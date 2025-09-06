عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني: علينا الاستعداد الدائم للقتال
الجيش الإيراني: علينا الاستعداد الدائم للقتال
الجيش الإيراني: علينا الاستعداد الدائم للقتال

14:42 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
جدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي،‌ اليوم السبت، التأكيد على ضرورة الاستعداد التام للقتال دائما، مشيرا إلى أنه "اليوم نفهم الحرب والعداء وتصميم العدو الشرير بشكل أدق وأفضل من ذي قبل".
وذكرت وكالة "فارس"، اليوم السبت، أن تصريحات اللواء حاتمي جاءت خلال تقييمه واستعراضه جاهزية الوحدات القتالية الإيرانية، برفقة القادة والمقاتلين والطيارين.
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت مخزون اليورانيوم المخصب قبل الهجوم الإسرائيلي
3 سبتمبر, 17:00 GMT
وأشار إلى صمود الشعب الإيراني في وجه إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، وقال: "لقد كانت إيران بأكملها، من القوات البرية والدفاعية والجوية للجيش، إلى قوات التعبئة والحرس الثوري وعامة الشعب، في قلب المعركة خلال الحرب المفروضة الأخيرة، وقاتلت وقاومت بكل ما أوتيت من قوة، لتبقى إيران الإسلامية شامخة في التاريخ إلى الأبد".
وتابع القائد العام للجيش الإيراني: "كانت القضية النووية هي الذريعة الرئيسية للعدو، لكن ما فعلوه وأرادوا فعله في ساحة المعركة كان مختلفا تماما عن ادعاءاتهم الأولية، وأظهر أن العدو نفذ مخططا دقيقا ضد الشعب العزيز والوطن ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس. ومع ذلك، نحمد الله أنه بفضل جهودكم وحماسكم أيها الأعزاء، خرجنا من هذه الساحة بفخر واعتزاز".
وأكد القائد العام للجيش أن العدو فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية في الحرب على بلاده، وعدّّد بعض أهداف العدو خلال تلك الحرب، قائلا: "كان العدو ينوي تدمير القدرة النووية لإيران الإسلامية بالكامل، لكنه لم يتمكن من ذلك، لأن القدرة النووية علم وتكنولوجيا محليا، ومن المستحيل تدميرها".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الحرس الثوري: إيران قادرة على جعل العدو يشعر بالندم إذا اندلعت الحرب
أمس, 05:40 GMT
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
