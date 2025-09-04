https://sarabic.ae/20250904/مصادر-عسكرية-إسرائيلية-عملية-عربات-جدعون-2-في-غزة-قد-تمتد-إلى-عام-كامل-1104484365.html
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، توقعهم أن تتكلف عملية "عربات جدعون 2"، مبالغ باهظة، وهي العملية التي لم تكن عملية متوقعة كجزئها الأول.وأضافت المصادر العسكرية التي لم تسمها الصحيفة، "لا أحد يعلم إلى أين ستتجه ومتى ستستغرق العملية، ربما حوالي عام".وتابعت المصادر ذاتها: "لم نعد في نفس المرحلة التي كنا عليها بعد 7 أكتوبر، عندما كانت الميزانيات تنهمر بلا توقف على القوات البرية. لم يكن أحد ليصدق حينها أن القتال البري في غزة سيستمر عامين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.
إعلام إسرائيلي: عملية "عربات جدعون 2" في غزة قد تمتد إلى عام كامل
06:17 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 06:33 GMT 04.09.2025)
ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الجديدة في قطاع غزة والمعروفة باسم "عربات جدعون 2" قد تمتد إلى عام كامل.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، توقعهم أن تتكلف عملية "عربات جدعون 2"، مبالغ باهظة، وهي العملية التي لم تكن عملية متوقعة كجزئها الأول.
وأضافت المصادر العسكرية التي لم تسمها الصحيفة، "لا أحد يعلم إلى أين ستتجه ومتى ستستغرق العملية، ربما حوالي عام".
وتابعت المصادر ذاتها: "لم نعد في نفس المرحلة التي كنا عليها بعد 7 أكتوبر، عندما كانت الميزانيات تنهمر بلا توقف على القوات البرية. لم يكن أحد ليصدق حينها أن القتال البري في غزة سيستمر عامين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع
"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتقوم الخطة على تهجير نحو مليون فلسطيني
من المدينة إلى جنوب القطاع، قبل تطويقها والبدء بعمليات توغل داخل التجمعات السكنية. وفي 11 آب/أغسطس، شرع الجيش فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى عبر هجوم واسع على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، شمل تفجير منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفا مدفعيا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى عمليات تهجير قسري.