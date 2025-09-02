https://sarabic.ae/20250902/باحث-في-الاقتصاد-السياسي-التعاون-الثلاثي-بين-الصين-وروسيا-ومنغوليا-لإيجاد-محور-عالمي-جديد-1104411097.html
باحث في الاقتصاد السياسي: التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا لإيجاد محور عالمي جديد
باحث في الاقتصاد السياسي: التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا لإيجاد محور عالمي جديد
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور باسكال ضاهر، المحاضر في القانون العام والباحث في الاقتصاد السياسي، أهمية قمة منظمة "شنغهاي"، واللقاء بين الصين وروسيا ومنغوليا، مبيّنا أن "روسيا... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T10:12+0000
2025-09-02T10:12+0000
2025-09-02T10:12+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
شنغهاي
روسيا
الصين
منغوليا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104400038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c603bb241086b22b1331a5b5f511bce6.jpg
وأضاف ضاهر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "التعاون الثلاثي يؤكد أن روسيا تسعى لإيجاد نظام عالمي يهدد وجود الغرب وقدرته على فرض أي معادلات أخرى".وردًا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين، وتمكنهما من كسر أرقام الغرب في الإنتاج، وصف ضاهر ذلك بـ"المعجزة في العلم الاقتصادي السياسي من خلال تحويل العقوبات إلى مآثر تمكن هذه الدول من إعادة التموضع واستخدام عناصر القوة لديها وتعزيز موقعها الدولي الاستراتيجي الاقتصادي".وأردف الباحث في الاقتصاد السياسي: "التعاون الاقتصادي يعزز دور بكين وروسيا، التي لا تسعى إلى عزل الغرب بل إلى بناء سياسة سلام دولية"، موضحًا أن "الرئيس الأمريكي يسعى لإظهار نفسه كشخص صانع للسلام، بينما روسيا تؤكد أن أي نظام عالمي لا يمكن أن يكون إلا متعدد الأقطاب".وعن الاجتماع المرتقب الخميس المقبل بين فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، قال ضاهر: "سيحاول زيلينسكي أن يبحث من خلال الاجتماع الحصول على ضمانات أمنية"، وأضاف: "قد نشهد اتفاقا على إيجاد نوع من المناوشات العسكرية والإعلامية ترمي من خلالها أوروبا وزيلينسكي، إلى عدم الخروج عن الاتفاق العام مع الولايات المتحدة إنما لتعديل هذا المسار".
https://sarabic.ae/20250901/لافروف-يسعى-المشاركون-في-قمتي-شنغهاي-وشنغهاي-بلس-إلى-الدفاع-عن-مصالحهم-المشروعة--1104385802.html
الصين
منغوليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104400038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f32971819e597667b43450f07cab4622.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, شنغهاي, روسيا, الصين, منغوليا, تقارير سبوتنيك, حصري
منظمة شنغهاي للتعاون, شنغهاي, روسيا, الصين, منغوليا, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الاقتصاد السياسي: التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا لإيجاد محور عالمي جديد
حصري
أكد الدكتور باسكال ضاهر، المحاضر في القانون العام والباحث في الاقتصاد السياسي، أهمية قمة منظمة "شنغهاي"، واللقاء بين الصين وروسيا ومنغوليا، مبيّنا أن "روسيا تؤكد للغرب أنها دولة استراتيجية تستطيع تحقيق أبعاد تفاوضية من خلال تأمين دعم هذه الدول".
وأضاف ضاهر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "التعاون الثلاثي يؤكد أن روسيا تسعى لإيجاد نظام عالمي يهدد وجود الغرب وقدرته على فرض أي معادلات أخرى".
وردًا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين روسيا
والصين، وتمكنهما من كسر أرقام الغرب في الإنتاج، وصف ضاهر ذلك بـ"المعجزة في العلم الاقتصادي السياسي من خلال تحويل العقوبات إلى مآثر تمكن هذه الدول من إعادة التموضع واستخدام عناصر القوة لديها وتعزيز موقعها الدولي الاستراتيجي الاقتصادي".
ورأى ضاهر أن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا عززت هذه المكانة الاقتصادية الدولية"، لافتًا إلى أن "المؤشرات تؤكد بأن الغرب هو من يتقهقر".
وأردف الباحث في الاقتصاد السياسي: "التعاون الاقتصادي يعزز دور بكين وروسيا
، التي لا تسعى إلى عزل الغرب بل إلى بناء سياسة سلام دولية"، موضحًا أن "الرئيس الأمريكي يسعى لإظهار نفسه كشخص صانع للسلام، بينما روسيا تؤكد أن أي نظام عالمي لا يمكن أن يكون إلا متعدد الأقطاب".
وأكد ضاهر أن "علامات التعب بدأت تظهر على أوكرانيا، وهي علامات مستمدة من الدول الغربية"، مشددًا على أن "التقدم الذي تحققه روسيا على الصعيد الميداني لا يمكن لأي طرف آخر استفزازه، وفرض شروط معاكسة للقوة العسكرية الروسية".
وعن الاجتماع المرتقب الخميس المقبل بين فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، قال ضاهر: "سيحاول زيلينسكي أن يبحث من خلال الاجتماع الحصول على ضمانات أمنية"، وأضاف: "قد نشهد اتفاقا
على إيجاد نوع من المناوشات العسكرية والإعلامية ترمي من خلالها أوروبا وزيلينسكي، إلى عدم الخروج عن الاتفاق العام مع الولايات المتحدة إنما لتعديل هذا المسار".