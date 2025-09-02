كيم جونغ أون يصل إلى الصين برفقة ابنته... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يصل إلى الصين برفقة ابنته... صور
كيم جونغ أون يصل إلى الصين برفقة ابنته... صور
كيم جونغ أون يصل إلى الصين برفقة ابنته... صور

13:45 GMT 02.09.2025
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019
زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، برفقة ابنته، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشارت الوكالة إلى أن ابنة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ترافق والدها في رحلته إلى الصين.
وبحسب "يونهاب"، فإن ابنة كيم جونغ أون تزور الصين لأول مرة.
وتظهر الصورة الزعيم الكوري وهو يخرج من القطار إلى الرصيف برفقة وفد يضم ابنته، التي يقال إنها ترافق والدها في أول رحلة له إلى الصين.
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، يسافر إلى الصين عبر قطار خاص للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لنصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.
وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون، قد يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للصين.
ولم يظهر كيم منذ توليه السلطة في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف حتى الآن. وكانت آخر مرة حضر فيها زعيم كوري ديمقراطي استعراضًا عسكريًا صينيًا في عام 1959، عندما حضر جد الزعيم الحالي ومؤسس كوريا الديمقراطية كيم إيل سونغ.
وعقب قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي عُقدت أمس الاثنين في تيانجين (شمالي الصين)، تُحيي بكين هذا الأسبوع الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد عدوانها إبان الحرب العالمية الثانية.
