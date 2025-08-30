https://sarabic.ae/20250830/لبنان-ليالي-السوق-العتيق-تضيء-ذوق-مكايل-بإرث-الفن-والتراث-1104315235.html
لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث
لبنان.. "ليالي السوق العتيق" تضيء ذوق مكايل بإرث الفن والتراث
احتفلت بلدة ذوق مكايل في قضاء جونية وسط غربي لبنان، ليل أمس الجمعة، المعروفة بتاريخها العريق والمحافظة على تراثها، بافتتاح فعاليات "ليالي السوق العتيق"، التي تحوّلت إلى منصة ثقافية وفنية جامعة، تستقطب الزوار من مختلف المناطق. 30.08.2025
وتحوّل السوق العتيق، الذي لطالما كان قلب ذوق مكايل النابض، إلى معرض مفتوح يضم مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس غنى التراث اللبناني، من المطرزات الفنية إلى المشغولات النحاسية، مرورًا بالمنتجات الخشبية والزجاجية والأعمال الفنية التشكيلية، حيث يجد الزائر نفسه أمام كنوز من الإبداع والمهارة التي تناقلتها الأجيال.

وأكد رئيس بلدية ذوق مكايل، إلياس البعينو، أن "ليالي السوق العتيق" لا تهدف فقط إلى الترفيه، بل تعد رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد المحلي، فمن خلال توفير مساحة للحرفيين لبيع منتجاتهم، تسهم هذه الليالي في تعزيز دخلهم وتشجيعهم على الاستمرار في صون هذه المهن العريقة من الاندثار، كما تشكل الفعالية نقطة جذب سياحية تسهم في إنعاش السياحة الداخلية وتوجيه الأنظار نحو ذوق مكايل كوجهة ثقافية وتراثية بامتياز".
احتفلت بلدة ذوق مكايل في قضاء جونية وسط غربي لبنان، ليل أمس الجمعة، المعروفة بتاريخها العريق والمحافظة على تراثها، بافتتاح فعاليات "ليالي السوق العتيق"، التي تحوّلت إلى منصة ثقافية وفنية جامعة، تستقطب الزوار من مختلف المناطق.
وافتُتحت هذه الليالي وسط أجواء احتفالية وبهيجة، حيث تزيّنت أزقة السوق العتيق بالأنوار وعادت الحركة والدفء إلى جنباته التاريخية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البلدية والجهات المعنية لإحياء التراث اللبناني ودعم الحرفيين والفنانين المحليين.
وتحوّل السوق العتيق، الذي لطالما كان قلب ذوق مكايل النابض، إلى معرض مفتوح يضم مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس غنى التراث اللبناني، من المطرزات الفنية إلى المشغولات النحاسية، مرورًا بالمنتجات الخشبية والزجاجية والأعمال الفنية التشكيلية، حيث يجد الزائر نفسه أمام كنوز من الإبداع والمهارة التي تناقلتها الأجيال.
ولم تقتصر الفعاليات على الحرف اليدوية فحسب، بل شملت أيضا عروضا فنية حية أضفت حيوية خاصة على المكان.
واستمتع الحضور بأنغام الموسيقى اللبنانية الأصيلة ورقصات الدبكة، التي جمعت الكبار والصغار حولها، إضافة إلى بعض العروض التراثية، التي أعادت إحياء قصص وحكايات من زمن مضى.
وأكد رئيس بلدية ذوق مكايل، إلياس البعينو، أن "ليالي السوق العتيق" لا تهدف فقط إلى الترفيه، بل تعد رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد المحلي، فمن خلال توفير مساحة للحرفيين لبيع منتجاتهم، تسهم هذه الليالي في تعزيز دخلهم وتشجيعهم على الاستمرار في صون هذه المهن العريقة من الاندثار، كما تشكل الفعالية نقطة جذب سياحية تسهم في إنعاش السياحة الداخلية وتوجيه الأنظار نحو ذوق مكايل كوجهة ثقافية وتراثية بامتياز".
وبعيدًا عن المشغولات اليدوية والعروض الفنية، كان للمأكولات اللبنانية التقليدية حصة وافرة في "ليالي السوق العتيق"، فقد انتشرت الأكشاك التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات المحلية، من المناقيش الساخنة والفطائر إلى الحلويات التقليدية والمشروبات المنعشة، ما أضاف بعدًا آخر لتجربة الزوار الذين استمتعوا بوجبات شهية في أجواء تقليدية أصيلة.