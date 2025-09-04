عربي
موسكو: مناورات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ليست دفاعية بل استفزاز جديد
موسكو: مناورات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ليست دفاعية بل استفزاز جديد
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المعروفة باسم... 04.09.2025
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "في الفترة من 18 إلى 28 آب/أغسطس، أجرت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا مناورات عسكرية مشتركة في جنوب شبه الجزيرة الكورية. وعلى عكس ما يزعمه المنظمون، لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف هذه التدريبات بأنها دفاعية، بالنظر إلى مشاركة عشرات الآلاف من العسكريين، واستخدام مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى جانب معدات عسكرية هجومية أخرى"، وأشارت إلى أن هذه المناورات اكتسبت طابعًا متعدد الأطراف بمشاركة حلفاء آخرين لواشنطن، من بينهم بريطانيا، فضلًا عن ما يسمى بقيادة الأمم المتحدة.وتابعت المتحدثة: "مثل هذه الخطوات تتناقض بوضوح مع التصريحات المعلنة من جانب واشنطن وسيول حول السعي لتخفيف التوترات العسكرية والسياسية، كما أنها تنسف تصريحات المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين بشأن رغبتهم في إقامة حوار مع كوريا الشمالية واحترام نظامها السياسي".كما أكدت أنه:وكانت وزارة دفاع كورية الديمقراطية قد وصفت التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهور وغير ضروري للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن "هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ"نشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد".ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذّرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تُشارك فيه وفود دولية عدة، بينما تتولى وكالة "سبوتنيك" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
موسكو: مناورات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ليست دفاعية بل استفزاز جديد

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المعروفة باسم "درع الحرية أولشي 2025" لا يمكن وصفها بأنها دفاعية، مؤكدة أنها تمثل استفزازًا جديدًا في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "في الفترة من 18 إلى 28 آب/أغسطس، أجرت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا مناورات عسكرية مشتركة في جنوب شبه الجزيرة الكورية. وعلى عكس ما يزعمه المنظمون، لا يمكن بأي حال من الأحوال وصف هذه التدريبات بأنها دفاعية، بالنظر إلى مشاركة عشرات الآلاف من العسكريين، واستخدام مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى جانب معدات عسكرية هجومية أخرى"،
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية على حدود جارتها الديمقراطية الشعبية
18 أبريل, 07:42 GMT
وأشارت إلى أن هذه المناورات اكتسبت طابعًا متعدد الأطراف بمشاركة حلفاء آخرين لواشنطن، من بينهم بريطانيا، فضلًا عن ما يسمى بقيادة الأمم المتحدة.
وتابعت المتحدثة: "مثل هذه الخطوات تتناقض بوضوح مع التصريحات المعلنة من جانب واشنطن وسيول حول السعي لتخفيف التوترات العسكرية والسياسية، كما أنها تنسف تصريحات المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين بشأن رغبتهم في إقامة حوار مع كوريا الشمالية واحترام نظامها السياسي".
كما أكدت أنه:
"في ظل استمرار الضغوط العسكرية والعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بشكل منهجي، لا يمكن الحديث عن أي آفاق لتغيير جذري في الوضع بالمنطقة"، مضيفة أن "ما يجري ليس إلا استفزازًا جديدًا".
وكانت وزارة دفاع كورية الديمقراطية قد وصفت التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهور وغير ضروري للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن "هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ"نشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد".
ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذّرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".
وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تُشارك فيه وفود دولية عدة، بينما تتولى وكالة "سبوتنيك" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
