https://sarabic.ae/20250904/مصادر-عسكرية-إسرائيلية-عملية-عربات-جدعون-2-في-غزة-قد-تمتد-إلى-عام-كامل-1104484365.html

إعلام إسرائيلي: عملية "عربات جدعون 2" في غزة قد تمتد إلى عام كامل

إعلام إسرائيلي: عملية "عربات جدعون 2" في غزة قد تمتد إلى عام كامل

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الجديدة في قطاع غزة والمعروفة باسم "عربات جدعون 2" قد تمتد إلى عام كامل. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T06:17+0000

2025-09-04T06:17+0000

2025-09-04T06:33+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، توقعهم أن تتكلف عملية "عربات جدعون 2"، مبالغ باهظة، وهي العملية التي لم تكن عملية متوقعة كجزئها الأول.وأضافت المصادر العسكرية التي لم تسمها الصحيفة، "لا أحد يعلم إلى أين ستتجه ومتى ستستغرق العملية، ربما حوالي عام".وتابعت المصادر ذاتها: "لم نعد في نفس المرحلة التي كنا عليها بعد 7 أكتوبر، عندما كانت الميزانيات تنهمر بلا توقف على القوات البرية. لم يكن أحد ليصدق حينها أن القتال البري في غزة سيستمر عامين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.

https://sarabic.ae/20250904/نتنياهو-يعلق-على-استعداد-حماس-لصفقة-شاملة-ويحدد-شروط-وقف-الحرب-1104483100.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار