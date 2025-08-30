اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يتابع عن كثب هذه التطورات".بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن حملة إخلاء الحي اتخذت طابعًا طائفيًا، وسط تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة.وشملت الإجراءات اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء معاملة، وأُجبر بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم، وفق تقارير محلية وثّقت بعض الممارسات أيضا مثل تمييز المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين تمهيدًا لعمليات تهجير قسري، بحسب موقع "إرم نيوز".وفي السياق ذاته، برر بعض المسؤولين السوريين الخطوة باعتبار أن "الأراضي المعنية ملك للدولة، وتمت استعادتها بحكم قضائي"، مؤكدين أن "استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، وهو ما يرفضه السكان الذين يرون أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لكنهم لم يجدوا استجابة فعالة".الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريانتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو
اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس

أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تتصاعد التقارير عن تهديدات بالإخلاء القسري وانتهاكات ضد المدنيين في الحي، بما في ذلك النساء والأطفال، داعية إلى "ضبط النفس ومعالجة قضايا الإسكان والممتلكات بعناية، وفقًا للمعايير الدولية لحماية المدنيين".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يتابع عن كثب هذه التطورات".

وأكد دوجاريك، "ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والعدالة الانتقالية، بعناية، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، بناءً على سيادة القانون وبما يتماشى مع المعايير الدولية".

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن حملة إخلاء الحي اتخذت طابعًا طائفيًا، وسط تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان.. ودعوات تقسيم سوريا مصيرها الفشل
26 أغسطس, 10:47 GMT
وشملت الإجراءات اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء معاملة، وأُجبر بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم، وفق تقارير محلية وثّقت بعض الممارسات أيضا مثل تمييز المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين تمهيدًا لعمليات تهجير قسري، بحسب موقع "إرم نيوز".
وفي السياق ذاته، برر بعض المسؤولين السوريين الخطوة باعتبار أن "الأراضي المعنية ملك للدولة، وتمت استعادتها بحكم قضائي"، مؤكدين أن "استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، وهو ما يرفضه السكان الذين يرون أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لكنهم لم يجدوا استجابة فعالة".
الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
نتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو
