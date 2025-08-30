https://sarabic.ae/20250830/اعتقالات-وتهجير-في-حي-السومرية-بدمشق-الأمم-المتحدة-تحث-على-ضبط-النفس---1104309457.html

اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس

اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس

سبوتنيك عربي

أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تتصاعد التقارير عن تهديدات بالإخلاء القسري وانتهاكات... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T07:29+0000

2025-08-30T07:29+0000

2025-08-30T07:29+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101970812_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_f8bad391f62eb8fa4cf42b2e2571e079.jpg

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يتابع عن كثب هذه التطورات".بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن حملة إخلاء الحي اتخذت طابعًا طائفيًا، وسط تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة.وشملت الإجراءات اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء معاملة، وأُجبر بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم، وفق تقارير محلية وثّقت بعض الممارسات أيضا مثل تمييز المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين تمهيدًا لعمليات تهجير قسري، بحسب موقع "إرم نيوز".وفي السياق ذاته، برر بعض المسؤولين السوريين الخطوة باعتبار أن "الأراضي المعنية ملك للدولة، وتمت استعادتها بحكم قضائي"، مؤكدين أن "استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، وهو ما يرفضه السكان الذين يرون أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لكنهم لم يجدوا استجابة فعالة".الشرع يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريانتنياهو عن الحكومة السورية: لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل.. فيديو

https://sarabic.ae/20250826/الشرع-أرفض-التدخل-في-شؤون-لبنان-ودعوات-تقسيم-سوريا-مصيرها-الفشل-1104140798.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن