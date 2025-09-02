https://sarabic.ae/20250902/باحث-في-الاقتصاد-السياسي-التعاون-الثلاثي-بين-الصين-وروسيا-ومنغوليا-لإيجاد-محور-عالمي-جديد-1104411097.html

باحث في الاقتصاد السياسي: التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا لإيجاد محور عالمي جديد

باحث في الاقتصاد السياسي: التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا لإيجاد محور عالمي جديد

أكد الدكتور باسكال ضاهر، المحاضر في القانون العام والباحث في الاقتصاد السياسي، أهمية قمة منظمة "شنغهاي"، واللقاء بين الصين وروسيا ومنغوليا، مبيّنا أن "روسيا...

وأضاف ضاهر، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "التعاون الثلاثي يؤكد أن روسيا تسعى لإيجاد نظام عالمي يهدد وجود الغرب وقدرته على فرض أي معادلات أخرى".وردًا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين، وتمكنهما من كسر أرقام الغرب في الإنتاج، وصف ضاهر ذلك بـ"المعجزة في العلم الاقتصادي السياسي من خلال تحويل العقوبات إلى مآثر تمكن هذه الدول من إعادة التموضع واستخدام عناصر القوة لديها وتعزيز موقعها الدولي الاستراتيجي الاقتصادي".وأردف الباحث في الاقتصاد السياسي: "التعاون الاقتصادي يعزز دور بكين وروسيا، التي لا تسعى إلى عزل الغرب بل إلى بناء سياسة سلام دولية"، موضحًا أن "الرئيس الأمريكي يسعى لإظهار نفسه كشخص صانع للسلام، بينما روسيا تؤكد أن أي نظام عالمي لا يمكن أن يكون إلا متعدد الأقطاب".وعن الاجتماع المرتقب الخميس المقبل بين فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، قال ضاهر: "سيحاول زيلينسكي أن يبحث من خلال الاجتماع الحصول على ضمانات أمنية"، وأضاف: "قد نشهد اتفاقا على إيجاد نوع من المناوشات العسكرية والإعلامية ترمي من خلالها أوروبا وزيلينسكي، إلى عدم الخروج عن الاتفاق العام مع الولايات المتحدة إنما لتعديل هذا المسار".

