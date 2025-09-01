https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يغادر-تيانجين-متوجها-إلى-بكين-1104389874.html
غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مدينة تيانجين الصينية متوجها إلى بكين، حيث سيواصل برنامج عمله في إطار زيارة تستغرق أربعة أيام إلى الصين. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وغادر موكب الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية قادما من تيانجين، حيث سبق أن شارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.في 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن بوتين سيتوجه إلى بكين بالسيارة.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا و
وغادر موكب الرئيس الروسي إلى العاصمة الصينية قادما من تيانجين، حيث سبق أن شارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.
وفي وقت سابق من اليوم، اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.
في 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، في 3 سبتمبر، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن بوتين سيتوجه إلى بكين بالسيارة.
وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون
في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون
"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا و