https://sarabic.ae/20250903/ترامب-تربطني-علاقات-وطيدة-بقادة-روسيا-الصين-وكوريا-الشمالية-1104474225.html
ترامب: تربطني علاقات وطيدة بقادة روسيا الصين وكوريا الشمالية
أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقيبا على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تُخطط لها روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة، مشيرا... 03.09.2025
وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره البولندي كارول ناوروكي، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "لدي علاقات جيدة معهم جميعًا، سنكتشف مدى جودتها خلال أسبوع أو أسبوعين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.وصرح بوتين، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارة رسمية للصين، دامت 4 أيام: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".وأكد بوتين، أنه والرئيس ترامب تربطهما علاقة وطيدة.وأضاف بوتين في إشارة إلى الدعوة التي وجهها للرئيس الأمريكي لزيارة موسكو خلال القمة في ألاسكا: "الدعوة مطروحة على الطاولة".في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسمي في قاعة الشعب الكبرى.الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقيبا على تصريحاته السابقة بشأن "المؤامرة" المزعومة التي تُخطط لها روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن لديه علاقات "جيدة" مع قادة الدول الثلاث.
وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع نظيره البولندي كارول ناوروكي، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "لدي علاقات جيدة معهم جميعًا، سنكتشف مدى جودتها خلال أسبوع أو أسبوعين".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص "التواطؤ" المزعوم بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية، بالقول إن ترامب يتمتع بروح الدعابة.
وصرح بوتين
، خلال مؤتمر صحفي، في ختام زيارة رسمية للصين، دامت 4 أيام: "رئيس الولايات المتحدة يتمتع بروح الدعابة، الأمر واضح، ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا".
وأكد بوتين، أنه والرئيس ترامب تربطهما علاقة وطيدة.
وأوضح بوتين: لدي علاقات جيدة معه (مع ترامب).
وأضاف بوتين في إشارة إلى الدعوة التي وجهها للرئيس الأمريكي لزيارة موسكو خلال القمة في ألاسكا: "الدعوة مطروحة على الطاولة".
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسمي في قاعة الشعب الكبرى.