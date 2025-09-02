https://sarabic.ae/20250902/كيم-جونغ-أون-يصل-إلى-الصين-برفقة-ابنته-صور-1104424958.html

كيم جونغ أون يصل إلى الصين برفقة ابنته... صور

وصل زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إلى الصين، اليوم الثلاثاء، برفقة ابنته، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت الوكالة إلى أن ابنة زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ترافق والدها في رحلته إلى الصين.وبحسب "يونهاب"، فإن ابنة كيم جونغ أون تزور الصين لأول مرة.وتظهر الصورة الزعيم الكوري وهو يخرج من القطار إلى الرصيف برفقة وفد يضم ابنته، التي يقال إنها ترافق والدها في أول رحلة له إلى الصين.أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، يسافر إلى الصين عبر قطار خاص للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لنصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون، قد يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للصين.ولم يظهر كيم منذ توليه السلطة في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف حتى الآن. وكانت آخر مرة حضر فيها زعيم كوري ديمقراطي استعراضًا عسكريًا صينيًا في عام 1959، عندما حضر جد الزعيم الحالي ومؤسس كوريا الديمقراطية كيم إيل سونغ.وعقب قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي عُقدت أمس الاثنين في تيانجين (شمالي الصين)، تُحيي بكين هذا الأسبوع الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد عدوانها إبان الحرب العالمية الثانية.كيم جونغ أون يلتقي بعائلات الجنود القتلى في عمليات خارج كوريا الديمقراطيةالخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

