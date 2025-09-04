https://sarabic.ae/20250904/إيران-روسيا-والصين-طرحتا-مشروع-قرار-بشأن-العقوبات-في-مجلس-الأمن-1104484650.html

إيران: روسيا والصين طرحتا مشروع قرار بشأن العقوبات في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده "ستبذل ما بوسعها لمنع إعادة فرض العقوبات الأممية وإظهار أن تفعيل آلية الزناد غير قانوني". 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، بعد عودته من زيارة إلى الصين برفقة الرئيس الإيراني، إن "طهران لا تخشى المفاوضات، ولا تخشى الحرب إذا لزم الأمر"، مؤكدا أن "روسيا والصين طرحتا مشروع قرار بشأن العقوبات في مجلس الأمن ونتشاور معهما بشكل مستمر"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وحول بعض الشائعات بشان إمكانية إلغاء عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون بعد تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، أوضح عراقجي: "لا يوجد بند من هذا القبيل، ولم يُذكر هذا الأمر في الاجتماع الأخير. بل على العكس، أعلنت الدول الأعضاء في شنغهاي، بطريقة ما، دعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد".وفي وقت سابق من السبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أجروا معه محادثة هاتفية أبلغوه خلالها بعزمهم تفعيل آلية إعادة العقوبات.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزراء الأوروبيين أبلغوا "وزير خارجية بلادنا عباس عراقجي، في محادثة هاتفية قبل ساعة، عزمهم على إبلاغ مجلس الأمن الدولي رسميا بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار أحكام الاتفاق النووي".وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة بنما، التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أن الـ"ترويكا" الأوروبية رفعت خطابا رسميا تطلب فيه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران.وفي تطور موازٍ، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده "ما زالت مستعدة للحوار المباشر مع إيران لحل الخلافات بشأن ملفها النووي"، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات "لا تتعارض مع استمرار الجهود الدبلوماسية بل تعززها".وأضاف أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتواصل المباشر مع إيران، للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية. أحثّ قادة إيران على اتخاذ الخطوات اللازمة فورا لضمان عدم امتلاك بلادهم سلاحا نوويا، واتباع مسار السلام، وبالتالي تعزيز الرخاء للشعب الإيراني".وتعود "آلية الزناد" إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، والذي أتاح رفع العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.وتنص هذه الآلية على أنه في حال خرق إيران التزاماتها، يمكن لأي طرف في الاتفاق إعادة العقوبات الأممية خلال فترة زمنية قصيرة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصاعد الجدل حول شرعية استمرار العمل بهذه الآلية، فيما ترى طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيا بعد ذلك الانسحاب.

