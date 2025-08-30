لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث

عربي
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/لبنان-ليالي-السوق-العتيق-تضيء-ذوق-مكايل-بإرث-الفن-والتراث-1104315235.html
لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث
لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث
سبوتنيك عربي
احتفلت بلدة ذوق مكايل في قضاء جونية وسط غربي لبنان، ليل أمس الجمعة، المعروفة بتاريخها العريق والمحافظة على تراثها، بافتتاح فعاليات "ليالي السوق العتيق"، التي... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:11+0000
2025-08-30T12:11+0000
لبنان
أخبار لبنان
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104315403_38:0:1156:629_1920x0_80_0_0_8006c0ee9908dd9d084ab4ee0838d3d9.png
وافتُتحت هذه الليالي وسط أجواء احتفالية وبهيجة، حيث تزيّنت أزقة السوق العتيق بالأنوار وعادت الحركة والدفء إلى جنباته التاريخية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البلدية والجهات المعنية لإحياء التراث اللبناني ودعم الحرفيين والفنانين المحليين.ولم تقتصر الفعاليات على الحرف اليدوية فحسب، بل شملت أيضا عروضا فنية حية أضفت حيوية خاصة على المكان.واستمتع الحضور بأنغام الموسيقى اللبنانية الأصيلة ورقصات الدبكة، التي جمعت الكبار والصغار حولها، إضافة إلى بعض العروض التراثية، التي أعادت إحياء قصص وحكايات من زمن مضى.وبعيدًا عن المشغولات اليدوية والعروض الفنية، كان للمأكولات اللبنانية التقليدية حصة وافرة في "ليالي السوق العتيق"، فقد انتشرت الأكشاك التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات المحلية، من المناقيش الساخنة والفطائر إلى الحلويات التقليدية والمشروبات المنعشة، ما أضاف بعدًا آخر لتجربة الزوار الذين استمتعوا بوجبات شهية في أجواء تقليدية أصيلة.تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبنانيالفرح ينتصر... مهرجانات بعلبك تعود بصوت الأوبرا... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20250807/تحت-شعار-راجعين-بلحن-كبير-مهرجانات-صيدا-الدولية-2025-تنطلق-باعثة-الأمل-من-قلب-الجنوب-اللبناني-1103478071.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104315403_246:0:1085:629_1920x0_80_0_0_ac42f398cc4cbb81865845eb47111a8c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن

لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث

12:11 GMT 30.08.2025
© Sputnik"ليالي السوق العتيق" تضيء زوق مكايل بإرث الفن والتراث
ليالي السوق العتيق تضيء زوق مكايل بإرث الفن والتراث - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
احتفلت بلدة ذوق مكايل في قضاء جونية وسط غربي لبنان، ليل أمس الجمعة، المعروفة بتاريخها العريق والمحافظة على تراثها، بافتتاح فعاليات "ليالي السوق العتيق"، التي تحوّلت إلى منصة ثقافية وفنية جامعة، تستقطب الزوار من مختلف المناطق.
وافتُتحت هذه الليالي وسط أجواء احتفالية وبهيجة، حيث تزيّنت أزقة السوق العتيق بالأنوار وعادت الحركة والدفء إلى جنباته التاريخية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البلدية والجهات المعنية لإحياء التراث اللبناني ودعم الحرفيين والفنانين المحليين.

وتحوّل السوق العتيق، الذي لطالما كان قلب ذوق مكايل النابض، إلى معرض مفتوح يضم مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس غنى التراث اللبناني، من المطرزات الفنية إلى المشغولات النحاسية، مرورًا بالمنتجات الخشبية والزجاجية والأعمال الفنية التشكيلية، حيث يجد الزائر نفسه أمام كنوز من الإبداع والمهارة التي تناقلتها الأجيال.

ولم تقتصر الفعاليات على الحرف اليدوية فحسب، بل شملت أيضا عروضا فنية حية أضفت حيوية خاصة على المكان.
مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
7 أغسطس, 12:45 GMT
واستمتع الحضور بأنغام الموسيقى اللبنانية الأصيلة ورقصات الدبكة، التي جمعت الكبار والصغار حولها، إضافة إلى بعض العروض التراثية، التي أعادت إحياء قصص وحكايات من زمن مضى.

وأكد رئيس بلدية ذوق مكايل، إلياس البعينو، أن "ليالي السوق العتيق" لا تهدف فقط إلى الترفيه، بل تعد رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد المحلي، فمن خلال توفير مساحة للحرفيين لبيع منتجاتهم، تسهم هذه الليالي في تعزيز دخلهم وتشجيعهم على الاستمرار في صون هذه المهن العريقة من الاندثار، كما تشكل الفعالية نقطة جذب سياحية تسهم في إنعاش السياحة الداخلية وتوجيه الأنظار نحو ذوق مكايل كوجهة ثقافية وتراثية بامتياز".

وبعيدًا عن المشغولات اليدوية والعروض الفنية، كان للمأكولات اللبنانية التقليدية حصة وافرة في "ليالي السوق العتيق"، فقد انتشرت الأكشاك التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات المحلية، من المناقيش الساخنة والفطائر إلى الحلويات التقليدية والمشروبات المنعشة، ما أضاف بعدًا آخر لتجربة الزوار الذين استمتعوا بوجبات شهية في أجواء تقليدية أصيلة.
تحت شعار "راجعين بلحن كبير": مهرجانات صيدا الدولية 2025 تنطلق باعثة الأمل من قلب الجنوب اللبناني
الفرح ينتصر... مهرجانات بعلبك تعود بصوت الأوبرا... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала