بث مباشر
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يغادر-تيانجين-متوجها-إلى-بكين-1104389874.html
بوتين يغادر تيانجين متوجها إلى بكين
بوتين يغادر تيانجين متوجها إلى بكين
سبوتنيك عربي
غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مدينة تيانجين الصينية متوجها إلى بكين، حيث سيواصل برنامج عمله في إطار زيارة تستغرق أربعة أيام إلى الصين. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T18:14+0000
2025-09-01T18:14+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_f3a60f260bd469f1c1a7fdfa1f49a7b3.jpg
وغادر موكب الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية قادما من تيانجين، حيث سبق أن شارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.في 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن بوتين سيتوجه إلى بكين بالسيارة.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا و
https://sarabic.ae/20250901/في-مصلحة-الجميع-قادة-قمة-شنغهاي-يقترحون-نظاما-عالميا-جديدا-----1104387205.html
https://sarabic.ae/20250901/قادة-شنغهاي-للتعاون-يوقعون-مذكرة-تفاهم-مع-روسكونغرس--لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1104383940.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104389520_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a629cf84f02cea34547f00e5d644d57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الصين

بوتين يغادر تيانجين متوجها إلى بكين

18:14 GMT 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مدينة تيانجين الصينية متوجها إلى بكين، حيث سيواصل برنامج عمله في إطار زيارة تستغرق أربعة أيام إلى الصين.
وغادر موكب الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية قادما من تيانجين، حيث سبق أن شارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.

وفي وقت سابق من اليوم، اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"في مصلحة الجميع"... قادة قمة شنغهاي يقترحون نظاما عالميا جديدا
16:58 GMT
في 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، في 3 سبتمبر، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن بوتين سيتوجه إلى بكين بالسيارة.
حرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي
16:00 GMT
وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.

وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا و
