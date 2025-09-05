عربي
واشنطن تلغي الدعم العسكري للاتحاد الأوروبي- الدفاع الليتوانية
واشنطن تلغي الدعم العسكري للاتحاد الأوروبي- الدفاع الليتوانية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير سياسة الدفاع في وزارة الدفاع الليتوانية، فايدوتاس أوربيليس، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، الأسبوع... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T14:03+0000
2025-09-05T14:03+0000
رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099076572_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_6d7b4b91bd54ab6b89a7da2a57f3eb3e.jpg
وصرح أوربيليس في مؤتمر صحفي بثّه موقع محطة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية: "في الأسبوع الماضي، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الدول رسميا أنه بدءا من السنة المالية المقبلة، ستتم إعادة ضبط هذا الخط (الفصل 333 ) إلى الصفر بالنسبة لجميع الدول الأوروبية".وأوضح أوربيليس، أن ليتوانيا لم تتلق بعد رسالة رسمية من البنتاغون بشأن إنهاء الدعم؛ ولا تزال مسألة استمرار الدعم العسكري للدول الأوروبية، بما في ذلك دول البلطيق، في إطار برامج أخرى قيد المناقشة شفهيا.وذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ستخفض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا بمئات الملايين من الدولارات.وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "ستخفض الولايات المتحدة بعض تمويلها الأمني ​​للدول الأوروبية المجاورة لروسيا... وأبلغ مسؤولو البنتاغون دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لن تمول برامج تدريب وتسليح القوات في دول أوروبا الشرقية".وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يقلص الدعم بمئات الملايين من الدولارات. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد صدمت دول الاتحاد الأوروبي بالقرار الأمريكي، وتحاول استيضاح التفاصيل.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
واشنطن تلغي الدعم العسكري للاتحاد الأوروبي- الدفاع الليتوانية

أعلن مدير سياسة الدفاع في وزارة الدفاع الليتوانية، فايدوتاس أوربيليس، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، الأسبوع الماضي، أنها ستلغي برنامج الدعم العسكري لها ابتداءً من السنة المالية المقبلة.
وصرح أوربيليس في مؤتمر صحفي بثّه موقع محطة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية: "في الأسبوع الماضي، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية الدول رسميا أنه بدءا من السنة المالية المقبلة، ستتم إعادة ضبط هذا الخط (الفصل 333 ) إلى الصفر بالنسبة لجميع الدول الأوروبية".
وأوضح أوربيليس، أن ليتوانيا لم تتلق بعد رسالة رسمية من البنتاغون بشأن إنهاء الدعم؛ ولا تزال مسألة استمرار الدعم العسكري للدول الأوروبية، بما في ذلك دول البلطيق، في إطار برامج أخرى قيد المناقشة شفهيا.

وأشار أوربيليس أيضا إلى أن انتهاء الدعم العسكري لا يرتبط بشكل مباشر بوجود القوات الأمريكية في أراضي أوروبا ودول البلطيق ولا يعني انسحابها.

وذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ستخفض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "ستخفض الولايات المتحدة بعض تمويلها الأمني ​​للدول الأوروبية المجاورة لروسيا... وأبلغ مسؤولو البنتاغون دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لن تمول برامج تدريب وتسليح القوات في دول أوروبا الشرقية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يقلص الدعم بمئات الملايين من الدولارات. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد صدمت دول الاتحاد الأوروبي بالقرار الأمريكي، وتحاول استيضاح التفاصيل.
