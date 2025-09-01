https://sarabic.ae/20250901/كابول-تطلب-مساعدة-روسيا-إثر-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد-1104377461.html
كابول تطلب مساعدة روسيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد
كابول تطلب مساعدة روسيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد
أفاد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، أن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، مؤكدا أن وزارة...
كابول تطلب مساعدة روسيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد
أفاد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، أن السلطات الأفغانية طلبت من روسيا المساعدة في إزالة آثار الزلزال، مؤكدا أن وزارة الطوارئ الروسية تدرس هذا الطلب.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "(السلطات الأفغانية) طلبت، ووزارة الطوارئ لدينا تعمل على هذا الأمر".
ووفقا له، لا توجد معلومات حاليا حول ما إذا كان هناك روس قد أصيبوا في الزلزال، واحتمال وجود مواطنين روس في المناطق المتضررة من الزلزال ضئيل.
ولقي ما لا يقل عن 622 شخصا، في آخر الإحصائيات، مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، قوله، اليوم الاثنين، إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا
.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال
وقع على عمق 8 كيلومترات.