https://sarabic.ae/20250902/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تدعو-الأطراف-في-طرابلس-للابتعاد-عن-التصعيد-واللجوء-للحوار-1104401599.html
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تدعو الأطراف في طرابلس للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تدعو الأطراف في طرابلس للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف المؤسسات العامة انتهاك للسلم الأهلي في العاصمة طرابلس". 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T05:34+0000
2025-09-02T05:34+0000
2025-09-02T05:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_76763c918b5896e7c012dd400a04b68a.jpg
وذكّرت الحكومة، التي يرأسها أسامة حماد، في بيان لها، المجتمع الدولي بواجباته في حماية المدنيين العزّل في طرابلس، مؤكدة التزامها بالعمل لأجل سلامة وأمن سكان طرابلس.ودعت الحكومة "الأطراف الوطنية في طرابلس، للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار"، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن "اللقاء خُصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيّد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة الليبية.
https://sarabic.ae/20250902/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-التوترات-في-طرابلس-وتدعو-لوقف-التصعيد-العسكري-1104399011.html
https://sarabic.ae/20250831/المجلس-الرئاسي-الليبي-يطالب-بانسحاب-التشكيلات-المسلحة-من-العاصمة-طرابلس-1104355155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9872c9d534a8052086e7c2745e54bcee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تدعو الأطراف في طرابلس للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار
أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن "استهداف المؤسسات العامة انتهاك للسلم الأهلي في العاصمة طرابلس".
وذكّرت الحكومة، التي يرأسها أسامة حماد، في بيان لها، المجتمع الدولي بواجباته في حماية المدنيين العزّل في طرابلس، مؤكدة التزامها بالعمل لأجل سلامة وأمن سكان طرابلس.
ودعت الحكومة "الأطراف الوطنية في طرابلس، للابتعاد عن التصعيد واللجوء للحوار"، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الاثنين في طرابلس، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة "سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن "اللقاء خُصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيّد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد
، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.
ويثير هذا التطور قلقًا واسعًا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصًا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي
يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.
وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة الليبية.