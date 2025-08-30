https://sarabic.ae/20250830/اعتقالات-وتهجير-في-حي-السومرية-بدمشق-الأمم-المتحدة-تحث-على-ضبط-النفس---1104309457.html
اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس
اعتقالات وتهجير في حي السومرية بدمشق... الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس
أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تتصاعد التقارير عن تهديدات بالإخلاء القسري وانتهاكات...
أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق، حيث تتصاعد التقارير عن تهديدات بالإخلاء القسري وانتهاكات ضد المدنيين في الحي، بما في ذلك النساء والأطفال، داعية إلى "ضبط النفس ومعالجة قضايا الإسكان والممتلكات بعناية، وفقًا للمعايير الدولية لحماية المدنيين".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يتابع عن كثب هذه التطورات".
وأكد دوجاريك، "ضرورة معالجة القضايا المعقدة المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والعدالة الانتقالية، بعناية، مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، بناءً على سيادة القانون وبما يتماشى مع المعايير الدولية".
بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن حملة إخلاء الحي اتخذت طابعًا طائفيًا، وسط تهديدات بإجلاء السكان في مهلة زمنية قصيرة.
وشملت الإجراءات اعتقالات عشوائية تجاوزت المئات، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، كما تعرض العديد من المعتقلين لسوء معاملة، وأُجبر بعضهم على التوقيع على تنازلات عن ممتلكاتهم، وفق تقارير محلية وثّقت بعض الممارسات أيضا مثل تمييز المنازل بعلامات خاصة، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين تمهيدًا لعمليات تهجير قسري، بحسب موقع "إرم نيوز".
وفي السياق ذاته، برر بعض المسؤولين السوريين الخطوة باعتبار أن "الأراضي المعنية ملك للدولة، وتمت استعادتها بحكم قضائي"، مؤكدين أن "استعادة الحقوق يجب أن تتم عبر القنوات القانونية
، وهو ما يرفضه السكان الذين يرون أن الطريقة المتبعة ليست قانونية ولا إنسانية، قائلين إنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لكنهم لم يجدوا استجابة فعالة".