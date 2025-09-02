عربي
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تدعو الأطراف في طرابلس للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار
وذكّرت ‌ال‏حكومة، التي يرأسها أسامة حماد، في بيان لها، المجتمع الدولي بواجباته في حماية المدنيين العزّل في طرابلس، مؤكدة التزامها بالعمل لأجل سلامة وأمن سكان طرابلس.ودعت الحكومة "الأطراف الوطنية في طرابلس، للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار"، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن "اللقاء خُصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيّد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة الليبية.
أ‌كدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف المؤسسات العامة انتهاك للسلم الأهلي في العاصمة طرابلس".
وذكّرت ‌ال‏حكومة، التي يرأسها أسامة حماد، في بيان لها، المجتمع الدولي بواجباته في حماية المدنيين العزّل في طرابلس، مؤكدة التزامها بالعمل لأجل سلامة وأمن سكان طرابلس.
ودعت الحكومة "الأطراف الوطنية في طرابلس، للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار"، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.

وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة "سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن "اللقاء خُصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيّد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.
ويثير هذا التطور قلقًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصًا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.
وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة الليبية.
