مقتل-وزير-الاقتصاد-في-حكومة-أنصار-الله-اليمنية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-صنعاء-1104302177.html
مقتل وزير الاقتصاد في حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء
مقتل وزير الاقتصاد في حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء
سبوتنيك عربي
قُتل وزير الاقتصاد في حكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر القصف الجوي الإسرائيلي على العاصمة صنعاء أول أمس الخميس. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T21:53+0000
2025-08-29T21:53+0000
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غارات على صنعاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
وقال مصدر يمني في صنعاء لـ"سبوتنيك" إن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة "أنصار الله" المهندس معين المحاقري، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد أحمد المرتضى، قتلا إلى جانب رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، إثر استهداف غارات جوية إسرائيلية منزلاً في منطقة حَدة جنوبي صنعاء.وأضاف أن عددًا إضافيًا من المسؤولين مصابون بجراح متفاوتة إثر القصف الإسرائيلي على المنزل المستهدف لحظة اجتماعهم فيه.وأمس، قال مصدر يمني لـ"سبوتنيك" إن مقاتلات جوية إسرائيلية قصفت الساعات الماضية، منزلاً في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "أنصار الله" أحمد غالب الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.وأضاف المصدر المقرب من عائلة الرهوي، أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا له عقب عام من تعيينه في 10 آب/أغسطس الماضي.ومساء الخميس، نفذت إسرائيل 12 غارة جوية على ثكنات ومواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2".وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من شن مقاتلات إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت على محطة للوقود في شارع الستين، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومحطة حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء، وصهريج للغاز في شارع الجزائر، حسب ما أفاد مصدر لـ"ريا نوفوستي"، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين بينهم 7 أطفال وثلاث نساء، فيما حالة 21 جريحًا حرجة، وفقًا لوزارة الصحة في حكومة "أنصار الله".وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر تموز/يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مُسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250828/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-رئيس-حكومة-أنصار-الله-اليمنية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-صنعاء-1104255004.html
https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-حاولنا-اغتيال-رئيس-أركان-ووزير-دفاع-أنصار-الله-1104278012.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غارات على صنعاء
أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غارات على صنعاء

مقتل وزير الاقتصاد في حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء

21:53 GMT 29.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
قُتل وزير الاقتصاد في حكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إثر القصف الجوي الإسرائيلي على العاصمة صنعاء أول أمس الخميس.
وقال مصدر يمني في صنعاء لـ"سبوتنيك" إن وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة "أنصار الله" المهندس معين المحاقري، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد أحمد المرتضى، قتلا إلى جانب رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، إثر استهداف غارات جوية إسرائيلية منزلاً في منطقة حَدة جنوبي صنعاء.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل رئيس حكومة "أنصار الله" اليمنية إثر قصف إسرائيلي على صنعاء
أمس, 23:00 GMT
وأضاف أن عددًا إضافيًا من المسؤولين مصابون بجراح متفاوتة إثر القصف الإسرائيلي على المنزل المستهدف لحظة اجتماعهم فيه.
وأمس، قال مصدر يمني لـ"سبوتنيك" إن مقاتلات جوية إسرائيلية قصفت الساعات الماضية، منزلاً في منطقة حدة جنوبي صنعاء، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم رئيس حكومة "أنصار الله" أحمد غالب الرهوي وعدد من مرافقيه، فيما أصيب آخرون.
وأضاف المصدر المقرب من عائلة الرهوي، أن الجماعة "تجري ترتيبات لإعلان خبر مقتل الرهوي"، وذلك بعد اختيارها رئيسًا جديدًا للحكومة، خلفًا له عقب عام من تعيينه في 10 آب/أغسطس الماضي.
ومساء الخميس، نفذت إسرائيل 12 غارة جوية على ثكنات ومواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2".
وجاء القصف الإسرائيلي بعد أيام من شن مقاتلات إسرائيلية، يوم الأحد الماضي، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت على محطة للوقود في شارع الستين، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومحطة حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء، وصهريج للغاز في شارع الجزائر، حسب ما أفاد مصدر لـ"ريا نوفوستي"، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين بينهم 7 أطفال وثلاث نساء، فيما حالة 21 جريحًا حرجة، وفقًا لوزارة الصحة في حكومة "أنصار الله".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الجيش الإسرائيلي: حاولنا اغتيال رئيس أركان ووزير دفاع "أنصار الله"
13:40 GMT
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر تموز/يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مُسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала