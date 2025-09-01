https://sarabic.ae/20250901/الأمين-العام-للمجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-يعلق-لـسبوتنيك-على-استضافة-مصر-لاجتماعات-قمة-العشرين-1104395259.html

الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية يعلق لـ"سبوتنيك" على استضافة مصر لاجتماعات قمة العشرين

أكد السفير علي الحفني، الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين، والتركيز على القارة الأفريقية، هي خطوة مهمة للغاية... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الحفني في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن مصر تستضيف اجتماعاً من هذا النوع للمرة الأولى، معرباً عن اعتقاده بأن حضور مصر في مثل هذه الاجتماعات أمر وارد، خاصة بعد أن أصبح الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين. وأشار إلى أن مصر، كونها عضواً في الاتحاد الأفريقي، ليست غريبة عن مجموعة العشرين.وشدد السفير على أن موضوع الأمن الغذائي يحظى باهتمام خاص على مستوى القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالزراعة. ولفت إلى وجود مكاتب إقليمية لبعض الوكالات المتخصصة في القاهرة، وأن لمصر علاقات قديمة وممتدة وقوية مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهم من المنظمات ذات الصلة بموضوعات الأمن الغذائي.وأوضح الحفني أن استضافة مصر لمثل هذا الاجتماع أمر طبيعي، ويمثل فرصة لعرض دورها الفعال في هذا المجال على مستوى القارة الأفريقية. وأكد أن مصر تلعب دوراً مهماً فيما يتعلق بالأمن والتنمية، مشيراً إلى مواقف مصر المشهودة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، واضطراب سلاسل التوريد، والمشاكل المرتبطة بالنظام المالي العالمي، الذي تطالب مصر بإعادة النظر فيه. وشدد على ضرورة إعطاء مزيد من الأهمية للمنظومة المالية الدولية التي وصفها بالمجحفة.ولفت إلى تأثير زيادة معدلات التضخم، وتغيير أسعار الفائدة في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية، وموضوع الدولار كعملة تداول في حركة التجارة العالمية، على دول الجنوب والدول الأفريقية. وأضاف أن هذه الدول تعاني من زيادة أعباء الديون وقيمة الديون الخارجية.كما تطرق الحفني إلى تأثيرات تغير المناخ شديدة الوطأة على الأمن الغذائي في دول مجموعة الجنوب، وخاصة الدول الأفريقية. وأكد على ضرورة تركيز السياسات على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل دائم فيما يخص الواردات الزراعية والاحتياجات الغذائية.واستذكر الحفني كيف تأثرت مصر بشدة جراء ما يحدث في أوكرانيا، حيث كانت تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أن مصر هي واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتتكبد فاتورة كبيرة سنوياً لتلبية احتياجات حوالي 110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 10 أو 15 مليون ضيف من جنسيات أخرى.واختتم السفير تصريحاته بالقول إن مصر عانت بسبب اضطراب سلاسل التوريد فيما يتعلق بوارداتها من روسيا وأوكرانيا، سواء كانت القمح أو الزيوت أو غيرها من السلع الأساسية. ولذلك، فإن مسألة زيادة زراعة مثل هذه الأصناف وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس لتجنب التأثر باضطراب سلاسل التوريد والأزمات والحروب، وما يرتبط بذلك من مشاكل مالية، أمر في غاية الأهمية.وأكد أن استضافة مصر لمثل هذا الاجتماع أمر غير مستغرب، بل هو في مكانه تماماً، وأن مجموعة العشرين رحبت بعرض الاستضافة المصري.وتستضيف مصر اجتماعًا رسميًا لمجموعة العشرين (G20) في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع رسمي للمجموعة خارج الدول الأعضاء منذ تأسيسها في عام 1999.وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، بأن هذا الحدث الاستثنائي يُتوج المشاركة المصرية المتميزة كـ"دولة ضيف" في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالاً.وأكد أن ذلك يأتي تقديرًا لثقلها الإقليمي وإسهامها الملموس في معالجة القضايا الدولية والجهود التي تبذلها لدفع المفاوضات متعددة الأطراف، بما يراعي شواغل وأولويات الدول النامية، وخاصة الأفريقية منها، ويعلي من صوتها في المحافل الدولية والإقليمية.وأضاف: "في مجموعة العشرين، نسعى دائما لوضع حلول تشمل الجميع، دون إغفال أي طرف. لذا، يجب أن تترجم مفاوضاتنا إلى خطط واضحة وفعالة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في كل أنحاء العالم".وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة الموارد أو التحديات المناخية.وأشار الأتربي إلى قدرة مجموعة العشرين على دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا المتشابكة، مؤكدا أن الأمن المائي يجب أن يحتل مكانة مركزية في نقاشات المجموعة، نظرا لتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.

