إيران تنتقد طوكيو: تصريحاتكم غير لائقة ومنحازة ضد طهران
2025-09-06T09:35+0000
ردت سفارة إيران في اليابان، على البيان المشترك لوزيري خارجية أستراليا واليابان حول الملف النووي الإيراني، معربة عن آسفها من أن تصدر طوكيو بيانا منحازا وغير مقبول ضد طهران.
وقال سفارة إيران في اليابان، في بيان لها، إن "أحد بنود البيان المشترك تضمّن دعوةً لطهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مستخدِماً لغة غير لائقة ومنحازة بالكامل".
وأصاف البيان، أن "الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة هما من دمّرا الدبلوماسية من خلال الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وهما من يجب أن يُدان ويُساءل عن الوضع الراهن، لا طهران".
وكشف تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، أن إيران "زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب
بنسبة نقاء 60%"، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام غربية، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام حتى تاريخ 13 يونيو/حزيران.
ووفقا لتعريف الوكالة، فإن 125 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كافية نظريا لإنتاج قنبلة نووية
واحدة في حال زيادة نسبة التخصيب.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تبرم أي اتفاقيات تعاون جديدة
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تُستكمل المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وأوضح الوزير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بضرورة وضع إطار جديد للتعاون، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
، قد ذكر في وقت سابق، أن الحوار والتواصل مع أمريكا، بشأن برنامج طهران النووي، "لا يعنيان الهزيمة أو الاستسلام".
وشدد بزشكيان، في لقاء مع إعلاميين إيرانيين، على أن حكومته "لم تقدم على أي خطوة دون تفاعل وتنسيق مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ولن تفعل ذلك مستقبلا".