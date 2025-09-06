عربي
الجيش الإسرائيلي: قصفنا برج السوسي الذي كانت تستخدمه حماس لمراقبة واستهداف قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قصفنا برج السوسي الذي كانت تستخدمه حماس لمراقبة واستهداف قواتنا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف مبنى برج السوسي المتعدد الطوابق في مدينة غزة، كانت تستخدمه حماس".
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "حماس وضعت في المبنى، وسائل استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات جيش الدفاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار استعدادات جيش الدفاع لمناورة برية في المنطقة.وأضاف البيان: أن "حماس وضعت بالقرب من المبنى بنية تحت أرضية يروج من داخلها عناصر تابعة لها لمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع"، مدعيا أنه‏ "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص امكانية إصابة مدنيين شملت تحذير السكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، عن إقامة المنطقة الإنسانية في قطاع غزة‏ مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ عملية لحسم حماس" داخل مدينة غزة. وأضاف أدرعي في بيان، أنه ابتداء "من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل".وبحسب البيان، من المنتظر أن "يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث يمكن لأهل غزة المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش".ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان".‏واختتم أدرعي بيانه بدعوة أهل غزة لاغتنام ما وصفها بـ"الفرصة" للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، والانضمام إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة غربية عن وثيقة سرية تتألف من 38 صفحة تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان غزة خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف مبنى برج السوسي المتعدد الطوابق في مدينة غزة، كانت تستخدمه حماس".
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "حماس وضعت في المبنى، وسائل استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات جيش الدفاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار استعدادات جيش الدفاع لمناورة برية في المنطقة.
وأضاف البيان: أن "حماس وضعت بالقرب من المبنى بنية تحت أرضية يروج من داخلها عناصر تابعة لها لمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع"، مدعيا أنه‏ "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص امكانية إصابة مدنيين شملت تحذير السكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
وزير خارجية مصر: المجاعة في غزة كاملة الأركان ومن صنع البشر
08:44 GMT
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، عن إقامة المنطقة الإنسانية في قطاع غزة‏ مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "ينفذ عملية لحسم حماس" داخل مدينة غزة.
وأضاف أدرعي في بيان، أنه ابتداء "من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل".
وبحسب البيان، من المنتظر أن "يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث يمكن لأهل غزة المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش".
ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان".
مانديلا مانديلا يعلن في مؤتمر صحغي انضمامه الى أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، تونس، 5 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
حفيد نيلسون مانديلا ينضم الى "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة.. صور
أمس, 20:02 GMT
‏واختتم أدرعي بيانه بدعوة أهل غزة لاغتنام ما وصفها بـ"الفرصة" للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، والانضمام إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة غربية عن وثيقة سرية تتألف من 38 صفحة تتداولها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
نتنياهو يهاجم مصر مجددا ويزعم تفضيلها "سجن سكان غزة"
05:20 GMT
وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها الصحيفة، عرضا غير مسبوق يمنح سكان غزة خيارين: إما المغادرة الطوعية للقطاع مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق آمنة ومحددة داخل غزة حتى اكتمال عمليات إعادة الإعمار.
ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي. يمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع، أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.
وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة أربع سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.
