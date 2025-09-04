https://sarabic.ae/20250904/سو-34-الروسية-تستهدف-نقطة-انتشار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1104487042.html
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية المسحلة في منطقة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية: "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف من طراز "سو 34" التابعة للقوات الجوية ضرب نقطة انتشار المؤقتة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن إصابة الهدف قد تمت بنجاح، وتم تحقيق هدف الضربة. وبحسب البيان فإنه "بعد إنجاز المهمة القتالية، عاد الطاقم بنجاح إلى المطار الرئيسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
"سو-34" الروسية تستهدف نقطة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية المسحلة في منطقة عمليات قوات مجموعة "الجنوب".
وقالت الدفاع الروسية: "طاقم القاذفة المقاتلة الأسرع من الصوت متعددة الوظائف من طراز "سو 34" التابعة للقوات الجوية ضرب نقطة انتشار المؤقتة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب".
وأشارت إلى أنه قبل المغادرة، تلقى طاقم طائرة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن إصابة الهدف قد تمت بنجاح، وتم تحقيق هدف الضربة.
وبحسب البيان فإنه "بعد إنجاز المهمة القتالية، عاد الطاقم بنجاح إلى المطار الرئيسي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.